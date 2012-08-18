Nokia'dan Chris Weber, yeni nesil Lumia'lar ile Samsung'a meydan okudu

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5 Eylülde Microsoft ile birlikte New York'ta düzenleyeceği basın toplantısında yeni Windows 8 cihazlarını tanıtacak olan Nokia, rekabeti arttırmak ve piyasayı canlandırmak adına çalışmalara başladı.
Bu çalışmaların hedefi olarak da Nokia kendine Samsung'u seçmiş gibi görünüyor öle ki; Nokia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Chris Weber, Twitter üzerinden Samsung'a gönderme yapmış durumda. Chris Weber, yaptığı açıklamada gelecek nesil Lumia'lar için Samsung'un hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Weber tarafından yapılan bu açıklama resmi bir bildirim niteliği taşımasa da şirketlerin birbirine gönderdikleri bu tarz mesajlarda hedef alınan firmanın adını doğrudan anmak pek sık tercih edilmiyor. Bu yüzden, Weber'in açıklaması gibi cesur ve iddialı ifadeleri görmek sık rastlanan bir durum değil.
Weber'in söylediklerine bakılacak olursa Nokia'nın Lumia serisinden oldukça ümitli olduğu anlaşılıyor. Lumia serine duyulan güvenin boşa çıkıp çıkmayacağını ve Nokia'nın Samsung'a karşı göndermesinin arkasında nasıl duracağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
https://twitter.com/CWeberatNokia/status/235949241384718338 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben galaxi-2 nin yarı fiyatına lumia 800 aldım belki galaxi 2 iyle
yarışacak telefon değil size göre tabi ama yarı fiyatına 10 numara makina olmuş
iyiki bi flash player var androidde
Wp olayina gelince oncelikle şunu belirteyim microsoft ile nokia arasinda yapilan anlaşma geregince nokia microsofta lisans bedeli odemiyor cunku microsoftta nokianin patentlerinden dolayi para odemiyor. Wp8 in mevcut wp7.x cihazlara verilmemesinin sebebi donanim degil cekirdek degişikligidir ve guncelleme ile cekirdek degişikligi yapilamiyacagi icin guncelleme verilmemiştir. Wp8in yeteneklerini buraya yazmama gerek yok basit bir arastirmayla ogrenebilirsiniz. O yuzden 20gun daha bekleyip cikan cihazlari gordukten sonra android,nokia,samsung karşilaştirmalari yapalim.
Peki bunca sene nokia ne yapti??? Dusuk donanimli plastik yumaklarini fais fiyattan satmakdan baska?
Pardon unutmusum, fais fiyattan sattigi plastik yumaklarina aluminyum govde giydirip 3 kati fiyattan satiyordu (bkz. Nokia 8210, 8850)
wpnin yanında meego çöp, nokia nasıl kendi sahibi symbianıda arka plana attıysa meegoyud atmak hiçde zor olmadı.Zaten piyasaya adam akıllı bir işletim sistemi gerekiyordu özellikle güvenlik açısından açık kaynak risk oluşturuyor.Bakın androide yığınla virüs ayazılıyor.Telefonun kerneline bile müdahale edilebilen bir işletim sisteminde güvenlikten bahsedilemez.Adam öyle bir virüs yazarki anlayamazsın.Çünkü hırsız bildiği evi çok rahat soyar.Herneyse iş güvenlikle de bitmiyo sadece bir tarafıyıdı.
Meegoya destek verecek de zaten yok gibiydi.Nokia intel ile bu iş yürümezdi.Ayrıca meegonun tüm yapabildiklerini android de yapabilir.O yüzden meegonun bence arayüz dışında androidden ayrılan bir tarafı yok.Sonuç olarak wpnin potansiyeli kısa zamanda piyasayı yerlebir edecek gibi duruyor...tabi tam potansiyel zamanla çıkacak.Ancak ortak bir platform oluşacak.Artan donanım çıkatı ve gelişmelerle neredeyse platfromlar arasında bir fark olmayacak.neyse izleyip göreceğiz ama tahminlerim bu yönde.
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