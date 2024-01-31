Patent anlaşmazlığının çözülmesi sonrasında OnePlus, Avrupa pazarına geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Oppo, OnePlus, Realme ve Vivo gibi markalara ev sahipliği yapan BBK Group ile Nokia arasında bir süredir patent anlaşmazlığı vardı. Bu nedenle Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde bu şirketlerin akıllı telefon satışları geçici olarak yasaklanmştı. Geçtiğimiz günlerde Oppo ile Nokia, 5G patentleri için anlaşma imzalayarak sorunu çözmüştü. Bu anlaşma sonucunda bir zamanlar Avrupa pazarında başarılı satış rakamlarına ulaşan OnePlus geri dönüyor.

Firmanın katlanabilir telefonu OnePlus Open ile OnePlus 12 ve OnePlus 12R şirketin Almanya web sitesinde satışa sunulmaya başladı. Yakın zamanda Oppo ve Vivo'nun da Avrupa'ya geri dönmesi bekleniyor.

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Anlaşma her iki şirkete de önemli faydalar sağlayacak. Nokia, patent gelirlerini arttırma imkanına kavuşurken, Oppo, OnePlus, Realme ve Vivo ise Avrupa pazarına dönüş imkanı elde etti. Apple, ABD'de hakim bir konuma sahip olmasına rağmen AB'deki pazar payı %28 seviyesinde. Bu da nüfusun %72'sinin Android'i tercih ettiği anlamına geliyor. Yarım milyar insanın ikamet ettiği bölge, çok önemli bir pazar konumunda. Nokia ile anlaşmazlık yaşamadan önce BBK, AB akıllı telefon pazarında %20'lik bir paya sahipti. Şimdi bu pazar payının daha da artması bekleniyor.

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