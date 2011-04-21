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Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki kan kaybı devam ediyor

8 yıl
16,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia birinci çeyrek finansal sonuçlarını bugün açıkladı. Şubat ayında yapılan Microsoft anlaşması için tamamlayıcı metne imza atan firmanın gelirleri bir önceki çeyreğe göre %18 düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış göstererek 10.4 milyar avro olarak gerçekleşti. Nokia'nın ilk çeyrekteki toplam telefon satışı ise 108.5 milyon adet olarak açıklandı ki bu satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 arttığını ancak geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ise %12 düştüğü anlamına geliyor.

Genel olarak tablo çok kötü görünmemekle birlikte asıl sıkıntının akıllı telefon segmentinde yaşandığı anlaşılıyor. 24.2 milyon akıllı telefon satan Nokia'nın bu segmentteki pazar payı 2010 sonunda %31 seviyesinde iken ilk çeyrekte %26'ya kadar gerilemiş durumda. Telefon satışlarındaki düşüş Nokia'nın, ASP olarak bilinen ortalama satış fiyatlarına da yansımış durumda. Bir önceki çeyrekte ortalama satış fiyatı 69 Avro iken, geride bıraktığımız ilk çeyrekte ise 65 Avro olarak gerçekleşti.

X7 gibi yeni modellerini yakında pazara sunmayı planlayan Nokia, ikinci çeyrekte daha düşük satış rakamlarını tahmin ediyor ancak Nokia Siemens Network'den daha yüksek gelir elde edeceğini öngörüyor. Nokia'nın Windows Phone 7 tabanlı ilk telefonunu yıl sona ermeden önce pazara sunması bekleniyor.


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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Android güçlü donanım ve yazılımla piyasada zirveye oynuyor.

Apple normal donanım , stabil cihaz ve mükemmel yazılımla zirveye oynuyor.

Nokia ise dandik donanım dandik yazılımla zil takıp düğünde oynuyor
Android güçlü donanım ve yazılımla piyasada zirveye oynuyor.Apple normal donanım , stabil cihaz ve mükemmel yazılımla zirveye oynuyor.Nok...
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yaban arısı 8 yıl
Symbian olduğu sürece kan kaybetmeye devam eder...
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ozkan_tpc 8 yıl
sahoron
bir telefon almak isterseniz en iyisini almak istersiniz symbıan en iyisi ama gelecegi olmayan bir sistem android cok geride ama hızlı gelişiyor ve gelecek vaat ediyor. windows 7 kendi halinde takılıyor:D ne olcak zamanla görcez

Pardon siz bu üzerinde yaşadığımız dünyadaki durumdan mı bahsediyorsunuz?
sahoronbir telefon almak isterseniz en iyisini almak istersiniz symbıan en iyisi ama gelecegi olmayan bir sistem android cok geride ama hızlı g...
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fatihcanery 8 yıl
sahoron :
nokio konusunda yine aynı şeyi söylemiştin,sana güzel ve uzunca bir cevap yazmıştım.tamam senin için dünyanın hatta evrenin en iyi işletim sistemi sybmian mıdır ne zımbırtıdır o olsun.Bilmememk ayıp değil öğrenmemek ayıp,keşke cevabımdan birseyler çıkarsaydın.tek kelimeyle telefon dünyasından bir sey anlamıyorsun gerisi boş.
şaka gibi ya en iyi işletim sistemiymiş :D en berbat en yavaş en rezil en en en... bu enlerin hepsi kötü...anlayana
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Yilsev 8 yıl
Akılsız telefonda Nokia yı tek geçerim.
Akıllı telefonlarda ise yanına yaklaşmam.
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Gannicus 8 yıl
iyi de nokia'nın akıllı bir telefonu yok ki :/
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fuckulteli 8 yıl
Ben böyle marka görmedim yahu adam akıllı tek telefonu yok, kimse yokken Nokia vardı, markanın bir pazar payı vardı, ismi vardı ama akıllı telefonlar konusunda sınıfta kaldı.. Yazık ya, acaba Nokia yönetimi kendilerini hâlâ en iyi olarak mı görüyor.. Niye bu durumlara düştük diye soran yok mu Marka içinde..
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RaymondSerway 8 yıl
Nokia dan n97 alıp kazık yedim bir daha nokia dan akıllı telefon almam.
bir sorum var arkadaşlar meego yu nokiadan başka kullanmayı düşünen firma yokmu bir tek nokia mı ilgileniyordu bir zamanlar?
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aboxzux 8 yıl
meegolu üst donanım cihazlar çıkaraydı nokia,ne android kalırdı ne başka birşey pazar payı da artardı böylece nokianın
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El Fuego 8 yıl

aboxzux
meegolu üst donanım cihazlar çıkaraydı nokia,ne android kalırdı ne başka birşey pazar payı da artardı böylece nokianın

meego da olsa, zeego da olsa, nokya nin google karsisinda sansi sifirdi ve oyle de oldu.

