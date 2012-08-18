Nokia'dan Chris Weber, yeni nesil Lumia'lar ile Samsung'a meydan okudu

5 Eylülde Microsoft ile birlikte New York'ta düzenleyeceği basın toplantısında yeni Windows 8 cihazlarını tanıtacak olan Nokia, rekabeti arttırmak ve piyasayı canlandırmak adına çalışmalara başladı.

https://twitter.com/CWeberatNokia/status/235949241384718338

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Bu çalışmaların hedefi olarak da Nokia kendine Samsung'u seçmiş gibi görünüyor öle ki; Nokia'nın satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Chris Weber, Twitter üzerinden Samsung'a gönderme yapmış durumda. Chris Weber, yaptığı açıklamada gelecek nesil Lumia'lar için Samsung'un hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Weber tarafından yapılan bu açıklama resmi bir bildirim niteliği taşımasa da şirketlerin birbirine gönderdikleri bu tarz mesajlarda hedef alınan firmanın adını doğrudan anmak pek sık tercih edilmiyor. Bu yüzden, Weber'in açıklaması gibi cesur ve iddialı ifadeleri görmek sık rastlanan bir durum değil.Weber'in söylediklerine bakılacak olursa Nokia'nın Lumia serisinden oldukça ümitli olduğu anlaşılıyor. Lumia serine duyulan güvenin boşa çıkıp çıkmayacağını ve Nokia'nın Samsung'a karşı göndermesinin arkasında nasıl duracağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.