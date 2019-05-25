OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi OnePlus 7'yi tanıtmıştı. Güçlü donanımı, gelişmiş kamera özellikleri ve 30W Warp Charge teknolojisi ile dikkatler üzerine toplayan cihazın şüphesiz en büyük cazibe merkezlerinden biri 90Hz yenileme hızına sahip olan ekranıydı.

Ancak ne yazık ki kullanıcılarının başına gelen bazı küçük talihsizlikler sebebiyle şirketin OnePlus 7 Pro'nun ekranları ile başı dertte. Şu an için çok yaygın bir sorun olmasa da OnePlus 7 Pro kullanıcılarından kayda değer bir kısmı telefonlarında "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladılar.

Bazı durumlarda çok rahatsız edici duruma gelebilen bu sorun, kullanıcıların ekranda hiç dokunmadıkları kısımların yanıt vermesine ve telefonun sanki başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyormuş gibi rastgele işlemler yapmasına sebep oluyor. Aşağıda yer alan videoda sorun açık bir şekilde görülebiliyor.

OnePlus Forumları ve Reddit'te açılan bir konuda birçok OnePlus 7 Pro sahibi, aynı sorundan muzdarip olduklarını ile getirdi. Ayrıca Android Central da, ekip üyelerinden birinin, asgari derecede de olsa, bu sorunu yaşadığını dile getirdi.

Bazı kullanıcılar bu sorunun yalnızca birkaç saniye yaşandığından söz ederken, bazıları ise uzun süre yaşamaktan şikayetçi. Kullanıcılar CPU-Z uygulamasının hayalet dokunuşları tespit edebilmek için iyi bir nokta olduğuna dikkat çekiyorlar.

https://9to5google.com/2019/05/24/oneplus-7-pro-ghost-touch-issue/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Neyse ki'ın konuyla ilgili cevabı gecikmedi. Şirket, sorunu detaylı bir şekilde araştırdıklarını ve bu sorunu yaşayan kullanıcılarlauygulaması veyaaracılığıyla iletişime geçileceğini duyurdu.