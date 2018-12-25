Nokia'nın çentiksiz ve üç arka kameralı bir telefon tasarladığı ortaya çıktı

HMD Global, önümüzdeki yıl piyasaya sürmek üzere, üç arka kameralı ve çentiksiz ekranı olan yeni bir Nokia akıllı telefon tasarlıyor. Cihazın ortaya saçılan görselleri ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlandı.

Detaylar netleşmiş değil

Weibo'da yayınlanan görsellere bakılırsa cihazın arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üç kamera yer alacak. Çentiksiz olarak görünen ekranın ise çerçevelerinin kalın olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın tıpkı Vivo NEX akıllı telefon modelinde olduğu gibi, çekmece şeklinde açılan bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

https://media.weibo.cn/article?id=2309404321042649711164&jumpfrom=weibocom

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Yeni sızan bu Nokia modelininişlemci ile kutudan çıkacağı da gelen haberler arasında. Tüm bunlara ek olarak, görseldeki cihazın arka panelinde herhangi birda yer almadığını belirtmekte fayda var. Akıllı telefonun diğer detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.