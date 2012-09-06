Nokia, kısa süreliğine Lumia serisine özel kalacak uygulamaları duyurdu

Windows Phone 8'li cihazlarının tanıtımını gerçekleştiren Nokia, büyük uygulama geliştiricileri ile işbirliğine hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların ilgisini bu platforma çekmeyi planlıyor.

http://press.nokia.com/2012/09/05/developers-switch-to-windows-phone-as-app-momentum-continues/

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Rovio ve Bloomberg'in de aralarında bulunduğu birçok şirketle anlaşma yapan Nokia, uygulama ve oyunların Lumia serisine özel versiyonlarını kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Rovio ile yapılan anlaşma ile Angry Birds Roost önümüzdeki üç ay boyunca Lumia'lara özel kalacak. İlk üç ay boyunca Lumia serisine özel kalacak bir diğer uygulamada BloomBerg'in Windows Phone uygulaması olacak. Dosya paylaşım uygulaması YouSendlt'te üç ay, moda uygulaması StyleSaint'te 6 ay boyunca Lumia serisine özgü kalacak. Ayrıca Nokia, sinema filmi Batman temalı bir uygulama için Foursquare ile de anlaşma sağlamış durumda. Ek olarak, popüler bulmaca/puzzle oyunu Where's My Water'da Windows Phone’da yerini alacak.Nokia'nın uygulama geliştiricilerini ve kullanıcıları Lumia serisine çekmek için atmış olduğu bu adımların satışlarda ne kadar etkili olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.