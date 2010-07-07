Nokia, kablosuz modem geliştirme birimini 200M $ karşılığında Renesas'a satıyor

Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, Japon merkezli Renesas ile HSPA+/LTE üzerine modem geliştirilmesi için uzun vadede stratejik iş birliğine gidildiğini açıkladı. Bu ortaklık kararının bir parçası olarak da Nokia'nın modem üretimi üzerine çalışan birimi 200 milyon dolar karşılığında NEC, Hitachi ve Mitsubishi'nin yaklaşık %90 hissesine sahip olduğu Renesas'a satılacak. Yapılan basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Nokia'nın kıdemli başkan yardımcısı Kai Oistamo, ortaklığın Nokia'nın ana faaliyetlerine daha iyi yoğunlaşmasını sağlayacağını belirtti.

Yılın sonuna doğru tamamlanması beklenen satın alma işlemiyle birlikte Nokia'nın Finlandiya, Hindistan, İngiltere ve Danimarka'daki 1100 Ar-Ge çalışanı Renesas bünyesine geçiş yapacak.