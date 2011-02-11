Nokia ve Microsoft'tan stratejik işbirliği; Windows Phone 7'li Nokia telefonlar geliyor

Uzun süredir konuşulmakta olan bir iddia gerçek oldu ve Nokia-Microsoft ikilisi stratejik işbirliğine imza attıklarını duyurdu. Özellikle üst seviye telefon segmentinde sıkıntılı bir dönemden geçen Nokia, bir yandan düşme eğilimine giren pazar payını korumak öte taraftan da yenilikçi telefonlar sunabilmek için yazılım devi Microsoft ile stratejik ortaklığa girişti.

Symbian ve MeeGo gibi geliştiricisi olduğu platformlar için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek olan Nokia, Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında lanse edilen Windows Phone 7 işletim sistemine de adapte olacak. Henüz Windows Phone 7'li Nokia telefon lanse edilmiş olmasa da önümüzdeki aylarda ilk cihazların tanıtılarak pazara sunulması bekleniyor.

Nokia ve Microsoft arasındaki stratejik ortaklığın genel özellikleri şu şekilde;

- Nokia ve Microsoft ortak bir geliştirme yol haritasına sahip olacak ve geleceğin cihazlarını hazırlayacaklar.

- Bing, Nokia'nın yazılım ve donanımlarındaki arama servisinin kalbi olacak, Microsoft adCenter arama reklam servisi sunacak.

- Nokia Maps çekirdek olacak veya Microsoft Haritalama - Bing Maps - hizmeti sunulacak.

- Nokia'nın Windows Phone telefonları için Microsoft uygulama geliştirme kitleri sunacak.

- Nokia'nın Ovi Store uygulama mağazası Microsoft Marketplace ile entegre olacak.

Nokia'nın Microsoft'tan transfer ettiği taze tepe yöneticisi Stephen Elop, "Bugün geliştiriciler, operatörler ve tüketiciler, sadece cihaz değil aynı zamanda yazılım, servis, uygulama ve müşteri desteği ile mükemmel deneyim sağlayan, ilgi uyandırıcı mobil ürünler istiyorlar. Nokia ve Microsoft olarak rakipsiz zenginlik ve ölçekte global bir ekosistem sunmak için güçlerimizi bir araya getiriyoruz. Bu artık üç atlı bir yarıştır." dedi.

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer ise, "Nokia ile yaptığımız bu iş birliği çerçevesinde Windows Phone işletim sistemini ve tüketicilerin istediği Bing, Office ve ve tabi ki Xbox Live gibi servislerimiz getiriyoruz." dedi. N8 ve C7 gibi güçlü cihazlara sahip olan Nokia adına sorunun daha çok yazılım platformunda olduğu ve Apple iOS ya da Google Android'den farklı olarak Symbian ile uygulama geliştiricilerine giderek zorlaşan bir ortam sunulduğu bizzat Stephen Elop tarafından dile getirilmişti. Nokia'nın bu noktada yaptığı Windows Phone 7 tercihi uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Bazı spekülasyonlar, Microsoft'tan gelen yöneticinin yakın olduğu firmayı tercih ettiğini öne sürecek.

Yukarıdaki ihtimalden daha güçlü bir seçenek olarak, Android işletim sistemini kendi kontrolünde olmadığı için reddeden Nokia'nın, henüz yeni bir işletim sistemi olan Windows Phone 7'nin geliştirme sürecine dahil olarak, ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilme yeteneğine sahip olacağı için bu yönde bir tercihte bulunmuş olma ihtimali de gözardı edilmiyor. Ancak şu anki haliyle iOS ve Android'in ilk sürümlerini hatırlatan zira kes/yapıştır fonksiyonuna dahi sahip olmayan Windows Phone 7'nin rekabetçi bir olgunluğa erişmesi zaman alacak gibi görünüyor.