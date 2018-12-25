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Nokia'nın çentiksiz ve üç arka kameralı bir telefon tasarladığı ortaya çıktı

Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global'in gizli bir Nokia modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Weibo'da yayınlanan görseller cihazın çentiksiz ve üç arka kamera ile geleceğini gösteriyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nokia'nın çentiksiz ve üç arka kameralı bir telefon tasarladığı ortaya çıktı
HMD Global, önümüzdeki yıl piyasaya sürmek üzere, üç arka kameralı ve çentiksiz ekranı olan yeni bir Nokia akıllı telefon tasarlıyor. Cihazın ortaya saçılan görselleri ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlandı.

Detaylar netleşmiş değil

Weibo'da yayınlanan görsellere bakılırsa cihazın arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üç kamera yer alacak. Çentiksiz olarak görünen ekranın ise çerçevelerinin kalın olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın tıpkı Vivo NEX akıllı telefon modelinde olduğu gibi, çekmece şeklinde açılan bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.
Yeni sızan bu Nokia modelinin Snapdragon 845 işlemci ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında. Tüm bunlara ek olarak, görseldeki cihazın arka panelinde herhangi bir parmak izi okuyucunun da yer almadığını belirtmekte fayda var. Akıllı telefonun diğer detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

https://media.weibo.cn/article?id=2309404321042649711164&jumpfrom=weibocom Yorum Yaz
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caneycaney 4 ay en beğenilen
çerçevelere bak rezalet
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Mr. Jingles 4 ay
Esasında çerçeveleri cidden iyi. Alt çerçeve tasarımı kötü gösteriyor. Alt çerçeve de diğer çerçevelerle simetrik yapıda olsaydı işte o zaman çok iyi olabilirdi.
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evgireli 4 ay
Üzüyon bizi Nokia. Halen senden adam akıllı bi amiral gemi bekliyorum. Hatta amiral gemi modelinin compact versiyonu olursa sen yeniden kral olursun Nokia. Ama bu nedir allasen yav :/
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HepDüşünceli 4 ay evgireli
Aynen hocam. Piyasada kompakt cihaz kıtlığı var. Hepsi takoz gibi. Küçük ekran üretseler keşke.
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ozansirinn 4 ay
Aldaki boşluğa akil erdiremiyorum no Gerek var boşluğa
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RaptorFX 4 ay
Sanırsın telefon silikon kılıf içinde.
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ByTelli 4 ay
Abi şu fantazi nedir analamıyorum bak çentiği kabullendim sonra aşağıda 1 parmak boşlukla çentiği kabullendim hadi pixel 2 nin çift çentiğini de kabullendim. Ama o köşelerdeki yuvarlak kısımlar nedir erkandam gereksizlikte sınır nokta
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Manhunt Three 4 ay
Telefon kabı varmış gibi duruyor.
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Bloodin 4 ay
Çerçeveler o kadar kalın ki, onları traşlasalar 5 tane çentik kadar yer açılır zaten, bunlar çentik olmaması olayını tamamen yanlış anlamış :D
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damn2u 4 ay
Üstte çentik olmasa ne yazar ya, telefonun köşelerinde ki çerçeve ne kadar kalın öyle. iPhone X ve R serisi de böyle işte.
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mhrUca 4 ay
Cekilen telefona bak fhhd
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apartment 4 ay
Hadi sağını anladım solunu anladım üstünü de anladım da o alt kısım nedir ya
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hmd global, nokia ve
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