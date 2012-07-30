Nokia, "üst düzey çalışanları" için hisse senedi opsiyonlarında değişikliğe gitti

Son dönemde küçülmeye giderek çeşitli bölgelerdeki ofislerini kapatıp 2013 yılının sonuna kadar 10,000 çalışanını işten çıkaracağını açıklayan Nokia, hedeflerine ulaşarak başarılı olmak için 'kıdemli üst düzey çalışanlarına"daha fazla hisse senedi opsiyonu verme kararı aldı.

Alınan son kararla birlikte Nokia, opsiyon kapsamında olan 8,5 milyon olan hisse senedi sayısını 11,5 milyona yükseltirken; firmanın tepe yöneticisi Stephen Elop ve takımı bu hisse senedi opsiyonunun dışında tutuldu.

Büyüme hedefi içerisinde olan firmalar için önemli bir uygulama olan hisse senedi opsiyonu ile opsiyon sahibine belirli bir tarihte firmanın hisselerini belirli bir fiyata alma hakkı verilir. Böylece çalışanların, opsiyonlarının daha değerlenmesi için çalışma hayatlarında daha yüksek bir performans sergileyerek firmanın belli noktalara gelmesi hedeflenir.

http://thenextweb.com/insider/2012/07/30/nokia-looks-to-hang-on-to-key-staff-with-more-stock-options-but-none-for-the-ceo