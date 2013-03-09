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Nokia'dan Samsung'a karşı patent davasında Apple'a süpriz destek

6 yıl
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69
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Nokia'dan Samsung'a karşı patent davasında Apple'a süpriz destek

Apple ile Samsung arasında süren patent davalarının ABD'deki ayağında ilginç bir gelişme yaşandı.Ağustos ayında son duruşması yapılan ve şu anda temyiz sürecinde olan davada Nokia, mahkemeye gönderdiği mektupla sürece dahil olarak Apple'a destek verdi.

Hatırlanacağı gibi yargıç Lucy Koh, Samsung'un çeşitli cihazlarında Apple'ın patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Koreli firmaya 1 milyar doları aşan tazminat cezası (bu ceza sonradan 450 milyon dolara indirilmiştir) vermişti. Apple ise bu tazminatın yanı sıra cihazların satışının da yasaklanması talebinde bulunmuştu. Ancak yargıç, patentle koruma altına alınan söz konusu özelliklerin kullanıcıların cihazlara ilgili göstermesine sebep olacak özellikler olduğunun elle tutulur şekilde kanıtlanması gerektiğini söyleyerek Apple'ın talebini reddetmişti. Kısacası yargıç patent ihlali olduğuna hükmetmesine rağmen, bu cihazların satışının engellenmesini yukarıdaki gerekçeyle doğru bulmadı. İşte Nokia'da tam bu noktadan itibaren sürece dahil oldu.

Nokia'nın avukatı Keith Broyles imzasıyla üst mahkemeye sunulan mektupta Nokia, Lucy Koh'ın verdiği bu kararın patent sistemi ve mucitlerin haklarının korunması açısından ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaratacağı vurgulandı. Patentlerin kamu yararı için teknolojinin daha da gelişmesini sağlayan birer araç olduğunu belirten firma, patent ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda ilgili cihazların yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Mektupta kendisini patent ihlali gerekçesiyle satış yasağı talep edebilecek bir firma ve cihazları yasaklanması talep edilebilecek bir üretici olarak tanımlayan Nokia, Lucy Koh'ın "cihazların yasaklanması için elle tutulur kanıt gerektiği" yönündeki talebinin gerçekleşmesi zor hatta imkansız olarak nitelendirirken; bu kararın ABD'de patent sistemine büyük zarar vereceği ve mucitlerin haklarının korunmasına darbe vuracağını vurguladı.

Bilindiği üzere Nokia, yıllardır yaptığı araştırma geliştirme çalışmalarının meyvelerini imtiyaz haklarını elinde bulundurduğu 10,000'den fazla patent ile toplamış durumda. Haliyle Nokia'nın Apple'a verdiği bu desteği anormal olarak değil, ileride bir mucit olarak haklarını kaybetmesine sebep olacak karara karşı şimdiden harekete geçen bir üreticinin davranışı olarak görmek lazım.


http://www.macrumors.com/2013/03/06/nokia-files-brief-to-support-apples-request-to-block-sale-of-samsung-products/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen NedenAllahım
NedenAllahım

Öyle bir başlık yazmışsınız ki sanki Avusturya Osmanlı savaş yaparken Rusya aynı anda Osmanlı'ya savaş açıp Osmanlı'yı iki ateş arasında bırakmış vs vs..


Çok tarih çalışmışım




Tarih çalışmış halin buysa..
NedenAllahımÖyle bir başlık yazmışsınız ki sanki Avusturya Osmanlı savaş yaparken Rusya aynı anda Osmanlı'ya savaş açıp Osmanlı'yı iki a...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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Statistik 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Statistik
" Haliyle Nokia'nın Apple'a verdiği bu desteği anormal olarak değil, ileride bir mucit olarak haklarını kaybetmesine sebep olacak karara karşı harekete şimdiden harekete geçen bir üreticinin davranışı olarak görmek lazım"
Kimin yorumu bu? DHnin yorumu mu acaba? DHnin yorumuysa ozaman sadece Nokia degil DHde Apple ve Nokia gibi teknolojinin ilerlemesini ve gelismesini istemiyor

Saçma sapan yorum yapmanın alemi yok. Ne kadar mantık dışı bir yorum yaptığının farkında mısın? Başkalarının teknolojilerini izinsiz ve parasını ödemeden kullanmak ne zamandan beri teknolojinin gelişmesini istememek oluyor?

Kenarlari yuvarlatilmis dikdortgeni ne Apple ne de Nokia ne de sen buldun
sugar_klavyeciStatistik" Haliyle Nokia'nın Apple'a verdiği bu desteği anormal olarak değil, ileride bir mucit olarak hakl...
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Mr.Pacino 5 yıl
nokia yı , gündeme gelmek için orasını burasını açan ünlülere benzettim bu haberle
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mylife.ag 5 yıl
Kenarları yuvarlatılmış dikdirtgen tasarım patenti. Tasarımın tarifidir arkadaşlar tıpkı türk bayrağının tarifinin ay yıldızlı al bayrak olduğu gibi. Yani kenarları yuvarlatılmış her dikdirtgen telefon Apple'nin patentlerine aykırı değil. Kaldı ki bütün patent bürosu vs. salak bizim DH üyeleri çok zeki de böyle patent mi olur diye yorum yapıyorlar.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Bakıyorumda forum samsunga avukat olmak isteyenlerle dolu.
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memolika 6 yıl
Nokia yakında Apple ile patent anlaşması yapabilir.
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plutonus 6 yıl
niye sürpriz? ben bazı insanları anlamıyorum ya bunlar şirket yahu çıkarlarına göre hareket ederler. sanki bir ailenin içindeki olaylardan söz ediyorlar. pembe dizi mi bu?
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Pulstar 6 yıl
Körler sağırlar birbirini ağırlar.
5 yıl önce mobil platformda NOKIA'nın bi' hayli gerisinde sürünmeye çalışan, ben dahil kimsenin yüzüne bakmadığı Samsung şimdi 2 yıl önce birbirini yiyen Apple ve NOKIA'nın müttefik olmasına sebep oldu.
Du' bakalım daha neler olacak? Bu köprünün altından daha çok sular akar.
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Zenci Forvet 6 yıl
Nokia'ya laf yok. Efsane telefonları üretti zamanında.


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aziz77 6 yıl
Samsungun kopyacı olduğunu cümle alem biliyor...
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borcuhan77 6 yıl
Bizim kadar fantikliğin olduğu bir ülke daha varmı acaba,herkes bir taraf haklı olmak önemsizleşmiş ,degerini kaybetmiş, asıl soru burda kim haklı.?
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lazloo 6 yıl
Aynen. Meyve veren agac taslanir.
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SystemApps 6 yıl
nokia kendi patentlerini korumaya çalışıyor hepsi bu.biraz başkaları yanlış anlamaya meyilli diye uzun uzun tartışmaya gerek yok.
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ksk_kaan 6 yıl SystemApps
SystemApps
nokia kendi patentlerini korumaya çalışıyor hepsi bu.biraz başkaları yanlış anlamaya meyilli diye uzun uzun tartışmaya gerek yok.

Kamera haric koruyabilecegi bir sey yok nokia nin.11 mm kalinligi mi 180 gr agirligi mi koruyacak?
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