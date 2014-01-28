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Nokia'nın Windows Phone 8.1'li yeni telefonları Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

5 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın Windows Phone 8.1'li yeni telefonları Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak
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Teknoloji dünyasındaki yürüyüşüne Microsoft çatısı altında yürümeye başlayan Nokia, 24-27 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde Windows Phone 8.1’li yeni göz bebeklerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Digitimes’ın Nokia’nın tedarik zinciri içerisinde rol oynayan kaynaklarından edindiği bilgilere göre Nokia’nın etkinlikte lanse edeceği en önemli silahı Lumia 1820 olacak. Uzun süredir teknoloji severlerin merakla beklediği telefonlardan olan Lumia 1820, 5.2 inçlik qHD ekrana sahip olacak ve gücünü Qualcomm’un Snapdragon 805 işlemcisinden alacak. Telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3400 mAh’lik pilinden karşılayacak.

Mobil Dünya Kongresi’nde sergilenecek bir diğer telefon ise 1520’nin farklı bir türevi olarak geliştirilen 1520V olacak. Windows Phone 8.1 işletim sistemiyle gelecek olan telefon yaklaşık 4.5 inçlik ekranı ve 14MP’lik kamerası ile küçük boyutlu telefon arayanları beğenisine sunulacak.

Bu iki telefonun yanı sıra 6 inçlik 1525’ de Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkacak telefonlar arasında yer alıyor.
Güncelleme: Digitimes, haberinde Lumia 1820'nin çözünürlüğü için qHD ifadesini kullandığı için haberimizde de aynı ifadeye yer verdik. Ancak bugüne kadar sızan bazı bilgiler ise Lumia 1820'nin 2K çözünürlüğünde ekrana sahip olacağını söylüyor. Bunu hatırlatmakta fayda var.

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azteca 5 yıl en beğenilen
Bence çözünürlük qHD değil QHD olacak (2,560 x 1,440). Harf hatasından yanlış yazmışlar.
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ayakkabıkutusu 5 yıl
Yahu şu telefonda qhd ekran kullanacağını düşünen varsa bir daha şu forumda yorum filan yapmasın arkadaş
adamlar 805 işlemci koyacak sonrada bu çözünürlüğü mü koyacak sanıyorsunuz ?
ZAten birçok yerde 2k ekran olacağını açıklandı , zaten ekranın 5 inç değilde 5.2 olması 2k ekranın kanıtıdır.
Yahu şu telefonda qhd ekran kullanacağını düşünen varsa bir daha şu forumda yorum filan yapmasın arkadaşadamlar 805 işlemci koyacak sonrada bu çöz...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Midnightmrt 5 yıl
1820 oldukça iddialı olacağa benziyor umarım S805 ile gelir zaten stabil çalışan wp platformu ile uzun yıllar kullanılabilir bir cihaz olur
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat önemli basar 2000 lira etiketi öyle olursa elite alır başını gider
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assasin34 5 yıl
windows phone 8.1'de kutu kutu pense oyunu yuklu olarak gelecemis.:-)
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redbest 5 yıl assasin34
Sen herhangi nir şeyle dalga geçtiğini falan mı sanıyorsun bu tarz mesajlarla? @assasin34
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assasin34 5 yıl
galaksi s2 bile bunların hepsinden iyidir yaw..
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assasin34 5 yıl
herşey harika ama mağaza tıraş..candy crush bile yok..harika:-)
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redbest 5 yıl assasin34
assasin34
herşey harika ama mağaza tıraş..candy crush bile yok..harika:-)

Yok mu :(
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DH Misafiri 5 yıl
8.1 neler getirecek bilen yazarsa
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SystemApps 5 yıl
windows phone 8.1 harika
2k fullhd farketmez harika...
805 işlemci harika
3400mah pil harika
burası harikalar diyarı oldu alis nerede?
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DraGonS 5 yıl
Lumia 520 aldık hala resmi GDR3 güncellemesini bekliyoruz. Microsoft gene sözünü rezil bir şekilde tutmaya çalışıyor.
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assasin34 5 yıl
8.1 gelince ne olacaksa..fazladan bir kutucuk dahami koyabilecekler:-)?
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turbo-powwer 5 yıl
QHD yazmalısınız çözünürlük bilgisi yanlış anlaşılıyor.
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Merto! 5 yıl
Yap bunu FHD, S805 ile keyfini sür!
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