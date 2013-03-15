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Nokia'nın müzik servisi Nokia Müzik+ ülkemizde de kullanıma sunuldu

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın müzik servisi Nokia Müzik+ ülkemizde de kullanıma sunuldu
Nokia, Lumia kullanıcılarının beğenisine sunduğu müzik servisi Nokia Müzik+, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de yayına girdi.

Aylık abonelik modelinin kullanıldığı uygulamada Lumia kullanıcılarına 7 günlük bir ücretsiz deneme süresi tanınırken, servise aylık 4.99 TL karşılığında üye olunabiliyor. Nokia Müzik+, ücreti ödendiği taktirde diğer mobil cihazlar ve PC üzerinden de kullanılabiliyor. Mix Radio çalma listelerini indirip çevrimdışı dinleme imkanı sunan uygulama, kullanıcılarının diledikleri şarkıyı dinlemelerine de olanak tanıyor. Ayrıca, Nokia'nın beta aşamasındaki müzik servisinden beğendiğiniz şarkıları da satın alabileceğinizi belirtelim

Nokia Müzik+ servisini Lumia cihazınızda ki Müzik uygulaması üzerinden aktif hale getirerek 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir ve beğendiğiniz taktirde aylık ödeme karşılığında kullanıma devam edebilirsiniz.

http://music.nokia.com/tr/tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aenescan1994 6 yıl
Ben nedense 4 gündür kullanıyorum. Yani yeni yayına falan girmedi?
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