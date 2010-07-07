Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, kablosuz modem geliştirme birimini 200M $ karşılığında Renesas'a satıyor

8 yıl
9,3b
1
3
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, Japon merkezli Renesas ile HSPA+/LTE üzerine modem geliştirilmesi için uzun vadede stratejik iş birliğine gidildiğini açıkladı. Bu ortaklık kararının bir parçası olarak da Nokia'nın modem üretimi üzerine çalışan birimi 200 milyon dolar karşılığında NEC, Hitachi ve Mitsubishi'nin yaklaşık %90 hissesine sahip olduğu Renesas'a satılacak. Yapılan basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Nokia'nın kıdemli başkan yardımcısı Kai Oistamo, ortaklığın Nokia'nın ana faaliyetlerine daha iyi yoğunlaşmasını sağlayacağını belirtti.

Yılın sonuna doğru tamamlanması beklenen satın alma işlemiyle birlikte Nokia'nın Finlandiya, Hindistan, İngiltere ve Danimarka'daki 1100 Ar-Ge çalışanı Renesas bünyesine geçiş yapacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e j d e r 8 yıl
akıllı telefon pazarında nokia resmen dökülüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Ancak rakipleriyle arasındaki fark gün geçtikçe kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
nokia ana faaliyetlerine daha iyi yoğunlaşacakmış.. zaten telefon pazarında birinci sıradasınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim