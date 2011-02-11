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Nokia ve Microsoft'tan stratejik işbirliği; Windows Phone 7'li Nokia telefonlar geliyor

8 yıl
13,7b
1
229
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir konuşulmakta olan bir iddia gerçek oldu ve Nokia-Microsoft ikilisi stratejik işbirliğine imza attıklarını duyurdu. Özellikle üst seviye telefon segmentinde sıkıntılı bir dönemden geçen Nokia, bir yandan düşme eğilimine giren pazar payını korumak öte taraftan da yenilikçi telefonlar sunabilmek için yazılım devi Microsoft ile stratejik ortaklığa girişti.

Symbian ve MeeGo gibi geliştiricisi olduğu platformlar için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek olan Nokia, Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen Windows Phone 7 işletim sistemine de adapte olacak. Henüz Windows Phone 7'li Nokia telefon lanse edilmiş olmasa da önümüzdeki aylarda ilk cihazların tanıtılarak pazara sunulması bekleniyor.

Nokia ve Microsoft arasındaki stratejik ortaklığın genel özellikleri şu şekilde;

 - Nokia ve Microsoft ortak bir geliştirme yol haritasına sahip olacak ve geleceğin cihazlarını hazırlayacaklar.

 - Bing, Nokia'nın yazılım ve donanımlarındaki arama servisinin kalbi olacak, Microsoft adCenter arama reklam servisi sunacak.

 - Nokia Maps çekirdek olacak veya Microsoft Haritalama - Bing Maps - hizmeti sunulacak.

 - Nokia'nın Windows Phone telefonları için Microsoft uygulama geliştirme kitleri sunacak.

 - Nokia'nın Ovi Store uygulama mağazası Microsoft Marketplace ile entegre olacak.

Nokia'nın Microsoft'tan transfer ettiği taze tepe yöneticisi Stephen Elop, "Bugün geliştiriciler, operatörler ve tüketiciler, sadece cihaz değil aynı zamanda yazılım, servis, uygulama ve müşteri desteği ile mükemmel deneyim sağlayan, ilgi uyandırıcı mobil ürünler istiyorlar. Nokia ve Microsoft olarak rakipsiz zenginlik ve ölçekte global bir ekosistem sunmak için güçlerimizi bir araya getiriyoruz. Bu artık üç atlı bir yarıştır." dedi.

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer ise, "Nokia ile yaptığımız bu iş birliği çerçevesinde Windows Phone işletim sistemini ve tüketicilerin istediği Bing, Office ve ve tabi ki Xbox Live gibi servislerimiz getiriyoruz." dedi. N8 ve C7 gibi güçlü cihazlara sahip olan Nokia adına sorunun daha çok yazılım platformunda olduğu ve Apple iOS ya da Google Android'den farklı olarak Symbian ile uygulama geliştiricilerine giderek zorlaşan bir ortam sunulduğu bizzat Stephen Elop tarafından dile getirilmişti. Nokia'nın bu noktada yaptığı Windows Phone 7 tercihi uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Bazı spekülasyonlar, Microsoft'tan gelen yöneticinin yakın olduğu firmayı tercih ettiğini öne sürecek.

Yukarıdaki ihtimalden daha güçlü bir seçenek olarak, Android işletim sistemini kendi kontrolünde olmadığı için reddeden Nokia'nın, henüz yeni bir işletim sistemi olan Windows Phone 7'nin geliştirme sürecine dahil olarak, ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilme yeteneğine sahip olacağı için bu yönde bir tercihte bulunmuş olma ihtimali de gözardı edilmiyor. Ancak şu anki haliyle iOS ve Android'in ilk sürümlerini hatırlatan zira kes/yapıştır fonksiyonuna dahi sahip olmayan Windows Phone 7'nin rekabetçi bir olgunluğa erişmesi zaman alacak gibi görünüyor.


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itsmynick 8 yıl en beğenilen
Google Başkan Yardımcısı Vic Gundotra,ß Twitter hesabında yayınladığı tweet ile Nokia-Microsoft işbirliğine "İki hindi bir kartal etmez" yorumunu yaptı.
Google Başkan Yardımcısı Vic Gundotra,ß Twitter hesabında yayınladığı tweet ile Nokia-Microsoft işbirliğine "İki hindi bir kartal etmez" yorumunu yaptı....
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BruceVanWayne 8 yıl
Finansal sonuçlarını bilemem, bunu ancak Amerika'da seans başladığında tepkileri ölçmek mümkün olabilir ki, hisseler dün dip yapma yolunda ilermekteydi... Zaten bu tip toplantıların haftasonuna yakın yapılması bu yüzdendir, hatta Apple gibi ellerinde gelse seansın bitimine yakın toplantıyı başlatabilirlerdi diye düşünüyorum...Neyse bu başka bir konu...

Bugün Nokia için gerçekten bir dönüm noktası, kurumsal arenada bazen "en kötü karar dahi kararsızlıktan iyidir" söylemi tekrarlanır... Fakat uzun süredir devam edin "kan kaybının" çözümü bu olmamalıydı diye düşünüyorum... Açık kaynak konusunda Nokia'ya destek veren büyük bir kitleninde benimle aynı fikirde olduğunu tahmin ediyorum...

Hani bu karardan önce, Amerika pazarı için Microsoft ile çeşitli anlaşmalar olabilir dedikoduları gerçek olsa; o zaman anlayışla karşılayabilrdik... Çünkü koca kıtada satışlar anlamında oldukça geri kalmışlardı... (Sadece 2007'den bu yana iphone ile beraber değil, ondan öncesinde Ericcson ve hatta Motorola dahi nokia'nın önünde ve ya yakın takipteydi)

Kısacası tabiri caizse, Nokia Microsft ile aynı yatağa girmeye karar verdi...Basın bildirisinde"Symbian veya MeeGo yatırımlarının devam edeceği; yıl sonuna kadar bir MeeGo cihazın piyasada olacağı belirtilsede"; ben özellikle MeeGo konusunda çok karamsarım... Üretilse dahi N900 gibi "üvey evlat" muamalesi görmesi sürpriz olmaz gibi... Bu biraz benim için hayal kırıklığı...

Uzun zamandır süre gelen "Amerika'lı Nokia yatırıcımları somut adımlar için şirkete baskı yapıyor" yorumları, ve OPK'dan bayrağı devralan Elop şüphesiz ki bu birlikteliğin baş mimarlarıdır... Şimdiden başarısız olacalarını söylemek "doğmamış bebeğe don biçmekten" öteye gidemez bence... Sonuçları hep birlikte göreceğiz...

Bu arada, Editör ana sayfa olarak haber yapmış (aslında herşeyi de güzel özetlemiş) konuyu ama burada da benim ve bir kaç arkadaşın katkıları boşa gitmesin: forum.donanimhaber.com/...

Saygılar,
Finansal sonuçlarını bilemem, bunu ancak Amerika'da seans başladığında tepkileri ölçmek mümkün olabilir ki, hisseler dün dip yapma yolunda ilermekteydi... Zate...
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1 Avatar
ujkdhtyfhed 8 yıl
Windows Phone telefonları için uygulama geliştirme kitleri müthiş bir artı nokia adına
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metal can 8 yıl
ntvmsnbc.com/...

Microsoft'tan Nokia'ya 1 milyar dolar!

Ürettiği akıllı telefonlarda bundan böyle Windows Phone 7 kullanacağını açıklayan Nokia'nın, bunun karşılığında Microsoft'tan büyük para aldığı iddia edildi.

Symbian işletim sistemiyle bekleneni veremeyen ve akıllı telefon pazarında sürekli güç kaybeden Nokia, bundan böyle Windows Phone 7 kullanacağını duyurmuştu. Firmanın, bu anlaşma karşılığında, Phone 7'yi hızla yayarak pazar payını arttırma amacı güden Microsoft'tan 1 milyar doları aşkın bir yatırım desteği alacağı iddia edildi.

Bloomberg Businessweek'in iddiasına göre, iki şirket arasındaki anlaşmanın detaylarını bilen iki kaynak, Nokia WP7 yüklü cihazlar için lisans ücreti alacak.

İddialara göre Microsoft'u bu hamleyi yapmaya iten faktör, henüz istenen popülariteye ulaşacak gibi görünmeyen WP7'i Nokia aracılığıyla yaymak ve tanıtmak, bu sayede WP7'yle birlikte gelen Bing arama motoru ve bağlantılı uygulama ve servislerin de etkinliğini ve cirosunu arttırmak.

İddia doğruysa, sözkonusu meblağ Nokia'nın araştırma ve geliştirme maliyetlerini de önemli ölçüde düşürecek ve yeni nesil ürünlerde elini güçlendirecek.

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Necessa®i 8 yıl
hmm
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chkkybyforce 8 yıl
iyi aksamlar arkadaslar topigin basligina bakip yaziyorum arada konu degistiyse de yapacak bisey yok artik...
nokiayi oldum olasi pek sevememisimdir acikcasi. sevdigim telefonlari 8110 ve 7110 dur.
konuya donersek, nokianin ms le birseyler yapacak olmasi durumu hic te iyi bir fikir gibi gelmiyor bana (nokia acisindan).
symbianin 2 yada 3 versiyonundan sonra maemo diye bisey yapmaya baslayip pesinden de ms olayi aslinda pek te saglam bir firmanin yapacagi gibi birseye benzemiyor acikcasi. markalara telefon ureten koreli fabrika mantigi gibi daha cok sanki.

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galatasaraylı1989 8 yıl
En önemlisi kullanıcıların işine yarıyacak daha fazla uygulama ve farklı yazılımlar gerekli ovi store da işe yarar pek fazla uygulama yok.onun haricinde neden olmasın microsoft la yazılım desteği çok önemli nokıa da hızlı işlem yapabilen güçlü donanıma sahip fiyat stratejisine uygun telefonlar üretirse biz kaliteli telefonlar kullanmış oluruz nokıa da eski gücünü toplayabilir belki akıllı telefon pazarında.Rakabet ortamı iyidir farkı ve uygun fiyatı beraberinde getirir.
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bonan61 8 yıl
İyi de kullanıcıların ne kadarı harici uygulamaları önemsiyor ki? Varsa yoksa uygulama diyorsunuz.
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Centauri 8 yıl
Nihayet Nokia nin duzgun calisan telefonlari olacak! Sevindirici.
Android'e gecmemelerine de sevindim, Android de Symbian'in biraz iyisi zaten, o da acik kaynakli dolayisiyla stabil degil ve duzgun calismiyor.
Nokia ile gonul bagimiz var, dolayisiyla Ericsson gibi olmesini istemem, ve bence dogru bir adim bu. Ayrica Microsoft ile yakinlasmasi da Amerikan vari yonetim tarzina gectiginin gostergesi, bu da cok iyi bir gelisme amerikan sirketleri cok daha dinamik ve atilimcilar bilindigi uzere
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oktayakgoz 8 yıl
ios ve windows phone bence gerçekten başarılı işletim sistemleri.

android ise benim gözümde windows mobile. herşey serbest vs vs vs vs ama stabilite sorunlu. microsoftun yapmış olduğu hatayı tekrarlıyorlar bakalım ne kadar dayanırlar. windows mobile da öyle kötü bi işletim sistemi değildi fakat bazı donanımlarla sorun yaşıyordu. özellikle 200 mhz işlemcili olanlarla. benimde telefonum android doğru düzgün hiç bi oynu oynamıyor. samsung i5700 sorsan 800 mhz işlemci var.

apple ışığı gördü. insanların artık hepsinin akıllı telefon kullanması gerektiğini ve buna uygun konsept. microsoft bence bi adım ilerisini düşündü aynı konsept ve farklı donanımlar. temelde aynı ama kimi klavyeli kimi multimedia kimi bilmem ne telefonu. türkiyede olsa mutlaka windows phone bi telefon alırdım. ve herkese artık ios değil ios ve windows phone önerirdim.
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Afyonteam 8 yıl

Centauri

Nihayet Nokia nin duzgun calisan telefonlari olacak! Sevindirici.
Android'e gecmemelerine de sevindim, Android de Symbian'in biraz iyisi zaten, o da acik kaynakli dolayisiyla stabil degil ve duzgun calismiyor.

Nokia ile gonul bagimiz var, dolayisiyla Ericsson gibi olmesini istemem, ve bence dogru bir adim bu. Ayrica Microsoft ile yakinlasmasi da Amerikan vari yonetim tarzina gectiginin gostergesi, bu da cok iyi bir gelisme amerikan sirketleri cok daha dinamik ve atilimcilar bilindigi uzere


android ile wm aynı sey değil arasında dağlar var ayrıca ericsson batmadı sonyle birlesti
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tuffguy 8 yıl
ben android 2.2 kullanıyorum...nokia ve microsoft şu anda ölü..hiç şansları yok..hayat böyle..uzun yıllar gördüm..boynuz kulağı gecermiş..tek kelimeyle wyswyg ilk defa apple mac te gördüğümde bu hissi yaşamıştım..dos windows sıfırrrr...
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CoNneCtinG_04 8 yıl

tuffguy

ben android 2.2 kullanıyorum...nokia ve microsoft şu anda ölü..hiç şansları yok..hayat böyle..uzun yıllar gördüm..boynuz kulağı gecermiş..tek kelimeyle wyswyg ilk defa apple mac te gördüğümde bu hissi yaşamıştım..dos windows sıfırrrr...

beğendiğiniz mac os,linux,ubuntu kaç evde kurulu acaba.windows kaç evde kurulu acaba.sözlüm bile windows konuşabiliyorsa,7'yi,xp'yi,vistasını biliyorsa microsoft biryere gelmiş demektir.bırak kızı erkekler bile mac os,linux,ubuntu yu bilmiyor.
microsft çöküşte diye düşünüyorsanız atın kendinizi aşağı
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musisi51 8 yıl
nokia ağlatır artık piyasayı..
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sportifsan 8 yıl
Piyasaya bomba gibi girmek istiyorlarsa fiyatı biraz aşağıya çekmeliler. Geride kaldıklarınıda kabul ettiler bu yüzden fiyatı az biraz aşağıya çekmek iyi bir başlangıç olur. Platform yanıyor demeselerdi fiyatı aşağıya çekmezler derdim geride kaldık imajı vermemek için. Fiyatı aşağı çek yoksa nokia ya güle güle arkadaş bu kadar basite indirgedim seçeneklerimi :)
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nightflame 8 yıl
Nokia telefonların çoğu özelliklerine göre aşırı pahalıydı, şimdi bir de windows+nokia ile fiyatlar tavan yapar artık.
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pisipist 8 yıl

nightflame
Nokia telefonların çoğu özelliklerine göre aşırı pahalıydı, şimdi bir de windows+nokia ile fiyatlar tavan yapar artık.

Oyle yapmaya aliskinlar.Hala da yapiyorlar (n8 de oldugu gibi).Bundan sonra o kafaya devam etmeye kalkarlarsa biterler.Zaten burdaki herkesin tehmini de bu yonde.
Artik nokia cogu kisiye eskisi kadar oncelikli gelmiyor.
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ManoMachine 8 yıl
Nokia bugün bbatmıyor zaten, Nokia yarınını düşünüyor...