wp7 son sans!
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ozkan_tpc 8 yıl
sahoron
bir telefon almak isterseniz en iyisini almak istersiniz symbıan en iyisi ama gelecegi olmayan bir sistem android cok geride ama hızlı gelişiyor ve gelecek vaat ediyor. windows 7 kendi halinde takılıyor:D ne olcak zamanla görcez

Pardon siz bu üzerinde yaşadığımız dünyadaki durumdan mı bahsediyorsunuz?
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yulapan 8 yıl
bada os yi unutmuşsunuz arkadaşlar:)
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El Fuego 8 yıl
wp7 nin her ne kadar da bu donem icin kapali kutu gibi oldugunu bilsek de, profesyonel kullanicilarin muthis outlook destegini gozardi etmeyecegini dusunuyorum. wp7 kotulendigi kadar berbat degil. cok cok iyi olacaktir.

nokia berbat telefonlarinin telafisini wp7 ile yaparsa sasmayin.
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syhneser 8 yıl
carnador
Android güçlü donanım ve yazılımla piyasada zirveye oynuyor. Apple normal donanım , stabil cihaz ve mükemmel yazılımla zirveye oynuyor. Nokia ise dandik donanım dandik yazılımla zil takıp düğünde oynuyor

gülmekten koptummmmmmmm
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furkant1 8 yıl
eeevrim
Nokia nın en büyük özelliği kolay menüsünün olmasıydı telefon konusunda iyi olmayan yaşlı insanlar bile nokia telefonu kullana bilmekteydi hatta dikkat edin birçok yaşlı insanda nokia telefonu vardır çünkü kullanımı çok kolaydır. Eyer ki Nokia android işletim sistemine geçer birde android menüyü özelleştirip kolaylaştırabilirse hele hele akıllı telefonları yaşlı insanların bile kullanabileceği hale getirebilirse... Nokia gene pazarın dev ismi haline dönüşür...

Yaşlı insan ne anlar androidten ?
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eeevrim 8 yıl

furkant1

eeevrim

Nokia nın en büyük özelliği kolay menüsünün olmasıydı telefon konusunda iyi olmayan yaşlı insanlar bile nokia telefonu kullana bilmekteydi hatta dikkat edin birçok yaşlı insanda nokia telefonu vardır çünkü kullanımı çok kolaydır. Eyer ki Nokia android işletim sistemine geçer birde android menüyü özelleştirip kolaylaştırabilirse hele hele akıllı telefonları yaşlı insanların bile kullanabileceği hale getirebilirse... Nokia gene pazarın dev ismi haline dönüşür...


Yaşlı insan ne anlar androidten ?

işte nokia android işletim sistemine geçer ve menüleri kolaylaştırabilirse yaşlı insanlar bile akıllı telefonları kullanabilir çok zor bir şey ama böylesi yapılabilirse mükemmel olur tabi nokia yaşlılar için menü diye birşey hiçbir zaman yapmaz burada bahsettiğim konu menü o kadar kolay ki telefonla uzaktan veya yakından alakası dahi olmayan insanların ( özellikle yaşlı insanların bu grubu oluşturduğunu düşündüğüm için yazdım ) bile kolaylıkla telefonu kullanabilmesini sağlamasıdır düşünsenize kaç kişinin dedesinde yada babanesinde dokunmatik ekranlı akıllı telefonu var
daha önceki yıllarda kolay menülerle bu yaş grubunun tercih ettiği telefon markası olan nokia neden modern telefonlarda da aynı başarıyı yakalayamasın ? daha önce başardı şimdi de başarabilir başından beri bahsetmeye çalıştığım konu buydu...elbette bu duruma aykırı düşünceleriniz olabilir( nokian ın kolay menülere sahip telefonlar üretmede başarısız bir marka olması ) fakat geniş bir kitlenin böyle düşündüğüne inanarak böle bir yorum yaptım. lütfen yanlış anlaşılmasın amacım kimseye muhalefet olmak yada yıpratmak değil sadece konu hakkında herkes gibi açıklama yapmaktır...
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Batuist 8 yıl
wp7 şimdilik android ve ios kadar iyi bilinmediğinden bir süre nokianın ilk wp7li akıllı telefonlarının iyi satış yapacağını ama insanların wp7nin ne kadarda şişirilmiş ve boş bir işletim sistemi olduğunu görünce ve özellikle bilgisayar ile olan iletişimini zune gibi aptal bir programla kurmak istediğini ve bunun ne kadar berbat bir program olduğunu görünce nokianın canlanan piyasasının yine orta vadede düşeceğini öngörüyorum.
bir zamanlar itunesu sevmezdim iphoneu sync etmek zorunda bıraktığı tek program olduğu için ama zune'u görünce itunesa rahmet okumaya başladım.. ne kadar güzelmiş o zaman anladım :)
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