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Nokia, kısa süreliğine Lumia serisine özel kalacak uygulamaları duyurdu

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows Phone 8'li cihazlarının tanıtımını gerçekleştiren Nokia, büyük uygulama geliştiricileri ile işbirliğine hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların ilgisini bu platforma çekmeyi planlıyor.

Rovio ve Bloomberg'in de aralarında bulunduğu birçok şirketle anlaşma yapan Nokia, uygulama ve oyunların Lumia serisine özel versiyonlarını kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Rovio ile yapılan anlaşma ile Angry Birds Roost önümüzdeki üç ay boyunca Lumia'lara özel kalacak. İlk üç ay boyunca Lumia serisine özel kalacak bir diğer uygulamada BloomBerg'in Windows Phone uygulaması olacak. Dosya paylaşım uygulaması YouSendlt'te üç ay, moda uygulaması StyleSaint'te 6 ay boyunca Lumia serisine özgü kalacak. Ayrıca Nokia, sinema filmi Batman temalı bir uygulama için Foursquare ile de anlaşma sağlamış durumda. Ek olarak, popüler bulmaca/puzzle oyunu Where's My Water'da Windows Phone’da yerini alacak.

Nokia'nın uygulama geliştiricilerini ve kullanıcıları Lumia serisine çekmek için atmış olduğu bu adımların satışlarda ne kadar etkili olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://press.nokia.com/2012/09/05/developers-switch-to-windows-phone-as-app-momentum-continues/ Yorum Yaz
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axesis 6 yıl
birbirine benzer kodlama sistemi uygulama boluğunu artırcak .. artık herkez uygulama yazabilcek kolayca windwos phone lara .. basit örnekler verelim yeni bir notebook aldınız aynı işletim sistmei cebinizde kim istemezki bunu .. yada hotmail tam anlamı ile cebinizde msn cebiniz explorer cebinizde hotmail cebinizde SMS desteği word exel powerpoint ile zaten bunlar olunca internet alemi komple cebinizde.. açık kaynak kodu değil güvenle her işini hallet .. bilgisayrla tam senkonize olcak .. daha ne isteyebilirdiki son kulanıcı bu sefer resmen ona tokat atan yazılımları falakaya yatırdı .. al diyor laptopunu alıştığın keyifle cebinle beraber kulan .. uygulamalarda aynı diyor adam bir word exel yapmış azın açıkta kalıyor tam bir tasarım harikası .. telefonlardan hiç bahsetmiyim kablosuz şarj nfc inanılmaz bir gps kameray sokağa tutuyorsun nerde olduğunu telefon sana kamera üzerinde anlatıyor eczane şurda yok sokağın ismi bu vsvs akıl almıyor nokiada devleşecek canlı renkler ve güzle tasarımda cabası
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Virtual Reality 6 yıl
Hani şu Nokia' nın 40 küsür megapiksel fotoğraf çekebilen telefonu varya, işte onun içine windows8 koyup satsınlar o zaman Nokia ya geçerim. Tabi fiyatı da uçuk olmayacak.
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emmrree1990 6 yıl
nokia bitmiş diyenleri anlamak ne mümkün. Apple biter nokia bitmez arkadaş.
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This Time 6 yıl emmrree1990
emmrree1990
nokia bitmiş diyenleri anlamak ne mümkün. Apple biter nokia bitmez arkadaş.

Nokia ne sirketi ki ? Gıda felan mı uretiyor ?
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nurettinaz 6 yıl
Nokia dan Microfost unda yardımıyla inanılmaz profesyonel düşünlmüş bir satış politikası.
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alacakusagi 6 yıl
nokia bitti kardes..bunlarda reklam cabasi..
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SystemApps 6 yıl
windows Phoneye için yapılan kamera uygulamaları tek kelimeyle harika.youtubeden izleyiniz.3 parti uygulamaları işletim sistemine gömmüşler sanki :)
Nokia yazılım konusunda da baya yenilikci olacaktır diye düşünüyorum.En azından gidişat böyle.Özellikle yazılım firmalarını satın alması da bunu destekliyor.Windows phone ye neredeyse eheryerden destek geliyor.
Kabul etmek gerekirki son çıkan telefonlar donanım anlamında neredeyse birbirinin varvasyonu...Ama nokia ekran konusundaki kamera konusundaki ve yazılımsal konulardaki yenilikleriyle donanım, yazılım demeden fark atmaya başladı bile!
Bu henüz dışarıdan farkettiğimiz farklar.Kullanılmaya ve tanımaya başlayınca işte o zman Nokia diyince aklımızda oluşan öngörü daha bir değişik olacak.
windowsphone 8in o geniş havuzu ve geliştiricilere yönelik olan avantajları sayesinde kısa sürede büyüyecektir.Windows phonenin kaybetme gibi bir olasılığı neredeyse yok.
Bugün windows 8 kurdum pcye.Metro arayüzü kişisel görüşüm olmak üzere dokunmatik olmayan ekranda bile gayet güzel.Uygulamalar arasında geçiş yapmak çok ama çok rahat.Başlat menüsü olmasa da başlat menüsünü karşılayan bir metro arayüzü var.Daha da önemlisi sol alt bölgeye gelip sağ tıkladığımızda çalıştırdan güç seçeneklerine kadar sık kullanılan ne varsa girebiliyoruz.
Windows 8 e niye girdim bende bilmiyorum :D ama bu arayüz kesinlikle çok rahat.windows 8 ve windows phone 7.5 kullandım bir tek windows phone 8 kaldı. hadi hayırlısı :P
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DH Misafiri 6 yıl
Zor bu saatten sonra, Nokia ölmüşsün ağlayanın yok.
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erci501 6 yıl
Windows Phone 8 gelişsin ki rekabet artsın. özellikle market
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creyk van 6 yıl
Nokia'nın yavaş yavaş toparlanması ve Windows phonelarında çıkışa geçmesi gerçekten çok güzel. Bir android sever olarak Windows Phone'un gelişmesini, hatta android'e rakip olmasını çok isterim.
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xxxx1 6 yıl
oyun deyince bende bir şey sandım;Shadow Gun filan gibi...Angry Birds vs.Lumia özel uyarlanacakmış!.. :D
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