Akıllı telefon piyasasında Nokianin hali içler acısı ve artık dünyadaki gidişat akıllı telefon pazarına dönük... nokia yarınını hesap ediyor, nokia battım batıyorum demiyor, işler böyle giderse batarim diyor...

Ve bu öyle uzun yıllar almaz, bugün bile orta seviyede gayet iddialı akıllı telefonlar var... misal wildfire, 500-600 liraya canavar gibi bir akıllı telefon alabiliyorsunuz. Bir de aynı paraya alınan nokialara bakın, mukayese edilmez. Nokia şimdilik idare ediyor durumu çok kan kaybetse de ama bundan bi 5sene sonrasını düşünün...


Nokianin beceremediği bir akıllı telefon platformu var, bu platform gün geçtikçe daha das büyüyor ve alıcılar gün geçtikçe bu platformu daha çok tercih ediyor. Nokia da uzaktan bakıyor, arada bir de bak bende de symbian var, bak ben N8 yaptım falan diyor...

Bugüne kadar uzaktan baktı ama gördü ki günceli yakalayamayacak, gitti microsoftun kucağına...
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YGA 8 yıl

ManoMachine

Nokia bugün bbatmıyor zaten, Nokia yarınını düşünüyor...

Akıllı telefon piyasasında Nokianin hali içler acısı ve artık dünyadaki gidişat akıllı telefon pazarına dönük... nokia yarınını hesap ediyor, nokia battım batıyorum demiyor, işler böyle giderse batarim diyor...

Ve bu öyle uzun yıllar almaz, bugün bile orta seviyede gayet iddialı akıllı telefonlar var... misal wildfire, 500-600 liraya canavar gibi bir akıllı telefon alabiliyorsunuz. Bir de aynı paraya alınan nokialara bakın, mukayese edilmez. Nokia şimdilik idare ediyor durumu çok kan kaybetse de ama bundan bi 5sene sonrasını düşünün...


Nokianin beceremediği bir akıllı telefon platformu var, bu platform gün geçtikçe daha das büyüyor ve alıcılar gün geçtikçe bu platformu daha çok tercih ediyor. Nokia da uzaktan bakıyor, arada bir de bak bende de symbian var, bak ben N8 yaptım falan diyor...

Bugüne kadar uzaktan baktı ama gördü ki günceli yakalayamayacak, gitti microsoftun kucağına...


Symbian yaptığına şuan bin pişman bence,o yüzden Microsoft'un kucağına atladı...
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MaSSive 8 yıl
Dune kadar symbiana laf soyletmeyenler, bakiyorumda durumu kabullenip win7 yi coktan benimsemisler bile.
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Technological 8 yıl
Kardeşim ben anlayamıyorum bu haberleri nasıl iştir ??

Nokia nasıl batıyor nasıl yanıyor ki çevreme bakıyorum her 100 kişiden belki 80-90'ında Nokia var
peynir ekmek gibi satılıyor hergün hangi telefoncuya girerseniz girin tesadüfen bir Nokia alışverişine şahit
oluyorsunuz...Nasıl batıyor bir türlü batamadı gitti Nokia gerçekten anlayamıyorum.
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andaluz 8 yıl
Meego bekleyenler ve microsoft seçimi nedeniyle eleştirenler haklı olabilir ama şu aşamada Nokia diğerlerine göre çok geç kaldığı için bu seçime mecbur kaldı biraz. Nokia ceo'sunun ilk açıklamaların orijinalini okursanız görecekseniz. Denizin ortasında bir petrol platformunda yangın çıkıyor, siz bu dev yangını söndürmeye mi çalışırsınız yoksa ölümü göze alıp 40-50 mt.den denize mi atlarsınız? Başarılı olur veya olmaz, şimdiden ahkam kesmeye gerek yok ama Microkia olayının özeti budur. O yangının çıkmasını engelleyemedi, geç kaldı ve denize atladı.
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