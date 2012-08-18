Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan Chris Weber, yeni nesil Lumia'lar ile Samsung'a meydan okudu

6 yıl
8,5b
1
169
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5 Eylülde Microsoft ile birlikte New York'ta düzenleyeceği basın toplantısında yeni Windows 8 cihazlarını tanıtacak olan Nokia, rekabeti arttırmak ve piyasayı canlandırmak adına çalışmalara başladı.

Bu çalışmaların hedefi olarak da Nokia kendine Samsung'u seçmiş gibi görünüyor öle ki; Nokia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Chris Weber, Twitter üzerinden Samsung'a gönderme yapmış durumda. Chris Weber, yaptığı açıklamada gelecek nesil Lumia'lar için Samsung'un hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Weber tarafından yapılan bu açıklama resmi bir bildirim niteliği taşımasa da şirketlerin birbirine gönderdikleri bu tarz mesajlarda hedef alınan firmanın adını doğrudan anmak pek sık tercih edilmiyor. Bu yüzden, Weber'in açıklaması gibi cesur ve iddialı ifadeleri görmek sık rastlanan bir durum değil.

Weber'in söylediklerine bakılacak olursa Nokia'nın Lumia serisinden oldukça ümitli olduğu anlaşılıyor. Lumia serine duyulan güvenin boşa çıkıp çıkmayacağını ve Nokia'nın Samsung'a karşı göndermesinin arkasında nasıl duracağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
https://twitter.com/CWeberatNokia/status/235949241384718338 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
epicinfrared 6 yıl en beğenilen
Yahu senin çıkaracağın windows 8 cihazları sana özel bir platform değilki samsung da çıkaracak htc de lg de daha belki niceleri Samsung senin kaybettiğin rüzgarı arkasına almış gidiyor çünkü yıllarca en rezil donanıma sahip telefonları sırf insanların nokia fanatikliği yüzünden fahiş fiyatlara sattın. Aynı telefonları kasasını değiştirip başka başka fiyatlarla millete kakaladın Kendini hep dev aynasında gördün kimse nokia dan vazgeçmez sandın, marka değerin düştükçe nereye saldıracağını şaşırmışsın, aynı işletim sistemine sahip bir çok marka telefon olunca piyasada, merak etme herkesin bakacağı fiyat performans oranı olacaktır, kalan birkaç nokia fanı sırf nokia yazıyor diye fazla para vermeyi göze alacaktır.
Yahu senin çıkaracağın windows 8 cihazları sana özel bir platform değilki samsung da çıkaracak htc de lg de daha belki niceleri Samsung senin kaybettiğin rüzgar...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 6 yıl
Daha önce de Elop böyle akılsızca bir söylemde bulunmuştu. Lumialar daha tanıtılmadan o kadar iddialıydı ki ilk hedefimiz Android'i vurmak demişti.
Sonra Lumialar çıktığında neyi vurdular artık bilmiyoruz. Birde Samsung'a utanmadan laf atıyor kendi durumuna bakmadan. Lumia'da sıçtınız dünya alem gördü. Samsung akıllı telefonlarda geçtiği gibi temel telefonlarda da Nokia'yı ezip geçti. Zaten dünyanın en büyük telefon üreticisi artık Nokia değil Samsung. Oturup ağlasınlar hallerine. Lumialar ile Samsung'a karşı bir şansları olduğunu düşünmüyorum. Nokia anca çift çekirdek koyar. Samsung gider Galaxy S4'e 4 çekirdek yanına da 2 GB RAM koyar satış rekorları kırar Nokia da yutkuna yutkuna bakar. MeeGo ile gitseydi gerçekten alaşağı edebilirdi. Ama treni kaçırdı.
Daha önce de Elop böyle akılsızca bir söylemde bulunmuştu. Lumialar daha tanıtılmadan o kadar iddialıydı ki ilk hedefimiz Android'i vurmak demişti....
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oxeman 6 yıl
havlayan köpek ısırmaz.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Nokia hâla batmadı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
nokia zaten rekabetçi telefon çıkarmış siz ayakta uyuyonuz
ben galaxi-2 nin yarı fiyatına lumia 800 aldım belki galaxi 2 iyle
yarışacak telefon değil size göre tabi ama yarı fiyatına 10 numara makina olmuş
iyiki bi flash player var androidde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ya suanda luma 900 piyasadaki en hızlı telefon Youtube Samsung galxsy s3 karsilastrin hangisinin daha hızlı olduğunu görüşünüz.sadce ekran çözünürlüğü olarak geride androdtn çok ram işleyen ve işlemciyi yörüğünden zaten Nokia geleceğe yatırım yaparak windowsu seçti ve bence çok iyi oldu çünkü çok akıcı ve iOS gibi kistlmyo arkadaslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Oncelikle butun yorumlari baştan sona okudum ve anladim ki biz Turk insanlari bazi şeyleri seviyelice konuşup tartişamiyoruz. Hergun onlarca yurtdişi site ve forum takip edip araştiriyorum Turkiye forumlarindaki kadar fanatik tartişmalari gormuyorum. Bu firmalarin hicbiri bizim milli sermayemiz veya sahibi oldugumuz şirketler degil işimize gelirse verir parasini aliriz gelmezse yolun acik olsun deyip istedigimiz cihazi aliriz.
Wp olayina gelince oncelikle şunu belirteyim microsoft ile nokia arasinda yapilan anlaşma geregince nokia microsofta lisans bedeli odemiyor cunku microsoftta nokianin patentlerinden dolayi para odemiyor. Wp8 in mevcut wp7.x cihazlara verilmemesinin sebebi donanim degil cekirdek degişikligidir ve guncelleme ile cekirdek degişikligi yapilamiyacagi icin guncelleme verilmemiştir. Wp8in yeteneklerini buraya yazmama gerek yok basit bir arastirmayla ogrenebilirsiniz. O yuzden 20gun daha bekleyip cikan cihazlari gordukten sonra android,nokia,samsung karşilaştirmalari yapalim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 6 yıl
Ya yazmayayım diyorum ama yazıcam bu sefer.Tamam Nokia belki fazla bir akıllı iş yapmadı,kaldiki adam akıllı donanımla Symbianı koysaydı uygulama desteğide olsa piyasada Androidin lafı bile geçmezdi.Tamam Nokia itibar kaybetti.Pek iyi şeyler yapmadı ama siz her haberin altında Samsungun plastik kapaklı telefonlarını överek iyi bir şey mi yapıyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl Adam Lallana
*Professor Chaos*
Ya yazmayayım diyorum ama yazıcam bu sefer.Tamam Nokia belki fazla bir akıllı iş yapmadı,kaldiki adam akıllı donanımla Symbianı koysaydı uygulama desteğide olsa piyasada Androidin lafı bile geçmezdi.Tamam Nokia itibar kaybetti.Pek iyi şeyler yapmadı ama siz her haberin altında Samsungun plastik kapaklı telefonlarını överek iyi bir şey mi yapıyorsunuz?

