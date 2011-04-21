Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki kan kaybı devam ediyor

Nokia birinci çeyrek finansal sonuçlarını bugün açıkladı. Şubat ayında yapılan Microsoft anlaşması için tamamlayıcı metne imza atan firmanın gelirleri bir önceki çeyreğe göre %18 düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış göstererek 10.4 milyar avro olarak gerçekleşti. Nokia'nın ilk çeyrekteki toplam telefon satışı ise 108.5 milyon adet olarak açıklandı ki bu satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 arttığını ancak geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ise %12 düştüğü anlamına geliyor.

Genel olarak tablo çok kötü görünmemekle birlikte asıl sıkıntının akıllı telefon segmentinde yaşandığı anlaşılıyor. 24.2 milyon akıllı telefon satan Nokia'nın bu segmentteki pazar payı 2010 sonunda %31 seviyesinde iken ilk çeyrekte %26'ya kadar gerilemiş durumda. Telefon satışlarındaki düşüş Nokia'nın, ASP olarak bilinen ortalama satış fiyatlarına da yansımış durumda. Bir önceki çeyrekte ortalama satış fiyatı 69 Avro iken, geride bıraktığımız ilk çeyrekte ise 65 Avro olarak gerçekleşti.

X7 gibi yeni modellerini yakında pazara sunmayı planlayan Nokia, ikinci çeyrekte daha düşük satış rakamlarını tahmin ediyor ancak Nokia Siemens Network'den daha yüksek gelir elde edeceğini öngörüyor. Nokia'nın Windows Phone 7 tabanlı ilk telefonunu yıl sona ermeden önce pazara sunması bekleniyor.