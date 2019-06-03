Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor

Yapay zeka sağlık, finans, eğitim vb. birçok alanda etkisini gösteriyor. Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar da yapay zeka özellikleriyle hayatımızı kolaylaştırmaya odaklanıyor. Yapay zeka akımına neredeyse tüm akıllı telefon üreticilerinin katıldığını söyleyebiliriz. Nokia da bunlardan biri. Firmanın telefonlarındaki yapay zeka, kullanıcıların tercihlerine göre özelleşiyor ve kişiselleşiyor.

“Uyarlanabilir”

Yapay zeka özellikleri yeni Android sürümleriyle birlikte işletim sistemi içerisine entegre bir şekilde çalışıyor. Özellikle Android Pie işletim sistemi ile gelen “uyarlanabilir” özellikler bunun en büyük kanıtı. Uyarlamalı Pil özelliği sık kullanılmayan uygulamaları tespit ederek pil tüketimini sınırlıyor. Yani sizin kullanım tarzınıza göre hangi uygulamanın arka planda çalıştırılacağına karar veriliyor. Diğer bir özellik ise Uyarlanan Parlaklık. Farklı ortamlarda manuel olarak yaptığınız ekran parlaklığı ayarlamaları sayesinde tercihleriniz telefonunuz tarafından zamanla öğreniliyor. Nokia telefonlarda da bulunan tüm bu özellikler, firma tarafından kullanıcılara sunulan kişiselleştirmeler olarak görülüyor.

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Kısacası yapay zeka özellikleri ile telefonlarımız bizi tanımaya ve daha çok özelleşmeye başlıyorlar. Nokia da yapay zekanın bu özelliği sebebiyle cihazların farklılaşmasını amaçlıyor. Çoğu telefonu Android One projesine dahil olan Nokia, Android’in yeni yapay zeka özelliklerini de hızla geniş kitlelere yayacaktır.