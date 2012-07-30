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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, "üst düzey çalışanları" için hisse senedi opsiyonlarında değişikliğe gitti

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde küçülmeye giderek çeşitli bölgelerdeki ofislerini kapatıp 2013 yılının sonuna kadar 10,000 çalışanını işten çıkaracağını açıklayan Nokia, hedeflerine ulaşarak başarılı olmak için 'kıdemli üst düzey çalışanlarına"daha fazla hisse senedi opsiyonu verme kararı aldı.

Alınan son kararla birlikte Nokia, opsiyon kapsamında olan 8,5 milyon olan hisse senedi sayısını 11,5 milyona yükseltirken; firmanın tepe yöneticisi Stephen Elop ve takımı bu hisse senedi opsiyonunun dışında tutuldu.

Büyüme hedefi içerisinde olan firmalar için önemli bir uygulama olan hisse senedi opsiyonu ile opsiyon sahibine belirli bir tarihte firmanın hisselerini belirli bir fiyata alma hakkı verilir. Böylece çalışanların, opsiyonlarının daha değerlenmesi için çalışma hayatlarında daha yüksek bir performans sergileyerek firmanın belli noktalara gelmesi hedeflenir.


http://thenextweb.com/insider/2012/07/30/nokia-looks-to-hang-on-to-key-staff-with-more-stock-options-but-none-for-the-ceo Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Adamlar iyi düşünmüşler ama tepe yöneticisini engellenemesi basit bir önlem geldi bana. Ayıp..
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Ciddiyetsiz 6 yıl
gözünü seveyim kapitalizm. yönetici büyüktür işçi.
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Mellkor 6 yıl
Elop ve takımı gitsin!
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erci501 6 yıl
nokia yöneticileri o kadar başarılı ki verilen hisse senetleri az bile. sonuçta hepsi genius insanlar :)
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denizhanq 6 yıl
gerekiyordu. olacaktı kardeşim.
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KaSaTuRa. 6 yıl
tepe yönetimin hedefleri doğru veya belirgin olmadıktan sonra aşağıdaki elemanlar kendilerini işe verse büyük aşkla çalışsa ne fayda, kendi platformuna hatta ilk platforma sahip bir firma iken anlamsız kararlarla geride kaldı, symbian geliştiriliyor üstüne konuyorken ayrıca meego gibi çok başarılı bir sistemi de kullanmaya başlamışken birden microsoft un kucağına oturarak tüm geçmişi silip attılar, nokia kendi kimliğini korumayı başarıp üstüne gitmeye devam etseydi bu kadar sıkıntı yaşamazdı, bazıları şimdi gelip klasik android muhabbeti yapacaklardır ama nokia nın ne android e ne windows a elini sürmemesi gerekiyor
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