Nokia, beş ayda 100,000'den az N900 satmış olabilir (G)

Reuters'ın yayınladığı habere göre Gartner'ın elde ettiği veriler geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu Maemo'lu N900, güçlü rakipleri Blackberry ve iPhone'un gerisinde kalara Nokia'nın yüzünü güldürmediğini gösteriyor.

Haberde yer verilen Gartner'ın verilerine göre Nokia, Kasım ayından itibaren yıl sonuna kadar 50,000 adet N900 satışı gerçekleştirdi. 2010 yılıyla birlikte Apple'ın 8.75 milyon adet iPhone, RIM'inse 10 milyondan fazla Blackberry sattığı üç aylık dönemde N900'ün satışları her geçen gün azaldı ve Nokia, Kasım-Mart ayları arasında 100,000'den az N900 satabildi.

Open Mobile Summit 2010'da konuşan Nokia'dan Alberto Torres, satışların beklentilerin üzerine çıktığını açıklarken; Reuters, Nokia'nın basın sözcülerinin satış sayıları hakkında yorum yapmayı reddettiklerini belirtiyor.

Gartner, cep telefonu pazarının ilk çeyrekteki durumuna ışık tuttuğu son araştırmasında Nokia'nın özellikle üst sınıfa hitap etme konusunda sıkıntı çektiğini ancak giriş ve orta segmentte başarılı olduğunun altını çizmişti.

Güncelleme: Kimi kaynaklar bahsi geçen satış sayısının beş ay değil beş haftada geçildiğini ifade ediyor. Bu yüzden ortadaki iki bilgininde şimdilik %100 doğru olmadığını ve en doğru bilgiyi ancak Nokia cephesinden gelecek resmi açıklamayla öğrenebileceğimizi belirtelim.