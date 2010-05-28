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Nokia N8'in yolculuğu İngiltere'den başlayabilir

8 yıl
24,1b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın en yeni amiral gemisi ve en önemlisi Symbian^3 platformunun ilk telefonu N8, ilk olarak İngiltere'de satışa sunulacak olabilir.

Her ne kadar Nokia cephesinden resmi bir açıklama gelmese de 24 Ağustos'ta raflardaki yerini alması beklenen N8, İngiltere'nin en büyük operatörlerinden Vodafone'un sayfasında yerini almış durumda. "Yakında" bilgisinin dışında telefonun çıkış tarihiyle ilgili herhangi bilgiye yer verilmeyen sayfanın hayata geçmesinin N8'in Ağustos ayından daha önce satışa sunulabileceği iddialarını yeniden ortaya çıkardı.

12Megapiksellik kamerası, 680MHz'deki işlemcisi ve en önemlisi yeni grafik birimi sayesinde 720p kayıt yapabilme ve içerik oynabilme yeteneğine sahip olan N8, 16GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor. Telefonun kapasitif ekranıysa 3,5 inç boyutunda olup 640x360 piksel görüntü sağlıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
peki arkadaşlar sizce fiyatı ne kadara mal olacak nokianın belirtiği bir açıkmada kdv siz fiyaı 350 euro yanı yaklaşık 750 tl civarında bir miktar(bugünü kuruyla) kdv falan filan 1100-1200 tl ciivarında olmazmı?
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DH Misafiri 8 yıl
peki arkadaşlar sizce fiyatı ne kadara mal olacak nokianın belirtiği bir açıkmada kdv siz fiyaı 350 euro yanı yaklaşık 750 tl civarında bir miktar(bugünü kuruyla) kdv falan filan 1100-1200 tl ciivarında olmazmı?
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mcebi001 8 yıl
bu telefonlar niye hep ingiltereden piyasaya giriyor yaa çokmu telefon satın alır bu ingilizler.....
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J'aime le gâteau 8 yıl

DH Misafiri

peki arkadaşlar sizce fiyatı ne kadara mal olacak nokianın belirtiği bir açıkmada kdv siz fiyaı 350 euro yanı yaklaşık 750 tl civarında bir miktar(bugünü kuruyla) kdv falan filan 1100-1200 tl ciivarında olmazmı?


Bu kadar iddalı piyasaya çıkan bir ürün tabi kuruyla 600 € dan aşşağıya satışa çıkmaz.
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DH Misafiri 8 yıl
peki arkadaşlar sizce fiyatı ne kadara mal olacak nokianın belirtiği bir açıkmada kdv siz fiyaı 350 euro yanı yaklaşık 750 tl civarında bir miktar(bugünü kuruyla) kdv falan filan 1100-1200 tl ciivarında olmazmı?
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Mr. Jingles 8 yıl
N97 resistive ekran, N8 ise capacitive ekran. N97'den kat kat iyi bir performansı olacaktır merak etmeyin.
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prescott2400 8 yıl
5800 kullanıyorum. n8 in dokunmatik performansını gerçekten çok merak ediyorum. ince tasarımı çok büyük avantaj.
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fss1403 8 yıl
Ekran 3.7 olsaydı çok güzel olurdu. Ama yinede iyi gibi. İnşallah dokunmatiği n97 gibi değildir.
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Batuist 8 yıl
şaka maka bu telefonu gördükçe hoşuma gitmeye başladı.. bence çok hoş bir tasarımı var.. bu telefonla çekilen resimleri gördükten sonra daha da bir dikkatimi çeker oldu... ama almam o başka..
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Mr. Jingles 8 yıl
Reis'in N8 başlığında verdiği bir foto vardı. Orada Temmuz'da çıkacağını işaret ediyordu. Ama ülkemize Ağustos'tan önce geleceğini sanmam.
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safa_oyuncu 8 yıl
Haber için teşekkürler.
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