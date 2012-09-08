Nokia'nın ikinci uygun fiyatlı Windows Phone 8 modeli Flame olabilir

Haber Editörü
Nokia'nın yeni Lumia serisinin ardından, giriş seviyesi segmente yönelik 4.3 inçlik ve 1GHz hızında işlemciye sahip Zeal kod adlı bir Windows Phone 8 cihazı hazırladığını sizlere aktarmıştık. İddialar ikinci bir modelin daha yolda olduğunu belirtiyor.
Flame kod adlı bu akıllı telefonda 4 inçlik bir ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 5MP kamera, microSD yuvası ve 4GB depolama kapasitesi olacağı iddia ediliyor.
Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyecek modelin 2013 yılı ilk çeyrekte satışa sunulması hedefleniyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok.
Windows Phone 7 cihazlarında en düşük RAM seviyesinin 256MB olarak belirlendiğini görmüştük. Lumia 610 gibi bu donanım seviyesine sahip bazı modeller de piyasaya sürülmüştü. Ancak belirli uygulamaların 256MB RAM desteklemediği ortaya çıkmış ve eleştiri konusu olmuştu.
Windows Phone 8 ile en düşük RAM seviyesinin 512MB ve işlemci hızının 1GHz olduğu buradan anlaşılıyor. Bu alt donanım seviyesine sahip modelleri bir süre sonra piyasada görebileceğiz. Ancak Windows Phone 8'de de önceki sürümde olduğu gibi uygulama kısıtlamaları olacak mı kafa karıştıran nokta burası olabilir. İlerleyen aylarda bu konuya açıklık gelecektir.
http://www.theverge.com/2012/9/7/3301529/nokia-flame-windows-phone-8-specs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende aynı düşüncedeyim, bundan sonra inşallah eskisi gibi yanlış işler yapmazlar. Gerçi şu Ois olayında biraz kırıldım ama yine de güvenim tam sonuçta yalan değil gerçek karşılaştırma videolarını da izledim, bakalım yeni yeni tekrardan kullanıcının ilgisini çekebileceklermi.
Ayrıca ram telefonun en ucuz parçalarından olduğu halde neden bu kadar cimri davranırlar?
Ben bir telefona 1000 liradan fazla para verdim mi her kuruşu içime oturur.Şuan 800 liraya sıfır telefon aldım ama hala düşünüyorum acaba fazlamı lüks oldu diye...
zamanında bir telefona o kadar çok para verdik ki şimdi bir telefona 500 lira vermek bile koyuyor
Sözüm hepsine ?
Ben ayıramıyorum ,sinirden aklım shut -down ,error, geçişlerde aksama yapıyor vs.r
Yahu bu cep telefonlarının fiyatları neden bu kadar yuksek olur,
Anladık mini bilgisayarlar haline geldiler ancak 2000tl seviyleri nedir böyle?
2-3 ay önce çıkan örneğin S3 2000tl fiyatında satılmaktayken şu anda 1700TL
daha da düşeceği beklenmekte , çıkışından bu yana maliyetlerde düşüş mü olmuş demek ki üreticisi küreği hede hedesi derken seviye seviye kaymak kar yapıyorlarmış, ya yapsınlar da hayrımıza ticaret etmıyorlar tabi ki lakin bu söğüşleme neden?
aynı şey diğer markalar içinde geçerli...apple ,htc vs.r
devlet de sağolsun ,kurumlardan vergi toplayamıyor fon,ötv ,kdv nerdeyse satış fiyatının 5 te 2 si kadar ek vergi koyuyor.
2 bin küsür liraya kardesıme telefon aldım apple 4s ,içime oturan acısı gecmedı halen ama ne yaparsın kardeş işte, aynı telefonu 350 dolara hediyeli paketli kontratsız satıyorlarmış ,dumur oldum!!!
Nokia bu windows 8 ayağıyla tekrar dirildi bence ,lumia 920 çok şiddetli bir kaliteye sahip hele sağlamlık da eklenınce bayağı tutulacak ürün modellerıyle gelıyorlar.
Andorid ,akıllı telefon dunyasının yuzde 60'ından fazlasına hakım dıye bır haber okumustum bır yerde DH olmalı, ancak w8 ram konusunda cimri kullanımı -pil suresıne etkı edecek- kendısıne ozgun yenı uygulamaları ıle pıyasada tutunacak gıbı durmakta...
haberdekı telefonun 4 ınch olduguna da bakarsak endustrı yenı bır ekran buyuklugu sevıyesı tutturmus durumda , herkes mın 4 ınch...
Bir bilseniz nasıl özeniyorum ah şu cıhazı da alsam bu cıhazı da alsam dıye ama kardesım apple ,ben sony kullanıyorum , elımızdekı cıhazlar da bır 3-4 sene rahat rahat yeter hatta özenli kullanabılırsek bır 5 yıl sonrasını da cıkartır...
ama maymun iştahlılık işte ,gunah ,israf o turden bır sey işte...
kanımca nokıa bagıra bagıra gelıyor
gercek rgb led ekran,pureview kamera ,unibody güzel güzel....