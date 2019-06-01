Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde

Akıllı telefon satın almayı planlayan çoğu kullanıcı için AnTuTu puanı en önemli kriterlerden biri. Ancak Nokia, telefonlarının AnTuTu puanının da ötesinde oyun deneyimi sunduğunu belirtiyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
12b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde
Tam Boyutta Gör
Telefon satın almak isteyen kullanıcılar için birçok farklı kriter mevcut. Ancak özellikle alacağı modelin performansını merak edenlerin ilk baktıkları nokta AnTuTu skoru oluyor. Telefonlar için benchmark testi uygulaması olan AnTuTu, cihazın performansı için ön izlenim verse de kesin deneyimi göstermiyor. Nokia da telefonlarındaki oyun deneyiminin, AnTuTu skoru benzer seviyedeki diğer telefonlara kıyasla daha iyi olduğunu belirtiyor.

Deneyim ile farklılaşıyor

Genellikle AnTuTu skoru yakın olan iki cihazın, oyun performansında da benzeri sonuçlar vereceği gibi bir yanılgı mevcut. Telefonun işletim sistemindeki özelleştirmeler, performansını sürekli tepe noktada tutabilmesi, kare hızı değişimleri gibi durumlar oyun deneyimini etkileyen faktörlerden. Nokia da telefonlarını, benzer AnTuTu puanı alan rakip cihazlarla karşılaştırarak daha iyi bir deneyim sunduğunu söylüyor.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı"

Mobil oyunculuk gün geçtikçe daha hızlı yükseliyor. Battle royale gibi akımların telefonlarda da beğenilmesi bunun en önemli sebeplerinden. Bu bakımdan akıllı telefon üreticilerinin oyun deneyimi odağında gelişmeler hedeflemeleri, oyuncuları memnun edecektir. Görünen o ki HMD Global çatısı altındaki Nokia’nın temel hedeflerinden biri de mobil oyun oynamayı seven kullanıcıları kendisine çekebilmek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 1 hf. en beğenilen
Haber mi yoksa reklam mı bilemedim ama çok alakasız durmuş.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Survivalist 1 hf.
Sanki antutu thermal throttling'i hesaba katmıyor ölçerken. Boş bir haber olmuş reklam amaçlı kaynak da bir taraf zaten
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musty578 5 gün
nokia 8 in iphone x derecesinde pubg yi oynattigindan belli zaten yalan haber demeden once deneyimleyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 6 gün
Marka algısından dolayı çöp haber reklam amaçlı yapılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 6 gün
Nokia iyi reklam yaptırıyor he. Birkaç haftada bir de Nokia telefonlara özel oyun testi videosu falan çıkıyor donanım haber'de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 1 hf.
Tamam da buna kim, neye göre karar vermiş ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Survivalist 1 hf.
Sanki antutu thermal throttling'i hesaba katmıyor ölçerken. Boş bir haber olmuş reklam amaçlı kaynak da bir taraf zaten
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 1 hf. Survivalist
Hocam sende Huawei G610 vardı naptın duruyor mu hala
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 hf. en beğenilen
Haber mi yoksa reklam mı bilemedim ama çok alakasız durmuş.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 hf.
Stok arayüzden dolayıdır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 hf.
Sanırsın Red Magic 2
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11985 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, performans ve
8 etiket daha nokia antutu mobil oyun Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir 1 hf. NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor 1 hf. Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak 1 hf. Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi 1 hf. Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak 1 hf. Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti 1 hf. Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor 1 hf. Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700 1 hf. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu 1 hf. Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı! 1 hf. Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek 1 hf. Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi 1 hf. Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı 1 hf. Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey 1 hf. Samsung akıllı saatler Türkiye’de de One UI güncellemesini aldı 1 hf. AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu 1 hf. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var 1 hf. Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı 1 hf. Spotify’a birlikte dinle özelliği geliyor 1 hf. Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde Sonraki Google Play Store’un yeni tasarımı dağıtılmaya başlandı: Nasıl yüklenir? 1 hf. Bayrama Özel %75 Hosting İndirim Kampanyası 1 hf. HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 hf. Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı 1 hf. 2019'un ilk çeyreğinde de sonuç değişmedi: Giyilebilir teknoloji sektörünün lideri Apple 1 hf. iPhone XR 2019 renk seçenekleri ile iPhone XS havası estirecek 1 hf. Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu 1 hf. ADATA güç kaynağı pazarına giriyor 1 hf. Mophie, USB Tip-C barındıran yeni şarj istasyonlarını duyurdu 1 hf. Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi 1 hf. AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme 1 hf. ZTE Axon 10 Pro 5G, Avrupa pazarına adım attı 1 hf. Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü 1 hf. Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak 1 hf. Yandex Haritalar kurumların kullanımına sunuldu 1 hf. Uber için Türkiye’de yolun sonu! 1 hf. Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Google, Chrome eklentilerini daha güvenli bir hale getirecek 1 hf. Asus X570 serisi anakartlar duyuruldu 1 hf. LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim