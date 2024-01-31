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    Anlık Bildirim

    Patent anlaşmazlığının çözülmesi sonrasında OnePlus, Avrupa pazarına geri dönüyor

    BBK Group ile Nokia arasında patent anlaşmazlığının çözülmesi sonucu bir zamanlar Avrupa'da başarılı satış rakamlarına ulaşan OnePlus kıtaya geri dönüyor.      
    OnePlus, Avrupa pazarına geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Oppo, OnePlus, Realme ve Vivo gibi markalara ev sahipliği yapan BBK Group ile Nokia arasında bir süredir patent anlaşmazlığı vardı. Bu nedenle Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde bu şirketlerin akıllı telefon satışları geçici olarak yasaklanmştı. Geçtiğimiz günlerde Oppo ile Nokia, 5G patentleri için anlaşma imzalayarak sorunu çözmüştü. Bu anlaşma sonucunda bir zamanlar Avrupa pazarında başarılı satış rakamlarına ulaşan OnePlus geri dönüyor.

    Firmanın katlanabilir telefonu OnePlus Open ile OnePlus 12 ve OnePlus 12R şirketin Almanya web sitesinde satışa sunulmaya başladı. Yakın zamanda Oppo ve Vivo'nun da Avrupa'ya geri dönmesi bekleniyor.

    Anlaşma her iki şirkete de önemli faydalar sağlayacak. Nokia, patent gelirlerini arttırma imkanına kavuşurken, Oppo, OnePlus, Realme ve Vivo ise Avrupa pazarına dönüş imkanı elde etti. Apple, ABD'de hakim bir konuma sahip olmasına rağmen AB'deki pazar payı %28 seviyesinde. Bu da nüfusun %72'sinin Android'i tercih ettiği anlamına geliyor. Yarım milyar insanın ikamet ettiği bölge, çok önemli bir pazar konumunda. Nokia ile anlaşmazlık yaşamadan önce BBK, AB akıllı telefon pazarında %20'lik bir paya sahipti. Şimdi bu pazar payının daha da artması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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