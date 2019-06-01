Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde

Telefon satın almak isteyen kullanıcılar için birçok farklı kriter mevcut. Ancak özellikle alacağı modelin performansını merak edenlerin ilk baktıkları nokta AnTuTu skoru oluyor. Telefonlar için benchmark testi uygulaması olan AnTuTu, cihazın performansı için ön izlenim verse de kesin deneyimi göstermiyor. Nokia da telefonlarındaki oyun deneyiminin, AnTuTu skoru benzer seviyedeki diğer telefonlara kıyasla daha iyi olduğunu belirtiyor.

Deneyim ile farklılaşıyor

Genellikle AnTuTu skoru yakın olan iki cihazın, oyun performansında da benzeri sonuçlar vereceği gibi bir yanılgı mevcut. Telefonun işletim sistemindeki özelleştirmeler, performansını sürekli tepe noktada tutabilmesi, kare hızı değişimleri gibi durumlar oyun deneyimini etkileyen faktörlerden. Nokia da telefonlarını, benzer AnTuTu puanı alan rakip cihazlarla karşılaştırarak daha iyi bir deneyim sunduğunu söylüyor.

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Mobil oyunculuk gün geçtikçe daha hızlı yükseliyor. Battle royale gibi akımların telefonlarda da beğenilmesi bunun en önemli sebeplerinden. Bu bakımdan akıllı telefon üreticilerinin oyun deneyimi odağında gelişmeler hedeflemeleri, oyuncuları memnun edecektir. Görünen o ki HMD Global çatısı altındaki Nokia’nın temel hedeflerinden biri de mobil oyun oynamayı seven kullanıcıları kendisine çekebilmek.