Nokia, beş ayda 100,000'den az N900 satmış olabilir (G)

Reuters'ın yayınladığı habere göre Gartner'ın elde ettiği veriler geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu Maemo'lu N900, güçlü rakipleri Blackberry ve iPhone'un gerisinde kalara Nokia'nın yüzünü güldürmediğini gösteriyor.
Haberde yer verilen Gartner'ın verilerine göre Nokia, Kasım ayından itibaren yıl sonuna kadar 50,000 adet N900 satışı gerçekleştirdi. 2010 yılıyla birlikte Apple'ın 8.75 milyon adet iPhone, RIM'inse 10 milyondan fazla Blackberry sattığı üç aylık dönemde N900'ün satışları her geçen gün azaldı ve Nokia, Kasım-Mart ayları arasında 100,000'den az N900 satabildi.
Open Mobile Summit 2010'da konuşan Nokia'dan Alberto Torres, satışların beklentilerin üzerine çıktığını açıklarken; Reuters, Nokia'nın basın sözcülerinin satış sayıları hakkında yorum yapmayı reddettiklerini belirtiyor.
Gartner, cep telefonu pazarının ilk çeyrekteki durumuna ışık tuttuğu son araştırmasında Nokia'nın özellikle üst sınıfa hitap etme konusunda sıkıntı çektiğini ancak giriş ve orta segmentte başarılı olduğunun altını çizmişti.
Güncelleme: Kimi kaynaklar bahsi geçen satış sayısının beş ay değil beş haftada geçildiğini ifade ediyor. Bu yüzden ortadaki iki bilgininde şimdilik %100 doğru olmadığını ve en doğru bilgiyi ancak Nokia cephesinden gelecek resmi açıklamayla öğrenebileceğimizi belirtelim.
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Merhaba
Farkındaysanız haber başlığında (G) yazıyor, yani haber içersinde bir güncelleme barındırıyor. Bu güncelleme eğik yazıyla haber metninde belirtilmiş. Bunun dışında bir değişiklik yapmak için bir nedenimiz bulunmuyor.
İyi akşamlar
E güncellemeyi yaptılar ya. Daha ne yapmaları gerekiyor?
en son nokia N73 kullandığım için yeni modelleri bilmesem bile reklamlarında görmüş olduğum çizgilerini hala değiştiremedikleri takozlarla iş çıkaramazlar... bir daha nokia'nın yanından geçmem...
Arkadaşları bilmem de ben Haftada 100.000 e çoktan razıydım.
Nokia'ya yakın kaynaklar, bu sayının sadece 5 hafta gibi bir sürede geçildiğini söylüyor. Nokia düzgün bir açıklama getirirse iyi olacak aslında.
Bakalım bu bilgiden sonra bu yanlış haber düzeltilecek mi, merak ediyorum.
Yarattığı beklenti ile verdiklerinin arasında bir fark yok.N900 şu anda nokia nın en iyi telfonu ve gayet güzel bir telefon hatta ufak bir netbook diyebiliriz N900 kullandınız mı ki böyle konuşuyorsunuz.
5 ayda 100bin değildir bence haftadır o arkadaşlar o kadarda kötü satmamıştır