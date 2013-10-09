Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın 22 Ekim'de tanıtacağı cihazlar netleşiyor

5 yıl
852
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın 22 Ekim'de tanıtacağı cihazlar netleşiyor

Nokia 22 Ekim tarihinde Abu Dhabi'deki etkinlik için davetiyeleri göndermeye başlamışken, tanıtılacak cihazlar konusunda sadece iddialar bulunmaktaydı. Ancak Nokia iddiaları doğrular nitelikte bir görsel paylaştı.

Abu Dhabi etkinliğinin bir parçası olan görselde üç farklı cihaz görülüyor. Bunlar akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar. 

Nokia'nın Lumia 1520 adında 6 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon tanıtacağı artık kesin gibi. Diğer tarafta Lumia 1320 adında 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon daha yer alıyor. Bu cihaz Lumia 929 olarak ABD'de satışa sunulabilir.

Nokia'nın tablet pazarına Lumia 2520 adlı model ile giriş yapacağı bir süredir gündemdeydi. Görseldeki tablet resmi de buna işaret ediyor olabilir. Ancak görseldeki en ilginç ayrıntı bir dizüstü bilgisayar resmi. Nokia daha önce Booklet adında bir netbook piyasaya sürmüştü. Bu bakımdan bir dizüstü bilgisayar ile karşımıza çıkması muhtemel. Nokia'nın bunun dışında Asha 500, 501 ve 502 modellerini de tanıtması bekleniyor. 

Ancak bazı kaynaklar tablet ve dizüstü bilgisayar resminin Nokia uygulamalarının Windows 8 ve Windows RT cihazlarına da geleceğine işaret ettiğini belirtiyor.  

http://conversations.nokia.com/2013/10/09/tune-in-on-the-22nd-live-from-nokia-world-abu-dhabi/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Paroksetin 5 yıl en beğenilen mcclayn6
mcclayn6

NOKİA SYMBİAN DAN KURTULMADIĞI SÜRECE 100 MEGAPİXEL YAPSA FULL HD DEĞİL SÜPER FULL HD OLSADA NEYE YARAR UYGULAMA MARKETİ ZAYIF OLDUĞU SÜRECE :(

Bence bu forumun senden kurtulması gerek.
mcclayn6NOKİA SYMBİAN DAN KURTULMADIĞI SÜRECE 100 MEGAPİXEL YAPSA FULL HD DEĞİL SÜPER FULL HD OLSADA NEYE YARAR UYGULAMA MARKETİ ZAYIF O...
Devamını Gör
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLoft 5 yıl Guest-323E4D72D
CakirAkinSen


Master_Evil

laptop? nokia?


samsung gibi bir firma laptop yapabiliyorsa nokia bırak laptopu araba bile yapar.

Samsung ile dalga gecme hevesini kursaginda birakmak istemem ama araba icin nokia'yi beklemene gerek yok. Samsung'da onun da yapilmisi var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
CakirAkinSenMaster_Evillaptop? nokia?samsung gibi bir firma laptop yapab...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 5 yıl
CakirAkinSen
Master_Evil laptop? nokia?
samsung gibi bir firma laptop yapabiliyorsa nokia bırak laptopu araba bile yapar.

Adamların dünyada üretmediği hiçbir şey yok neredeyse, Samsung'u bu kadar da küçümsemeyin derim. Ayrıca Samsung laptoplar özellikle son yıllarda gayet iyi.
CakirAkinSenMaster_Evil laptop? nokia?samsung gibi bir firma laptop yapabiliyorsa nokia bırak laptopu araba bile yap...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
nokiadan windowsphone arayüzünü değiştirmeli bende 30-40 tane uygulama yükledikten sonra o menüyü acıp uygulamaya girmek işkence oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
biz adam gibi tel yap diyoruz nokia laptop çıkarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
yeni ürünler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavyClocker 5 yıl
Nokia bomba gibi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcclayn6 5 yıl
HAKLISINIZ WİNDOWS PHONE YAZACAKKEN 23 SAATLİK UYKUSUZLUKTAN OLSA GEREK SYMBİAN YAZMISIM :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcclayn6 5 yıl
bozisik
aybey
TheLoft
CakirAkinSen
Master_Evil laptop? nokia?
samsung gibi bir firma laptop yapabiliyorsa nokia bırak laptopu araba bile yapar.
Samsung ile dalga gecme hevesini kursaginda birakmak istemem ama araba icin nokiayi beklemene gerek yok. Samsungda onun da yapilmisi var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Samsung iş makinesi/kamyon yapıyor. Ancak Resimdeki arabanın jantlarındaki logo chavrolet markasına ait.
hayır. yakınlaştırıp baktığınızda öndeki logoyla aynı olduğunu görürsünüz.

BEN GENEL ANLAMDA KASTETTİM LUMİALARDA WİNDOWS PHONE YÜKLÜ , ONUNDA VERDİKLERİ MALUM . BU ARADA NOKİA BİR KISIM HİSSELERİNİ SATTI HEPSİNİ DEĞİL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx-7 5 yıl
mcclayn6
NOKİA SYMBİAN DAN KURTULMADIĞI SÜRECE 100 MEGAPİXEL YAPSA FULL HD DEĞİL SÜPER FULL HD OLSADA NEYE YARAR UYGULAMA MARKETİ ZAYIF OLDUĞU SÜRECE :(

kardeşim ne zamandan beri teknolojiyi takip etmiyorsun sen :) nokia mı kaldı, symbian mı kaldı :D ortalığı bok götürüyor sen daha symbian diyorsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
Nokia ne yaparsa yapsın şaşırmıyorum artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 5 yıl
Arkadaş batmamışmıydı bu şirket
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zopheal 5 yıl
Batmamış mıydı diyen arkadaşlar, mobil tarafını microsoft satın aldı ve nokia olarak devam ediyor. Daha bir süre çıkan ürünlerde nokia markasını göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 5 yıl
TheLoft
CakirAkinSen
Master_Evil laptop? nokia?
samsung gibi bir firma laptop yapabiliyorsa nokia bırak laptopu araba bile yapar.
Samsung ile dalga gecme hevesini kursaginda birakmak istemem ama araba icin nokiayi beklemene gerek yok. Samsungda onun da yapilmisi var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Samsung iş makinesi/kamyon yapıyor. Ancak Resimdeki arabanın jantlarındaki logo chavrolet markasına ait.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 5 yıl aybey
aybey

TheLoft

CakirAkinSen
Master_Evil laptop? nokia?
samsung gibi bir firma laptop yapabiliyorsa nokia bırak laptopu araba bile yapar.
Samsung ile dalga gecme hevesini kursaginda birakmak istemem ama araba icin nokiayi beklemene gerek yok. Samsungda onun da yapilmisi var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Samsung iş makinesi/kamyon yapıyor. Ancak Resimdeki arabanın jantlarındaki logo chavrolet markasına ait.

hayır. yakınlaştırıp baktığınızda öndeki logoyla aynı olduğunu görürsünüz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
852 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı saat 21:00 "LG G2, MSI GS70 Stealth incelemesi, Sony QX10 ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim