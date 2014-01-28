Nokia'nın Windows Phone 8.1'li yeni telefonları Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

Teknoloji dünyasındaki yürüyüşüne Microsoft çatısı altında yürümeye başlayan Nokia, 24-27 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde Windows Phone 8.1’li yeni göz bebeklerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Digitimes’ın Nokia’nın tedarik zinciri içerisinde rol oynayan kaynaklarından edindiği bilgilere göre Nokia’nın etkinlikte lanse edeceği en önemli silahı Lumia 1820 olacak. Uzun süredir teknoloji severlerin merakla beklediği telefonlardan olan Lumia 1820, 5.2 inçlik qHD ekrana sahip olacak ve gücünü Qualcomm’un Snapdragon 805 işlemcisinden alacak. Telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3400 mAh’lik pilinden karşılayacak.
Mobil Dünya Kongresi’nde sergilenecek bir diğer telefon ise 1520’nin farklı bir türevi olarak geliştirilen 1520V olacak. Windows Phone 8.1 işletim sistemiyle gelecek olan telefon yaklaşık 4.5 inçlik ekranı ve 14MP’lik kamerası ile küçük boyutlu telefon arayanları beğenisine sunulacak.
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ZAten birçok yerde 2k ekran olacağını açıklandı , zaten ekranın 5 inç değilde 5.2 olması 2k ekranın kanıtıdır.