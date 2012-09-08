Nokia'nın ikinci uygun fiyatlı Windows Phone 8 modeli Flame olabilir

Nokia'nın yeni Lumia serisinin ardından, giriş seviyesi segmente yönelik 4.3 inçlik ve 1GHz hızında işlemciye sahip Zeal kod adlı bir Windows Phone 8 cihazı hazırladığını sizlere aktarmıştık. İddialar ikinci bir modelin daha yolda olduğunu belirtiyor.





Flame kod adlı bu akıllı telefonda 4 inçlik bir ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 5MP kamera, microSD yuvası ve 4GB depolama kapasitesi olacağı iddia ediliyor.





Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyecek modelin 2013 yılı ilk çeyrekte satışa sunulması hedefleniyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok.





Windows Phone 7 cihazlarında en düşük RAM seviyesinin 256MB olarak belirlendiğini görmüştük. Lumia 610 gibi bu donanım seviyesine sahip bazı modeller de piyasaya sürülmüştü. Ancak belirli uygulamaların 256MB RAM desteklemediği ortaya çıkmış ve eleştiri konusu olmuştu.





Windows Phone 8 ile en düşük RAM seviyesinin 512MB ve işlemci hızının 1GHz olduğu buradan anlaşılıyor. Bu alt donanım seviyesine sahip modelleri bir süre sonra piyasada görebileceğiz. Ancak Windows Phone 8'de de önceki sürümde olduğu gibi uygulama kısıtlamaları olacak mı kafa karıştıran nokta burası olabilir. İlerleyen aylarda bu konuya açıklık gelecektir.