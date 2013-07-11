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Nokia'nın kamerası ile iddialı yeni süper telefonu Lumia 1020 için ilk tanıtım filmi yayınlandı

5 yıl
3,6b
1
172
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın kamerası ile iddialı yeni süper telefonu Lumia 1020 için ilk tanıtım filmi yayınlandı
Nokia uzun süredir merakla beklenen EOS kod adlı yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 1020'yi, bugün New York'ta yaptığı lansman ile duyurdu. Windows Phone 8 platformunu kullanan telefon, ağırlıklı olarak sahip olduğu yeni kamera teknolojisi ile ön plana çıkyıor. 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde PureMotion+ AMOLED ekrana sahip olan telefon, 2GB bellek, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden  güç alan telefon, ilk defa Galaxy S4'te gördüğümüz Gorilla Glass 3 teknolojisini de ekranın üzerinde barındırıyor. 130.4 x 71.4 x 10.4 mm boyutlarında ve 158 gram ağırlığında olan Lumia 1020, zengin ses kaydı için HAAC mikrofonlara sahip. 
Nokia Lumia 1020'nin farklılık yaratan en önemli yanı sahip olduğu 41MP çözünürlüğündeki özel kamera teknolojisi. PureView 808'deki PureView Phase 2 mobil kamera teknolojisini Phase 2 olarak ifade edilen geliştirilmiş OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği ile buluşturan telefon, 41 MP BSI 1/1.2" sönser ile profesyonel seviyedeki bazı kompakt kameralara yakın bir sensör boyutu sunarak, ışıklı ya da düşük ışıklı ortamlarda en yüksek kamera performansını vaad ediyor. 3x kayıpsız zoom, videolar için 6x'e kadar yakınlaştırma ve ZEISS tarafından üretilen 6 katmalı optik gibi özelliklerle donatılmış kamera, OIS özelliği sayesinde saniyede 500 kadar hareketi kompanse edebiliyor. Gerçi zamanlı 34MP veya 38MP görüntüler çekebilen telefon aynı zamanda Nokia'nın yeni Pro Camera yazılım özelliklerini de beraberinde getiriyor. Bu sayede beyaz ayarından ISO dengesine kadar kameraya ilişkin pek çok detay hızlıca kontrol edilebiliyor.  Düşük ışıkta en yüksek kamera performansı için hem LED hem de Xenon Flash ile donatılan telefon aynı zamanda Camera Grid aksesuarı ile geliyor ki bu aksesuar telefona ev sahipliği yaparken hem bir kamera havası kazandırıyor hem de pil ömrünü uzatıyor aynı zamanda gelişmiş, fonksiyonel tripod kullanım avantajı sağlıyor.
Amerika'da ATT üzerinden sözleşmeli olarak 299 dolarlık fiyat ile sunulacak Lumia 1020 sahip olduğu özelliklerin yanı sıra fiyat olarak ta en yüksek segmentte yer alacak. 

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hawloo 5 yıl en beğenilen
Deadman87

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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
İşte bu be.Pazar kamera görsün.Hala ekran çözünürlüğü demeyin 332 ppi değerine sahip ve insan gözünün algılayabildiğinde daha fazla.


edit:gereksiz mesajlara gerek yok zevkler tartışılmaz.iPhone5, s4 ,HTC ONE ,Lumia herkes istediğini alır.Gereksiz yere birbirimizi kırmayalım. 920 kullanıcısıyım ve bu telefonu inanılmaz sevdim.Almak isterim...Her şeyiyle iyi market de biraz gelişti mi tamdır...
İşte bu be.Pazar kamera görsün.Hala ekran çözünürlüğü demeyin 332 ppi değerine sahip ve insan gözünün algılayabildiğinde daha fazla.edit:g...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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hawloo 5 yıl
HTC Specialist

Kamerası çok iyi diye süpertelefonmu oluyor? Buraya yazıyorum, bu telefonun kamerası dışındaki hiçbiryeri 5dk para etmez.


Sonunda kamerası süper olduğunu anladınız. Daha dokunmatiğinde, ekranında, ses kayıtında, şarjınında, stabilliğinde, nokia müziğinde, nokia navigasyonunda... en iyisi olduğununda kabul edeceksiniz. İnternet hızınında
HTC SpecialistKamerası çok iyi diye süpertelefonmu oluyor? Buraya yazıyorum, bu telefonun kamerası dışındaki hiçbiryeri 5dk para etmez.
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3 Yanıt Yanıtla +35
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1 Avatar
Biyturs_OnSr 4 yıl
Yorumlara bak çay demle
İlk sayfalarda fena yorumlar var
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Classico 4 yıl
Cikti bile ama cop
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^7pMş^ 4 yıl
Ahu Nokia ah su telefonları Android yapsaydın veya wp marketi Android ve ios gibi geniş olsaydı başka telefon alan namerttir
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DH Misafiri 4 yıl
Birkaç fotoğraf terimi bilen fotoğrafçıyım diyor. Ben 1020 kullanıcısıyım giriş seviye DSLR'lar ile karşılaştırma da yaptım barındırdığı sensor boyutuna nazaran çok iyi görüntü kalitesi sunmakta. Piyasadaki en iyi kameraya sahip cep telefonudur bu telefon. Fotoğrafçıyım diyen bilgisiz cahillere sesleniyorum isteyen varsa fotoğrafçılık dersleri dverilir. Bilin öyle yorum yapın
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Özger 5 yıl
Bir cep telefonu için görüntüler çok iyi ama yine de bir şeyler eksik. 41 megapiksel falan ama o beklentiyi karşılayabilecek bir netlik yok. Misal 15x optik zoom, 100x dijital zoomlu bir video kamera ile 50x dijital olarak yaklaşıp çekim yaptığınızda oluşan o noise dedikleri bulanıklaşma var fotoğraflarda...
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DH Misafiri 5 yıl
Bir fotoğrafçı olarak söylüyorum, 41 miş 13 müş 8miş bunlar gerçek megapixel değil. telefonlar fotoğraf için şu an yeterli değil. 41 megapixel diyor fakat farkettiyseniz çok fazla noise var. bunlar dijital megapixel. bu yüzden telefonlar için 13de aynıdır 41 de. ikisi arasındaki tek fark açıdır. bu yüzden boşuna bi kamera için tartışmayalım. telefonların kamera yönünden 5 yılı var gelişmesi için. bu nedenden dolayı telefonunuzu kamerasına göre değil işlemci ve ram ine göre alın.
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korkunçlukarı 5 yıl
ben bunu alırım hacı gerçekden olmuş diorum amaa herkes gibi bende uygulamalarda yenilikler hatta devrim bekliorum wp8 den bence nokia bunu yapar yani inşallahh yaparr
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bir fotoğrafçı olarak söylüyorum, 41 miş 13 müş 8miş bunlar gerçek megapixel değil. telefonlar fotoğraf için şu an yeterli değil. 41 megapixel diyor fakat farkettiyseniz çok fazla noise var. bunlar dijital megapixel. bu yüzden telefonlar için 13de aynıdır 41 de. ikisi arasındaki tek fark açıdır. bu yüzden boşuna bi kamera için tartışmayalım. telefonların kamera yönünden 5 yılı var gelişmesi için. bu nedenden dolayı telefonunuzu kamerasına göre değil işlemci ve ram ine göre alın.

