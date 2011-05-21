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Nokia'nın pazar payı son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi

8 yıl
28b
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62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın pazar payı son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Microsoft tarafından satın alınıp alınmayacağı tartışılan Nokia'daki düşüş devam ediyor. Piyasa analizleri yapan ünlü araştırma firması Gartner'ın son raporuna göre, Nokia'nın pazar payı 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Hazırlanan rapora göre, ilk çeyrekte 107.5 milyon telefon satan Nokia'nın pazar payı  %25.1 ile 1997'deki  seviyeye kadar gerilemiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payı %5.5 oranında eriyen Nokia'nın ardından en çok telefon satan ikinci üreticinin Samsung olduğunu görüyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını 64.8 milyondan 68.78 milyon seviyesine çıkartan Samsung'un pazar payı ise %18'den %16.1'e geriledi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre telefon satışlarında 67 milyon adetlik artış yaşanırken, iPhone ile Apple'ın satış rakamlarını iki kat arttırarak 8 milyondan 16 milyon seviyesine çıkarttığını pazar payını da %2.3 seviyesinden %3.9'a yükselttiğini görüyoruz. Apple'dan sonra pazar payı anlamında en dikkat çekici sonuca ZTE ve HTC'nin imza attığnı görüyoruz. Özellikle HTC cephesinde ilk çeyrek satışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kata yakın bir artış ile 9.3 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Nokia'nın pazar payı son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi
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mttd 8 yıl en beğenilen
hele şükür nokia hak ettiği yere geliyor,elimdeki n97 ile yaşadığım hafıza sorununun üstüne bu haberi görmem çok güzel moral verdi bana


hele şükür nokia hak ettiği yere geliyor,elimdeki n97 ile yaşadığım hafıza sorununun üstüne bu haberi görmem çok güzel moral verdi bana...
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Castiel 8 yıl
normaldir
android e karşı olmak rüzgara karşı abdest dökmektir,
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Hala pazar payi olmasi bile ilginc, egitim duzeyi dusuk ulkelerde satiyor sanirim
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serkan17tevez 7 yıl
normal. hadi devam devam
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Nightmare70 7 yıl
Yaw bizim ülke gibileri olmasa nokia diye birşey olmazdı herkes ezberlemiş nokia iyi telefon diye önüne gelen n8 soruyor :)) Desire HD kullanıyorum herkese anlatıyorum akıllı telefonları android'i soğutuyorum herkesi nokia'dan :D niye çünkü n73 ve n95 kullanmış biri olarak inanılmaz derecede nefret ediyorum nokia'dan..
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halitkin 7 yıl
nokia android'e geçmedikçe pazar payı düşmeye devam edecektir.
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KaraAdam 8 yıl
==== çok şaşırdım doğrusu, nokia nin gerilemesine...
== Transofmers da bile süper bi reklamı vardı :)
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4Crumby 8 yıl
Yalniz burda bi yanlis anlasilma var burda satilan telefon sayisi yaziyor yani nokia gorundugu kadar iyi durumda degil apple in 1 telefondan yaptigi kar icin nokianin 5 tane telefon satmasi gerekiyor yani bu tablo kazanc olarak gosterilse nokianin ne kadar geriledigini daha rahat gorebiliriz ;)
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inexo 8 yıl

4Crumby
Yalniz burda bi yanlis anlasilma var burda satilan telefon sayisi yaziyor yani nokia gorundugu kadar iyi durumda degil apple in 1 telefondan yaptigi kar icin nokianin 5 tane telefon satmasi gerekiyor yani bu tablo kazanc olarak gosterilse nokianin ne kadar geriledigini daha rahat gorebiliriz ;)

apple da ayıp ediyor yani ver bin tl ye iphone herkes alsın arkadaş :)
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saitcam 8 yıl
Yahu ne ilgisi var bu işin android ile?
Nokia nın pazar payı düşmüş ama yine de en yakın 3 rakibinin toplamı kadar tel. satmış!
Çinde ve Hintte yaşayan 100 milyonlarca fakir insan, bizim adını bile duymadığımız küçük ve ucuz markalar kullanıyor, düşüş bence bundan. Ayrıca cep telefonu global piyasasından japon üreticileri silen yine nokia ve samsung değil mi?
Onda da mı android vardı yoksa :P
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besttrr 8 yıl

saitcam

Yahu ne ilgisi var bu işin android ile?

Nokia nın pazar payı düşmüş ama yine de en yakın 3 rakibinin toplamı kadar tel. satmış!

Çinde ve Hintte yaşayan 100 milyonlarca fakir insan, bizim adını bile duymadığımız küçük ve ucuz markalar kullanıyor, düşüş bence bundan. Ayrıca cep telefonu global piyasasından japon üreticileri silen yine nokia ve samsung değil mi?

Onda da mı android vardı yoksa :P



arkadaşında dediği gibi fakir kesime hitap edemiyor bir çok şirket. misal hindistanda 1 milyardan fazla insan var şahit oldum adamlar beleş telefon alıyolar geneldede nokia oluyor ve konuşma dakikaları sadece 1-2 rupi yani 5 kuruş falan türkiyeyi aramak hindistandan 30 kuruş hemde cep telefonu ile. ben burda vodafone'dan vodafone arıyorum 40 kuruş alıyolar. allah belalarını tez zamanda verir insallah...
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besttrr 8 yıl
halen pazar payı çok yüksek adamların, her satılan 4 telefondan biri nokia. akıllı telefon yarışında bu denli geride kalan bir şirketin bu yüzde 25'lik pazar payının çok önemli bir kısmı E serisi ve düz telefonlardan geliyor anlaşılan, bu tekelide kırabilecek yegane isim samsung, nitekim kırmayada başladı ardından LG de her nekdar samsung kadar başarılı olmasada yine bir alternatif olma peşinde, koreliler aldılar başlarını gidiyolar helal olsun ne diyelim...
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DarkEnergy 8 yıl
Nokia Android'li cihaz cikarsa kaciniz almazsiniz merak ediyorum. Nokia'nin battigi felan yok bu tip spekulasyonlari cikaran odaklar ve amaclari belli. Finli bir markanin bu kadar buyuk olmasi malum odaklarin islerine gelmedi ve oyunlar oynanmaya baslandi. Ben tum bunlara ragmen Nokia'nin direnmesine saygi duyuyorum. Markanin tarzi var Symbian kullaniyorum diyor begenmeyen almaz. Karalamaya calismanin alemi yok (Nokia kullanmiyorum).
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mavizaman 8 yıl
nokiada internet explorer gibi pazardaki boşluktan yararlanarak lider olan piyasayı domine eden firma ve yavaş yavaş da olsa hak ettiği yere geliyor.
Artık piyasada "nokiadan şaşma abii" diyenleri pek göremiyorum.
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dere.beyi 8 yıl
nokia en iyisidir diyen türk koyunları azaldıda ondan :)
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