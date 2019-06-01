Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu skorunun ötesinde

Deneyim ile farklılaşıyor
Genellikle AnTuTu skoru yakın olan iki cihazın, oyun performansında da benzeri sonuçlar vereceği gibi bir yanılgı mevcut. Telefonun işletim sistemindeki özelleştirmeler, performansını sürekli tepe noktada tutabilmesi, kare hızı değişimleri gibi durumlar oyun deneyimini etkileyen faktörlerden. Nokia da telefonlarını, benzer AnTuTu puanı alan rakip cihazlarla karşılaştırarak daha iyi bir deneyim sunduğunu söylüyor.Ayrıca Bkz. "OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı"
Mobil oyunculuk gün geçtikçe daha hızlı yükseliyor. Battle royale gibi akımların telefonlarda da beğenilmesi bunun en önemli sebeplerinden. Bu bakımdan akıllı telefon üreticilerinin oyun deneyimi odağında gelişmeler hedeflemeleri, oyuncuları memnun edecektir. Görünen o ki HMD Global çatısı altındaki Nokia’nın temel hedeflerinden biri de mobil oyun oynamayı seven kullanıcıları kendisine çekebilmek.
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