Peki bunca sene nokia ne yapti??? Dusuk donanimli plastik yumaklarini fais fiyattan satmakdan baska?

Pardon unutmusum, fais fiyattan sattigi plastik yumaklarina aluminyum govde giydirip 3 kati fiyattan satiyordu (bkz. Nokia 8210, 8850)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kursadlolw 6 yıl
ios her zaman piyasada olucak ama android değil :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techmeraklisi 6 yıl
''arayüzünde hiç kasma yok'' Önceki mesajımın sonu ve onlara ek: Hala Nokia n9 a hayretle bakan ve beğenip tercih eden birsürü insanla karşılaşıyorum gerek teknoloji mağazalarında gerek operatörlerde. Stephen Elop, Microsoft ve şerefsiz Abdli yatırımcılar (nokianın bu hali nerdeyse tamamen onların şuçu, Nokia hızlı değer kaybedince işlerine de geliyor tabii) yüzünden koca Nokia, birçok tepe görevli ve çalışan işlerine veda etti. Kaç yıldır geliştirilen Meego öldürüldü ve efsane oldu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl techmeraklisi
techmeraklisi

''arayüzünde hiç kasma yok'' Önceki mesajımın sonu ve onlara ek: Hala Nokia n9 a hayretle bakan ve beğenip tercih eden birsürü insanla karşılaşıyorum gerek teknoloji mağazalarında gerek operatörlerde. Stephen Elop, Microsoft ve şerefsiz Abdli yatırımcılar (nokianın bu hali nerdeyse tamamen onların şuçu, Nokia hızlı değer kaybedince işlerine de geliyor tabii) yüzünden koca Nokia, birçok tepe görevli ve çalışan işlerine veda etti. Kaç yıldır geliştirilen Meego öldürüldü ve efsane oldu.

