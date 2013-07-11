Nokia'nın kamerası ile iddialı yeni süper telefonu Lumia 1020 için ilk tanıtım filmi yayınlandı

Nokia uzun süredir merakla beklenen EOS kod adlı yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 1020'yi, bugün New York'ta yaptığı lansman ile duyurdu. Windows Phone 8 platformunu kullanan telefon, ağırlıklı olarak sahip olduğu yeni kamera teknolojisi ile ön plana çıkyıor. 4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde PureMotion+ AMOLED ekrana sahip olan telefon, 2GB bellek, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alan telefon, ilk defa Galaxy S4'te gördüğümüz Gorilla Glass 3 teknolojisini de ekranın üzerinde barındırıyor. 130.4 x 71.4 x 10.4 mm boyutlarında ve 158 gram ağırlığında olan Lumia 1020, zengin ses kaydı için HAAC mikrofonlara sahip.

Nokia Lumia 1020'nin farklılık yaratan en önemli yanı sahip olduğu 41MP çözünürlüğündeki özel kamera teknolojisi. PureView 808'deki PureView Phase 2 mobil kamera teknolojisini Phase 2 olarak ifade edilen geliştirilmiş OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği ile buluşturan telefon, 41 MP BSI 1/1.2" sönser ile profesyonel seviyedeki bazı kompakt kameralara yakın bir sensör boyutu sunarak, ışıklı ya da düşük ışıklı ortamlarda en yüksek kamera performansını vaad ediyor. 3x kayıpsız zoom, videolar için 6x'e kadar yakınlaştırma ve ZEISS tarafından üretilen 6 katmalı optik gibi özelliklerle donatılmış kamera, OIS özelliği sayesinde saniyede 500 kadar hareketi kompanse edebiliyor. Gerçi zamanlı 34MP veya 38MP görüntüler çekebilen telefon aynı zamanda Nokia'nın yeni Pro Camera yazılım özelliklerini de beraberinde getiriyor. Bu sayede beyaz ayarından ISO dengesine kadar kameraya ilişkin pek çok detay hızlıca kontrol edilebiliyor. Düşük ışıkta en yüksek kamera performansı için hem LED hem de Xenon Flash ile donatılan telefon aynı zamanda Camera Grid aksesuarı ile geliyor ki bu aksesuar telefona ev sahipliği yaparken hem bir kamera havası kazandırıyor hem de pil ömrünü uzatıyor aynı zamanda gelişmiş, fonksiyonel tripod kullanım avantajı sağlıyor.

Amerika'da ATT üzerinden sözleşmeli olarak 299 dolarlık fiyat ile sunulacak Lumia 1020 sahip olduğu özelliklerin yanı sıra fiyat olarak ta en yüksek segmentte yer alacak.