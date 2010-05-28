Nokia N8'in yolculuğu İngiltere'den başlayabilir

Nokia'nın en yeni amiral gemisi ve en önemlisi Symbian^3 platformunun ilk telefonu N8, ilk olarak İngiltere'de satışa sunulacak olabilir.

Her ne kadar Nokia cephesinden resmi bir açıklama gelmese de 24 Ağustos'ta raflardaki yerini alması beklenen N8, İngiltere'nin en büyük operatörlerinden Vodafone'un sayfasında yerini almış durumda. "Yakında" bilgisinin dışında telefonun çıkış tarihiyle ilgili herhangi bilgiye yer verilmeyen sayfanın hayata geçmesinin N8'in Ağustos ayından daha önce satışa sunulabileceği iddialarını yeniden ortaya çıkardı.

12Megapiksellik kamerası, 680MHz'deki işlemcisi ve en önemlisi yeni grafik birimi sayesinde 720p kayıt yapabilme ve içerik oynabilme yeteneğine sahip olan N8, 16GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor. Telefonun kapasitif ekranıysa 3,5 inç boyutunda olup 640x360 piksel görüntü sağlıyor.