wpnin yanında meego çöp, nokia nasıl kendi sahibi symbianıda arka plana attıysa meegoyud atmak hiçde zor olmadı.Zaten piyasaya adam akıllı bir işletim sistemi gerekiyordu özellikle güvenlik açısından açık kaynak risk oluşturuyor.Bakın androide yığınla virüs ayazılıyor.Telefonun kerneline bile müdahale edilebilen bir işletim sisteminde güvenlikten bahsedilemez.Adam öyle bir virüs yazarki anlayamazsın.Çünkü hırsız bildiği evi çok rahat soyar.Herneyse iş güvenlikle de bitmiyo sadece bir tarafıyıdı.

Meegoya destek verecek de zaten yok gibiydi.Nokia intel ile bu iş yürümezdi.Ayrıca meegonun tüm yapabildiklerini android de yapabilir.O yüzden meegonun bence arayüz dışında androidden ayrılan bir tarafı yok.Sonuç olarak wpnin potansiyeli kısa zamanda piyasayı yerlebir edecek gibi duruyor...tabi tam potansiyel zamanla çıkacak.Ancak ortak bir platform oluşacak.Artan donanım çıkatı ve gelişmelerle neredeyse platfromlar arasında bir fark olmayacak.neyse izleyip göreceğiz ama tahminlerim bu yönde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techmeraklisi 6 yıl
Ya zaten Samsungun tahtı sağlam değil ki. Kullanıcı memnuniyeti diğer firmaların yakınından geçemiyor. Zaten Samsungun bu günkü yerini sağlayan cihaz S2. S3 ün tutmasının gerçek sebebi s2 dir. Note alıp hayatımın kazığını yedim ben samsungdan zaten. Aldıktan 1-2 ay sonra S3 tanıtıldı ve Tr de 2100 civarı olan fiyat etiketi anında 1500-1600-1700 lere çekildi. Sonra mart ayına sözü verilen 4.0 güncellemesini aylarca bekledik hep farklı bahanelerle geçiştirip haziranda yolladılar. Güncelleme geldiğinde benim cihazımda sürekli sorunlar çıkmaya başlamıştı ve güncelleme de sorun çıkardı. Bunu da odinle hallerim dedim birkaç gün sonra yolda cebinmden alırken düşürdüm ve köşesi göçtü.Dayanamadım One X aldım. Fazla uzatmayayım diyeceğim şu: adamlar zamanında nokianın yaptığını yapıp pişirip pişirip önümüze koyuyor herşeyi. 2 milyarlık telefonu utanmadan kıytırık plastikten yapıyorlar. Ben One x aldığımda arkadaş S3 almıştı. Geçen gün elinde kullanırken düşürdü ve cihazın ekranı kırıldı. Benim eski Note um herşeyden çizilirdi. Bu mu Gorilla Glass acaba onun yerine samsung bize ne kakalıyor çok merak ediyorum. Çok iyi hatırlarım s2 nin güncellemesini geciktirip yaptıkları açıklamayı: Biz touchwiz i çok derinlemesine çekirdeğe etki eder biçimde yazdığımız için güncellemeler gecikiyor denmişti. O yüzden mi en üst donanımlı S3 ün arayüzü kasmalar yapıyor. O yüzden mi One x 4.0.4 güncellemesini alınca quadrandda S3 ten daha yüksek sonuçlar almaya başladı? Sentetik testler gerçeği yansıtmıyorsa nasıl Touchwizden çok daha özel ve yüklü olan HTC Sense in One x de sürekli kasması gerekiyor ama 4.0.4 lü bir One X
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imperial crusader 6 yıl
eceli gelen köpek cami duvarına işermiş sözü geldi aklıma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 6 yıl
Neden olmasin iyi urunler cikarsin nokia, ister samsungu vursun isterse apple i begendigimi alir kullanirim .İzleyip gorecez on yargiya gerek yok ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8466 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, nokia ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en hızlı ARM işlemci, hayat kurtaran telefon ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim