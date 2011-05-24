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Nokia'dan hoparlör konusunda iddialı çift sim kart destekli cep telefonu: X1-01

8 yıl
15,2b
1
68
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan hoparlör konusunda iddialı çift sim kart destekli cep telefonu: X1-01
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Pazar payı son 14 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtilen Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, üst ve orta segmenti olduğu kadar alt segment ürün portföyünü de desteklemeye devam ediyor. Firma kısa süreli bir sessizlik sürecinin ardından karşımıza bütçe dostu yeni bir modelle çıktı: X1-01
Cep telefonu haberlerini yakından takip eden okuyucularımız için Nokia X1-01'in tasarımı hiç de yabancı gelmeyecektir. Zira daha önce haberini yayınladığımız X1-00 ile bugün tanıtılan X1-01 aynı tasarımı paylaşıyorlar. Teknik açıdan baktığımızda ise telefonlar arasında tek bir fark bulunuyor. O da yanında birden fazla GSM operatörü kullananların yardımına koşan çift sim kart desteği.
1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip X1-01'in depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor. Telefonun üst kısmında aydınlatma için mini led ışık ve istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi; arka kısmında ise 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip güçlü bir hoparlör yer alıyor.
FM radyo özelliğini de bünyesinde barındıran telefonun bataryası 43 güne kadar bekleme, 13 saate kadar konuşma, 36 saate kadar müzik dinleme süresi vaad ediyor. 34 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Nokia X1-01'in  Hindistan, Çin, Avrasya bölgesi, Hindistan, Güneydoğu Asya / Pasifik, Ortadoğu, Afrika ve Brezilya'da içinde bulunduğumuz çeyreğin sonunda boy göstermesi bekleniyor.
Nokia'dan hoparlör konusunda iddialı çift sim kart destekli cep telefonu: X1-01
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http://conversations.nokia.com/2011/05/24/twice-as-nice-nokia-x1-01-and-nokia-c2-00-with-dual-sim-2/ Yorum Yaz
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damn2u 8 yıl en beğenilen
Nokia'dan alacağım tek telefon giriş seviyesi modeller olurda, beklediğim gibi bir telefonda sonunda tanıtıldı, Türkiyeye gelirse alacağım : )
1 Yanıt Yanıtla +8
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TRangulity 8 yıl

Juan Cortez

Androide geç artık batacan..

Körü körüne yorum bu olsa gerek

Akıllı o telefona android koysa ne farkedecek
Ne cahil adamsın ya
Juan CortezAndroide geç artık batacan..Körü körüne yorum bu olsa gerekAkıllı o telefona android k...
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30secondstomars 7 yıl
150-200tl arası olacagını dusunuyordum oyle de olmus muzık ve bekleme suresı olarak ıyı fakat fıyatı daha dusuk olablır 100-120 tl gıbı
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piri.reis 7 yıl
bu telefon çok mu geç gelir türkiye'ye
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wéndigo 7 yıl
hızlıal ve hepsiburada da satışa çıkmış
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Einstein 7 yıl
Nokia'nın tek özelliği sesi zaten.
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wampaa 7 yıl
NOT: Sony Ericsoon Elm e Benziyor :D
100-150 Tl arasında olur fiyatı büyükler kullanır 60+ sesi iyi çıkar :D:D:D:D:D bitanede anneme yada babama alırım gelirse Tr ye ki gelicek gibi druyor :D
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NayirNolamaz 7 yıl
34 euroluk telefonda kral hoparlor olur ,iddaa ediyorum desire hd'de olan igrenc hoparlor ,baska hic bir telefonda yoktur.
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Musketeer. 7 yıl
Sadece Nokia ve Çiftsim diye satar . Fiyat max 150-200 olması lazım
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piri.reis 7 yıl
electro world kataloğunda x1-00 olan model 169 tl. X1-01 in gelmesine daha çok mu var.
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rbronline 7 yıl
haber için tşekkürler
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blackman 7 yıl
YanYatmışKasa
tam bir apaçi telefonu

ahahahhaah :D
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blackman 7 yıl
=== sevimli duruyor, ii bi harici hoperlör her zaman lazım :) X2 kullanıcısı olarak tuttum bunu
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murdocklawless 7 yıl
nokia satışlarını hoparlöre bağlamış artık, ahhahahahaha. batıyor bunlar cidden.
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01Mrt 7 yıl
Zannedersem nokianın çift hatlı ilk telefonu, arkasıda gelecek gibi görünüyor acaba neden...
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NecroCyber-777 7 yıl

murdocklawless

nokia satışlarını hoparlöre bağlamış artık, ahhahahahaha. batıyor bunlar cidden.


Merak etme anam Nokia ya hiç bir şey olmaz..Adamlar o kadar profesyonel Stephen Elop varken birşey olmaz
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devrimdoga 8 yıl
Bu telefonun x1-00 olan modeli gelirse ilk işim onu almak olacak çünkü gerçekten tam aradığım özellikler bulunuyor sadece müzik ve konuşma için telefon.Zaten kamera isteyen foto kamerası alsın telefonların ne kadar kaliteli zoom u olabilir ki ? Optik zoom u hiç saymıyorum bile.
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pula 8 yıl
nokia kendisini farkettirecek teller yapmaya başladı hadi hayırlısı
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