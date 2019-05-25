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OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı

Gelişmiş ekran özellikleri ile dikkat çeken OnePlus 7 Pro, ne yazık ki son günlerde can sıkıcı bir problem ile gündemde. Cihazın bazı kullanıcıları "hayalet dokunuş" sorunundan muzdaripler.
2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
7,2b
2
17
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi OnePlus 7'yi tanıtmıştı. Güçlü donanımı, gelişmiş kamera özellikleri ve 30W Warp Charge teknolojisi ile dikkatler üzerine toplayan cihazın şüphesiz en büyük cazibe merkezlerinden biri 90Hz yenileme hızına sahip olan ekranıydı.  
Ancak ne yazık ki kullanıcılarının başına gelen bazı küçük talihsizlikler sebebiyle şirketin OnePlus 7 Pro'nun ekranları ile başı dertte. Şu an için çok yaygın bir sorun olmasa da OnePlus 7 Pro kullanıcılarından kayda değer bir kısmı telefonlarında "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladılar.
Bazı durumlarda çok rahatsız edici duruma gelebilen bu sorun, kullanıcıların ekranda hiç dokunmadıkları kısımların yanıt vermesine ve telefonun sanki başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyormuş gibi rastgele işlemler yapmasına sebep oluyor. Aşağıda yer alan videoda sorun açık bir şekilde görülebiliyor.
 
OnePlus Forumları ve Reddit'te açılan bir konuda birçok OnePlus 7 Pro sahibi, aynı sorundan muzdarip olduklarını ile getirdi. Ayrıca Android Central da, ekip üyelerinden birinin, asgari derecede de olsa, bu sorunu yaşadığını dile getirdi.
Bazı kullanıcılar bu sorunun yalnızca birkaç saniye yaşandığından söz ederken, bazıları ise uzun süre yaşamaktan şikayetçi. Kullanıcılar CPU-Z uygulamasının hayalet dokunuşları tespit edebilmek için iyi bir nokta olduğuna dikkat çekiyorlar.
Neyse ki OnePlus'ın konuyla ilgili cevabı gecikmedi. Şirket, sorunu detaylı bir şekilde araştırdıklarını ve bu sorunu yaşayan kullanıcılarla OnePlus Topluluğu uygulaması veya OnePlus Forumları aracılığıyla iletişime geçileceğini duyurdu.
https://9to5google.com/2019/05/24/oneplus-7-pro-ghost-touch-issue/ Yorum Yaz
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koyunsayar 2 hf. en beğenilen
Çok hızlı telefon hızını alamıyor
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OverClocK1ng 2 hf.
Belki gerçekten de hayaletler dokunuyordur. Neden olmasın?
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Lumibrite 2 hf.
Çin'de bu ara bir cenabetlik var ama...
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gacvokem 1 hf.
Ağzı olan konuşmuş hayatlarında oneplusa ulaşamayan zümre ahkam kesmiş :)
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WoXeD 1 hf. gacvokem
bi sonraki güncellemede düzelir.bok atanlarda g*t olur.kedi ciğer ilişkisi.
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c36ab7c4 1 hf.
Aynı sorunu Lenova Vibe P1 telefonumda yaşamıştım. Oyun oynarken telefonun ön yüzü aşırı ısınıyordu, belli bir süre sonra telefonun paneli yoktan dokunuşlar algılamaya başlamıştı. Ekran değişince düzelmişti.
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ahmett803 2 hf.
Çinli telefon üreticisi cinli telefon yapmış. Mantıklı :)
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Stanislas Xavier 2 hf.
Videoyu yükleyen kişinin beyanına göre NFC'yi kapatınca sorun çözülmüş. Açıklama kısmına bakın.
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Askaparta 2 hf.
Uzaktan müdahale.
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powertr06 2 hf.
Bende Zenfone 2 de bu sorunu yaşadım servisten ekran değişimi yaptılar öyle düzeldi umarım donanımsal bir sorun değildir yoksa sıkıntı.
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Naruto45 2 hf.
One plus 7 pro iyimi bi arkadas soruyoda s10 kamerasi daha iyi gibi sizce 🤔
S10 mu one plus7 pro mu alsin
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Penah000000 2 hf. Naruto45
tabii ki de s10 ama pluslusi
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Şeref60 2 hf. yeni yorumcu
Onca para ver...
olacak iş değil
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Bay Robot 2 hf.
Demek ki neymiş; android kısmında oneplus da olsan ki fandroidcilerin saf android dediği bir telefon, stabiliteyi sağlayamıyormuş. Zaten xiaomi gibi gelse de tutmaz TR’de apple gibi servis garantisi sağlayamaz süründürür bunlar bu sorunlarda...
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yingyangtwinz 2 hf.
Sitede gordugum en berbat haber yazim dili olabilir. Ayni sey 100 kere tekrar tekrar yazilmis. Kisacik haber roman gibi yazilmis.
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