Fotoğraf stüdyonuz var mı? Fotoğrafçılığı meslek olarak mı yapıyorsunuz hobi olarak mı?
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DH Misafiri 5 yıl
Bence bu yazıyı da okuduktan sonra yorum yapın parabilir.com/...
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence bu yazıyı da okuduktan sonra yorum yapın parabilir.com/...

Okudum. Baştan aşağı saçma bir yorum.

En saçma kısmı da şu kısım;

"Aylardır Türkiye'de satışını beklediğimiz, lumia 1020' nin fiyatını 1.170,-TL civarında olacağı söyleniyordu. Benim gibi uzun yıllar, Nokia ürünü kullanan ve Türkcell abonesine indirim yapılacağını umuyorum. Faturalı hatta 24 taksit 2.650,-TL çok pahalı."


Yok 500 lira olacağı söyleniyordu! Note 3'de faturalı hatta taksitle 5.700 lirayı buluyor ona bakarsak. Note 3'ün yarı fiyatından daha ucuza geliyor. Bende 10 yıldır vodafone abonesiyim, 20 yıldır Nokia kullanıyorum ama bana özel bir indirim yapmadılar henüz. Yapsalar keşke.
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FRAPS 5 yıl
Harika duruyorlar.
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alperen_69 5 yıl
Nokia bir babalık yapsada tr piyasasına şu telefonu güzel bir fiyattan soksa ne olur yani :)
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DH Misafiri 5 yıl
Telefondan baktım iyi gibi duruyodu ama bilgisayarda baktığımda öyle 41 mp lik bir kamera gibi durmuyor 8 mp gibi çekmiş kusura bakmayın en yakın yazıyı bile pixel pixel görüyorum bırakın fanlığı şirket size para kazandırmıyor siz övüyorsunuz diye wp yi övüyosunuz ama android bi telefon çıkarsa ilk siz alırsınız o telefonu buna kesinlikle eminim tarafsız bir yorum yapmak gerekirse ses kayıt konusunda hd voice ve ekran + kamera olarak doğal görüntüde sony bence daha iyi ama keskinlik konusunda henüz yazılım olarak gelişmesi gerek androidde kamera konusunda kendisini geliştirmesi gerek 5 mplik java telefonları keskinlik konusunda çok güzelken aynı 5mp lik androidde keskinlik o kadar yok son telefonlarını almadım ne kadar geliştirdiler bilmiyorum ama uzaktan gördüğüm kadarıyla böyle, samsung optimasyonda iyi ama renklerde abartı var yani karşılaştırmamda güneşi çekiyorum normalde sarı olan güneşi o ekranda turuncu görüyorum beyazlarda tam beyaz gibi değil contrast ı yükseltmek için beyaz dengesini altüst etmişler, HTC sağlam görünümlü telefon yapıyor ama son çıkarttığı one bozulma durumunda çok kötü tamir edilmesi zor diyo herkez onun dışında fazla incelemedim htc yi. Nokia sadece bir windows phone alternatifi + olarak ekranı iyi gündüzleri baya parlak görünüyo ses kayıtları o kadar iyi değil o kadar canlı ses vermiyor, windows phone ios tan bile daha kısıtlı bu yönde büyük bir - si var üreticiler bile kısıtlanıyor ve destek konusunda çok kötüler en son çıkarttığı wp 8 e microsoftun sitesinde gördüm destek 1,5 yıl sonra sona erecek yazıyor bu demek oluyor ki 1,5 yıl sonra hiçbir firma kişisel yazılımcılar hariç hiçbişey üretemeyecekler ben wm6.5.3 kullanıyorum microsoft telefon konusunda hiç iyi değil nokia nın yeni modellerini genelde önceden hiç wm veya wp kullanmamış kişiler alıyor sırf microsoft ismi geçiyo diye telefon yazılımı konusunda microsoftu sevmiyorum sadece telefonu telefon amaçlı alanlar için iyi ama sürekli telefonu kurcalayanlar için çok kısıtlı bir yazılım.
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aziz77 5 yıl
Harbiden iyiymiş..
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