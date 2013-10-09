Nokia'nın 22 Ekim'de tanıtacağı cihazlar netleşiyor





Nokia 22 Ekim tarihinde Abu Dhabi'deki etkinlik için davetiyeleri göndermeye başlamışken, tanıtılacak cihazlar konusunda sadece iddialar bulunmaktaydı. Ancak Nokia iddiaları doğrular nitelikte bir görsel paylaştı.





Abu Dhabi etkinliğinin bir parçası olan görselde üç farklı cihaz görülüyor. Bunlar akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar.





Nokia'nın Lumia 1520 adında 6 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon tanıtacağı artık kesin gibi. Diğer tarafta Lumia 1320 adında 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon daha yer alıyor. Bu cihaz Lumia 929 olarak ABD'de satışa sunulabilir.





Nokia'nın tablet pazarına Lumia 2520 adlı model ile giriş yapacağı bir süredir gündemdeydi. Görseldeki tablet resmi de buna işaret ediyor olabilir. Ancak görseldeki en ilginç ayrıntı bir dizüstü bilgisayar resmi. Nokia daha önce Booklet adında bir netbook piyasaya sürmüştü. Bu bakımdan bir dizüstü bilgisayar ile karşımıza çıkması muhtemel. Nokia'nın bunun dışında Asha 500, 501 ve 502 modellerini de tanıtması bekleniyor.





Ancak bazı kaynaklar tablet ve dizüstü bilgisayar resminin Nokia uygulamalarının Windows 8 ve Windows RT cihazlarına da geleceğine işaret ettiğini belirtiyor.

http://conversations.nokia.com/2013/10/09/tune-in-on-the-22nd-live-from-nokia-world-abu-dhabi/