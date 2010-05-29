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Nokia, beş ayda 100,000'den az N900 satmış olabilir (G)

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Reuters'ın yayınladığı habere göre Gartner'ın elde ettiği veriler geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu Maemo'lu N900, güçlü rakipleri Blackberry ve iPhone'un gerisinde kalara Nokia'nın yüzünü güldürmediğini gösteriyor.

Haberde yer verilen Gartner'ın verilerine göre Nokia, Kasım ayından itibaren yıl sonuna kadar 50,000 adet N900 satışı gerçekleştirdi. 2010 yılıyla birlikte Apple'ın 8.75 milyon adet iPhone, RIM'inse 10 milyondan fazla Blackberry sattığı üç aylık dönemde N900'ün satışları her geçen gün azaldı ve Nokia, Kasım-Mart ayları arasında 100,000'den az N900 satabildi.

Open Mobile Summit 2010'da konuşan Nokia'dan Alberto Torres, satışların beklentilerin üzerine çıktığını açıklarken; Reuters, Nokia'nın basın sözcülerinin satış sayıları hakkında yorum yapmayı reddettiklerini belirtiyor.

Gartner, cep telefonu pazarının ilk çeyrekteki durumuna ışık tuttuğu son araştırmasında Nokia'nın özellikle üst sınıfa hitap etme konusunda sıkıntı çektiğini ancak giriş ve orta segmentte başarılı olduğunun altını çizmişti.

Güncelleme: Kimi kaynaklar bahsi geçen satış sayısının beş ay değil beş haftada geçildiğini ifade ediyor. Bu yüzden ortadaki iki bilgininde şimdilik %100 doğru olmadığını ve en doğru bilgiyi ancak Nokia cephesinden gelecek resmi açıklamayla öğrenebileceğimizi belirtelim.


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DH Misafiri 8 yıl
bütün telefonları kullandım bunların ama n900 hepsinden iyiy
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sadtneverdie 8 yıl
ben bu siteyi anlamıyorum geçen pentax ın dslr-like makinesine dslr demişlerdi o hatayı söyledik düzeltmediler. şimdi de kılını kıpırdatan yok.
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Shady 8 yıl
sadtneverdie

ben bu siteyi anlamıyorum geçen pentax ın dslr-like makinesine dslr demişlerdi o hatayı söyledik düzeltmediler. şimdi de kılını kıpırdatan yok.


Merhaba

Farkındaysanız haber başlığında (G) yazıyor, yani haber içersinde bir güncelleme barındırıyor. Bu güncelleme eğik yazıyla haber metninde belirtilmiş. Bunun dışında bir değişiklik yapmak için bir nedenimiz bulunmuyor.

İyi akşamlar
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Erasmus78 8 yıl

sadtneverdie

ben bu siteyi anlamıyorum geçen pentax ın dslr-like makinesine dslr demişlerdi o hatayı söyledik düzeltmediler. şimdi de kılını kıpırdatan yok.


E güncellemeyi yaptılar ya. Daha ne yapmaları gerekiyor?
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sadtneverdie 8 yıl
5 ayla 5 hafta farketmez mi? neredeyse ne güzel yanlış haber yapmışlar diyeceksiniz. ne bekliyordunuz iphone akdar satış mı?
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a1g0rithm 8 yıl
nokia 2 sene önce tarihin karanlık sularına gömüldü benim için...

en son nokia N73 kullandığım için yeni modelleri bilmesem bile reklamlarında görmüş olduğum çizgilerini hala değiştiremedikleri takozlarla iş çıkaramazlar... bir daha nokia'nın yanından geçmem...
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Erasmus78 8 yıl

sadtneverdie

5 ayla 5 hafta farketmez mi? neredeyse ne güzel yanlış haber yapmışlar diyeceksiniz. ne bekliyordunuz iphone akdar satış mı?


Arkadaşları bilmem de ben Haftada 100.000 e çoktan razıydım.
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enoman 8 yıl
5 haftada mı 100k satmış,5 ayda mı?Karar verin yahu...
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DH Misafiri 8 yıl
yaw n900 ü kaç kişi kullandıda bişeye yaramaz bir alet diyor ?
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DH Misafiri 8 yıl
"As we've stated previously, we're pleased with sales of the device," Nokia açıklaması. Nokia cihazın satışları başladıktan hemen sonra bu kadar talep olmasına şaşırdıklarını da açıklamıştı. N900'ün hitap ettiği kitleyi Symbian ile karıştırmamak lazım, N900 ağırlıklı olarak geliştiriciler düşünülerek piyasaya sürülmüş bir cihaz.
Nokia'ya yakın kaynaklar, bu sayının sadece 5 hafta gibi bir sürede geçildiğini söylüyor. Nokia düzgün bir açıklama getirirse iyi olacak aslında.
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GeceBekcisi 8 yıl
@ engadget.com/...

Update: While Nokia doesn't normally give out detailed sales figures per device, we've just been told that more than 100,000 N900s sold in the first five weeks -- not months -- globally.


Bakalım bu bilgiden sonra bu yanlış haber düzeltilecek mi, merak ediyorum.
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rachael 8 yıl
dün yazmıştım bir yorumumda shady tarafından tasdiklenmiş oldu :)
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_KadirşinaS_ 8 yıl
Ne bekliyordunuz? Çıkış tarihi, piyasaya sürülme hızı, yarattığı beklentiyle verdiklerinin arasındaki negatif fark ..... Her şeyi ofsayt olan bir cihaz bir de sürekli incelen mobil cihazlar arasında bir tuğla gibi sırıtması. 5 ayda 100.000 adedi bulduysa çok bile başarılı olmuş sayılmalı bence
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NomadCRY 8 yıl

_KadirşinaS_

Ne bekliyordunuz? Çıkış tarihi, piyasaya sürülme hızı, yarattığı beklentiyle verdiklerinin arasındaki negatif fark ..... Her şeyi ofsayt olan bir cihaz bir de sürekli incelen mobil cihazlar arasında bir tuğla gibi sırıtması. 5 ayda 100.000 adedi bulduysa çok bile başarılı olmuş sayılmalı bence

Yarattığı beklenti ile verdiklerinin arasında bir fark yok.N900 şu anda nokia nın en iyi telfonu ve gayet güzel bir telefon hatta ufak bir netbook diyebiliriz N900 kullandınız mı ki böyle konuşuyorsunuz.

5 ayda 100bin değildir bence haftadır o arkadaşlar o kadarda kötü satmamıştır
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homeedition88 8 yıl
üst seviye telefonları olan n97 fiyatına göre rakiplerin gerisinde iken orta alt seviye 5230,5800,e72,e55,e52 gibi modelleri gps,3g gibi tüm donanımları barındırmasına rağmen rakiplerine göre uygun fiyatları var. fakat giriş ve orta seviye malzeme kalitesi yüzünden markaları darbe alıyor.
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Mr. Jingles 8 yıl
Nokia geç kaldı bu konuda. Diğer firmalar cihazlarını çıkararak piyasanın kaymağını topladılar. Nokia yine geç kaldı gibi geliyor bana. Çünkü ilk MeeGo cihaz 2010 sonlarına doğru çıkacak.
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