Nokia'dan Samsung'a karşı patent davasında Apple'a süpriz destek

Apple ile Samsung arasında süren patent davalarının ABD'deki ayağında ilginç bir gelişme yaşandı.Ağustos ayında son duruşması yapılan ve şu anda temyiz sürecinde olan davada Nokia, mahkemeye gönderdiği mektupla sürece dahil olarak Apple'a destek verdi.

Hatırlanacağı gibi yargıç Lucy Koh, Samsung'un çeşitli cihazlarında Apple'ın patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Koreli firmaya 1 milyar doları aşan tazminat cezası (bu ceza sonradan 450 milyon dolara indirilmiştir) vermişti. Apple ise bu tazminatın yanı sıra cihazların satışının da yasaklanması talebinde bulunmuştu. Ancak yargıç, patentle koruma altına alınan söz konusu özelliklerin kullanıcıların cihazlara ilgili göstermesine sebep olacak özellikler olduğunun elle tutulur şekilde kanıtlanması gerektiğini söyleyerek Apple'ın talebini reddetmişti. Kısacası yargıç patent ihlali olduğuna hükmetmesine rağmen, bu cihazların satışının engellenmesini yukarıdaki gerekçeyle doğru bulmadı. İşte Nokia'da tam bu noktadan itibaren sürece dahil oldu.

Nokia'nın avukatı Keith Broyles imzasıyla üst mahkemeye sunulan mektupta Nokia, Lucy Koh'ın verdiği bu kararın patent sistemi ve mucitlerin haklarının korunması açısından ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaratacağı vurgulandı. Patentlerin kamu yararı için teknolojinin daha da gelişmesini sağlayan birer araç olduğunu belirten firma, patent ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda ilgili cihazların yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Mektupta kendisini patent ihlali gerekçesiyle satış yasağı talep edebilecek bir firma ve cihazları yasaklanması talep edilebilecek bir üretici olarak tanımlayan Nokia, Lucy Koh'ın "cihazların yasaklanması için elle tutulur kanıt gerektiği" yönündeki talebinin gerçekleşmesi zor hatta imkansız olarak nitelendirirken; bu kararın ABD'de patent sistemine büyük zarar vereceği ve mucitlerin haklarının korunmasına darbe vuracağını vurguladı.

Bilindiği üzere Nokia, yıllardır yaptığı araştırma geliştirme çalışmalarının meyvelerini imtiyaz haklarını elinde bulundurduğu 10,000'den fazla patent ile toplamış durumda. Haliyle Nokia'nın Apple'a verdiği bu desteği anormal olarak değil, ileride bir mucit olarak haklarını kaybetmesine sebep olacak karara karşı şimdiden harekete geçen bir üreticinin davranışı olarak görmek lazım.

http://www.macrumors.com/2013/03/06/nokia-files-brief-to-support-apples-request-to-block-sale-of-samsung-products/