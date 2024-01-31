Patent anlaşmazlığının çözülmesi sonrasında OnePlus, Avrupa pazarına geri dönüyor

Firmanın katlanabilir telefonu OnePlus Open ile OnePlus 12 ve OnePlus 12R şirketin Almanya web sitesinde satışa sunulmaya başladı. Yakın zamanda Oppo ve Vivo'nun da Avrupa'ya geri dönmesi bekleniyor.
Anlaşma her iki şirkete de önemli faydalar sağlayacak. Nokia, patent gelirlerini arttırma imkanına kavuşurken, Oppo, OnePlus, Realme ve Vivo ise Avrupa pazarına dönüş imkanı elde etti. Apple, ABD'de hakim bir konuma sahip olmasına rağmen AB'deki pazar payı %28 seviyesinde. Bu da nüfusun %72'sinin Android'i tercih ettiği anlamına geliyor. Yarım milyar insanın ikamet ettiği bölge, çok önemli bir pazar konumunda. Nokia ile anlaşmazlık yaşamadan önce BBK, AB akıllı telefon pazarında %20'lik bir paya sahipti. Şimdi bu pazar payının daha da artması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.