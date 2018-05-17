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Nomura Bank, kurumsal kripto para yatırımcıları için güvenlik çözümleri sunuyor

Uluslararası bir yatırım bankası olan Nomura Bank, sahip olunan dijital paraların gözetimiyle alakalı,güvenlik sorunlarını halledecek bir uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Nomura Bank, kurumsal kripto para yatırımcıları için güvenlik çözümleri sunuyor
Japon merkezli olan Nomura, söz konusu uygulamayı, dijital varlık güvenlik şirketi olan Ledger ve yatırım şirketi Global Advisors ile birlikte yapacak.
Kripto sektöründe, dijital varlıkların yasal olarak düzenlenmiş sistemler sayesinde gizlenmesi hususunda eksikler var. Fon yöneticileri, bu nedenle,söz konusu piyasaya girmiyor ve sektör için yeni yatırım araçları üretme konusunda kendilerini bir adım geri çekiyorlar.
Yapılan anketlerin sonuçlarına göre; beş şirketten biri, 2019’da kripto para piyasasına bir şekilde dahil olacak. Şirketlerin bu piyasaya dahil olması, “varlıkların güvenliği” konusunu daha önemli hale getirecektir.
Nomura’nın yaptığı, dijital varlık gözetim girişimi “Komainu” ismiyle anılacak ve kurumsal yatırımcılara, geleneksel yatırım araçlarını kripto para sektörüne entegre edebilmeleri için bir kullanışlı bir sistem sunacak.
Coinbase gibi büyük kripto para piyasaları da güvenlik sorunlarını ve yasa uyuşmazlıklarıyla alakalı sıkıntıları çözerek kurumsal yatırımcıları bu sektöre çekmek için yeni projeler yapıyor.
Yapılan bu yeni girişimler, fon yöneticilerinin söz konusu piyasaya girmelerindeki engelleri kaldıracak gibi gözüküyor. Kurumsal yatırımcılar kripto para endüstrisine büyük katkılarda bulunabilir.

https://cointelegraph.com/news/japan-nomura-bank-announces-crypto-custody-solution-for-institutional-investors Yorum Yaz
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