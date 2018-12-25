Nokia'nın çentiksiz ve üç arka kameralı bir telefon tasarladığı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
HMD Global, önümüzdeki yıl piyasaya sürmek üzere, üç arka kameralı ve çentiksiz ekranı olan yeni bir Nokia akıllı telefon tasarlıyor. Cihazın ortaya saçılan görselleri ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlandı.
Detaylar netleşmiş değil
Weibo'da yayınlanan görsellere bakılırsa cihazın arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üç kamera yer alacak. Çentiksiz olarak görünen ekranın ise çerçevelerinin kalın olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın tıpkı Vivo NEX akıllı telefon modelinde olduğu gibi, çekmece şeklinde açılan bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.Yeni sızan bu Nokia modelinin Snapdragon 845 işlemci ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında. Tüm bunlara ek olarak, görseldeki cihazın arka panelinde herhangi bir parmak izi okuyucunun da yer almadığını belirtmekte fayda var. Akıllı telefonun diğer detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
https://media.weibo.cn/article?id=2309404321042649711164&jumpfrom=weibocom Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8578 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
hmd global, nokia ve