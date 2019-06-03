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Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor

Akıllı telefonlar için günümüzün en popüler akımlarından biri hiç şüphesiz yapay zeka özellikleri. Nokia da yapay zekayı cihazların kişiselleşmesine yönelik kullanıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor
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Yapay zeka sağlık, finans, eğitim vb. birçok alanda etkisini gösteriyor. Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar da yapay zeka özellikleriyle hayatımızı kolaylaştırmaya odaklanıyor. Yapay zeka akımına neredeyse tüm akıllı telefon üreticilerinin katıldığını söyleyebiliriz. Nokia da bunlardan biri. Firmanın telefonlarındaki yapay zeka, kullanıcıların tercihlerine göre özelleşiyor ve kişiselleşiyor.

“Uyarlanabilir”

Yapay zeka özellikleri yeni Android sürümleriyle birlikte işletim sistemi içerisine entegre bir şekilde çalışıyor. Özellikle Android Pie işletim sistemi ile gelen “uyarlanabilir” özellikler bunun en büyük kanıtı. Uyarlamalı Pil özelliği sık kullanılmayan uygulamaları tespit ederek pil tüketimini sınırlıyor. Yani sizin kullanım tarzınıza göre hangi uygulamanın arka planda çalıştırılacağına karar veriliyor. Diğer bir özellik ise Uyarlanan Parlaklık. Farklı ortamlarda manuel olarak yaptığınız ekran parlaklığı ayarlamaları sayesinde tercihleriniz telefonunuz tarafından zamanla öğreniliyor. Nokia telefonlarda da bulunan tüm bu özellikler, firma tarafından kullanıcılara sunulan kişiselleştirmeler olarak görülüyor.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı"

Kısacası yapay zeka özellikleri ile telefonlarımız bizi tanımaya ve daha çok özelleşmeye başlıyorlar. Nokia da yapay zekanın bu özelliği sebebiyle cihazların farklılaşmasını amaçlıyor. Çoğu telefonu Android One projesine dahil olan Nokia, Android’in yeni yapay zeka özelliklerini de hızla geniş kitlelere yayacaktır.


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blacksss 5 gün
Nokia önce kendine has bir arayuz geliştirsin..
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Mr. Jingles 5 gün blacksss
Kendine has arayüz geliştirip 5 ay sonra güncelleme verecekse hiç yapmasın. Orjinal arayüz her daim kaynak dostudur, fazla pil tüketimini engeller, daha kararlı çalışmasını sağlar. Kendine ait arayüz yapanların halini görüyoruz. Pie çıkalı yıl olacak daha geçen aylarda Oreo güncellemesini verenler var.
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esmerbuyucu 5 gün
Telefonun kontrolünün kendi ellerinde olması daha şaşırtıcı bir durum 😂
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kotukoylu 5 gün
Alanında uzman bir kişi açıklayabilir mi bu yapay zeka diye öviüp durdukları teknoloji insan hayatında hangi kolaylığı getirdi? Bugün anneni ziyaret et sevaba girersin.Benzine zam gelecek deponu doldur.Çok öksürüyorsun bi doktora görün gibi tavsiyelerde mi bulunuyor? Yoksa sadece kişisel verileri mi topluyor?
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