Realme 11 Pro+ gerçek görüntüsü ile karşımızda: 200 MP kamerayla geliyor

Realme 11 serisi akıllı telefonlar 10 Mayıs'ta resmen tanıtılacak. Yeni seri Realme 11 Pro+ da dahil olmak üzere birkaç model içerecek. Güvenilir Çinli kaynak Digital Chat Station sosyal medya hesabında serinin tepe modeline ait yeni bir fotoğraf paylaştı.
Yayınlanan görüntü Realme 11 Pro+'ın yuvarlatılmış köşelere sahip bir ekranla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Panel simetrik çerçeveler ve selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik içerecek. Cihazın arka kısmı beyaz suni deri kaplı olacak.
200 megapiksel kamera
Akıllı telefonun arka panelinde büyük yuvarlak kamera ünitesine yerleştirilmiş LED flaşlı üçlü kamera sistemi görev yapacak. Diğer detayları Mediatek Dimensity 7050 işlemci, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı ve Android 13 (Realme UI 4.0) olarak sıralayabiliriz.
Realme 11 Pro+'ın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Ayrıca cihaz 16 megapiksel selfie kamerası, 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP3 ana kamera sensörü ve 5.000 mAh pil içerecek. Fiyat etiketi ve eksik kalan diğer tüm detayları birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah