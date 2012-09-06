Nokia, kısa süreliğine Lumia serisine özel kalacak uygulamaları duyurdu

Haber Editörü
Windows Phone 8'li cihazlarının tanıtımını gerçekleştiren Nokia, büyük uygulama geliştiricileri ile işbirliğine hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların ilgisini bu platforma çekmeyi planlıyor.
Rovio ve Bloomberg'in de aralarında bulunduğu birçok şirketle anlaşma yapan Nokia, uygulama ve oyunların Lumia serisine özel versiyonlarını kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Rovio ile yapılan anlaşma ile Angry Birds Roost önümüzdeki üç ay boyunca Lumia'lara özel kalacak. İlk üç ay boyunca Lumia serisine özel kalacak bir diğer uygulamada BloomBerg'in Windows Phone uygulaması olacak. Dosya paylaşım uygulaması YouSendlt'te üç ay, moda uygulaması StyleSaint'te 6 ay boyunca Lumia serisine özgü kalacak. Ayrıca Nokia, sinema filmi Batman temalı bir uygulama için Foursquare ile de anlaşma sağlamış durumda. Ek olarak, popüler bulmaca/puzzle oyunu Where's My Water'da Windows Phone’da yerini alacak.
Nokia'nın uygulama geliştiricilerini ve kullanıcıları Lumia serisine çekmek için atmış olduğu bu adımların satışlarda ne kadar etkili olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://press.nokia.com/2012/09/05/developers-switch-to-windows-phone-as-app-momentum-continues/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia ne sirketi ki ? Gıda felan mı uretiyor ?
Nokia yazılım konusunda da baya yenilikci olacaktır diye düşünüyorum.En azından gidişat böyle.Özellikle yazılım firmalarını satın alması da bunu destekliyor.Windows phone ye neredeyse eheryerden destek geliyor.
Kabul etmek gerekirki son çıkan telefonlar donanım anlamında neredeyse birbirinin varvasyonu...Ama nokia ekran konusundaki kamera konusundaki ve yazılımsal konulardaki yenilikleriyle donanım, yazılım demeden fark atmaya başladı bile!
Bu henüz dışarıdan farkettiğimiz farklar.Kullanılmaya ve tanımaya başlayınca işte o zman Nokia diyince aklımızda oluşan öngörü daha bir değişik olacak.
windowsphone 8in o geniş havuzu ve geliştiricilere yönelik olan avantajları sayesinde kısa sürede büyüyecektir.Windows phonenin kaybetme gibi bir olasılığı neredeyse yok.
Bugün windows 8 kurdum pcye.Metro arayüzü kişisel görüşüm olmak üzere dokunmatik olmayan ekranda bile gayet güzel.Uygulamalar arasında geçiş yapmak çok ama çok rahat.Başlat menüsü olmasa da başlat menüsünü karşılayan bir metro arayüzü var.Daha da önemlisi sol alt bölgeye gelip sağ tıkladığımızda çalıştırdan güç seçeneklerine kadar sık kullanılan ne varsa girebiliyoruz.
Windows 8 e niye girdim bende bilmiyorum :D ama bu arayüz kesinlikle çok rahat.windows 8 ve windows phone 7.5 kullandım bir tek windows phone 8 kaldı. hadi hayırlısı :P