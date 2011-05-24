Nokia'dan hoparlör konusunda iddialı çift sim kart destekli cep telefonu: X1-01

Pazar payı son 14 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtilen Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, üst ve orta segmenti olduğu kadar alt segment ürün portföyünü de desteklemeye devam ediyor. Firma kısa süreli bir sessizlik sürecinin ardından karşımıza bütçe dostu yeni bir modelle çıktı: X1-01

Cep telefonu haberlerini yakından takip eden okuyucularımız için Nokia X1-01'in tasarımı hiç de yabancı gelmeyecektir. Zira daha önce haberini yayınladığımız X1-00 ile bugün tanıtılan X1-01 aynı tasarımı paylaşıyorlar. Teknik açıdan baktığımızda ise telefonlar arasında tek bir fark bulunuyor. O da yanında birden fazla GSM operatörü kullananların yardımına koşan çift sim kart desteği.



1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip X1-01'in depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor. Telefonun üst kısmında aydınlatma için mini led ışık ve istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi; arka kısmında ise 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip güçlü bir hoparlör yer alıyor.



FM radyo özelliğini de bünyesinde barındıran telefonun bataryası 43 güne kadar bekleme, 13 saate kadar konuşma, 36 saate kadar müzik dinleme süresi vaad ediyor. 34 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Nokia X1-01'in Hindistan, Çin, Avrasya bölgesi, Hindistan, Güneydoğu Asya / Pasifik, Ortadoğu, Afrika ve Brezilya'da içinde bulunduğumuz çeyreğin sonunda boy göstermesi bekleniyor.



http://conversations.nokia.com/2011/05/24/twice-as-nice-nokia-x1-01-and-nokia-c2-00-with-dual-sim-2/