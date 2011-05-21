Nokia'nın pazar payı son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi

Microsoft tarafından satın alınıp alınmayacağı tartışılan Nokia'daki düşüş devam ediyor. Piyasa analizleri yapan ünlü araştırma firması Gartner'ın son raporuna göre, Nokia'nın pazar payı 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Hazırlanan rapora göre, ilk çeyrekte 107.5 milyon telefon satan Nokia'nın pazar payı %25.1 ile 1997'deki seviyeye kadar gerilemiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payı %5.5 oranında eriyen Nokia'nın ardından en çok telefon satan ikinci üreticinin Samsung olduğunu görüyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını 64.8 milyondan 68.78 milyon seviyesine çıkartan Samsung'un pazar payı ise %18'den %16.1'e geriledi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre telefon satışlarında 67 milyon adetlik artış yaşanırken, iPhone ile Apple'ın satış rakamlarını iki kat arttırarak 8 milyondan 16 milyon seviyesine çıkarttığını pazar payını da %2.3 seviyesinden %3.9'a yükselttiğini görüyoruz. Apple'dan sonra pazar payı anlamında en dikkat çekici sonuca ZTE ve HTC'nin imza attığnı görüyoruz. Özellikle HTC cephesinde ilk çeyrek satışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kata yakın bir artış ile 9.3 milyona ulaştığı belirtiliyor.