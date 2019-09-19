Nova Launcher beta sürümü Android 10 için karanlık mod desteği sunmaya başladı

Teknoloji Editörü
Beta testlerinden sonra sonunda kullanıcılara sunulan Android 10 sürümü, sistem geneli karanlık mod ile geldi. Kullanıcılar tarafından uzun zamandır talep edilen özellik şimdilik sadece Google Pixel modellerinde olsa da kısa süre içerisinde farklı üreticiler de bu sürümü cihazlarına ulaştıracaklardır.
Android ekosisteminde kişiselleştirmenin temellerini oluşturan ana ekran başlatıcıları, daha yaygın adıyla launcher uygulamaları, Nova ile büyük bir yükseliş yakalamıştı. Nova Launcher’ın yeni beta sürümü ise Android 10’un sistem geneli karanlık mod özelliğine uyum sağlayabiliyor. v6.2.2 sürümünde “Sistem” ayarları içerisinde yer alan özellik, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşan stabil sürümde de yer alacaktır.
Ayrıca Bkz. "Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 131,7 milyar TL’ye ulaştı"Stabil sürümün çıkmasını beklemek istemiyorsanız yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi Google Play Store üzerinden Nova Launcher beta programına katılarak uygulamanızı güncellemek, diğeri ise APK Mirror’a giderek Nova Launcher son beta sürümünü cihazınıza kurmak. Android 10 sürümüne sahip bir cihazınız yoksa sistem geneli moda ayak uyduran Nova Launcher bir anlam ifade etmese de uygulamanın karanlık modu uzun zamandır mevcut ve oldukça kapsamlı kişiselleştirme olanakları sunuyor.
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