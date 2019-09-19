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    Nova Launcher beta sürümü Android 10 için karanlık mod desteği sunmaya başladı

    Android için en popüler ana ekran başlatıcılarından olan Nova Launcher, Android 10'un sistem geneli karanlık mod özelliğine uyum sağlayan özelliğe beta sürümünde kavuştu.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Beta testlerinden sonra sonunda kullanıcılara sunulan Android 10 sürümü, sistem geneli karanlık mod ile geldi. Kullanıcılar tarafından uzun zamandır talep edilen özellik şimdilik sadece Google Pixel modellerinde olsa da kısa süre içerisinde farklı üreticiler de bu sürümü cihazlarına ulaştıracaklardır.
    Android ekosisteminde kişiselleştirmenin temellerini oluşturan ana ekran başlatıcıları, daha yaygın adıyla launcher uygulamaları, Nova ile büyük bir yükseliş yakalamıştı. Nova Launcher’ın yeni beta sürümü ise Android 10’un sistem geneli karanlık mod özelliğine uyum sağlayabiliyor. v6.2.2 sürümünde “Sistem” ayarları içerisinde yer alan özellik, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşan stabil sürümde de yer alacaktır.
    Stabil sürümün çıkmasını beklemek istemiyorsanız yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi Google Play Store üzerinden Nova Launcher beta programına katılarak uygulamanızı güncellemek, diğeri ise APK Mirror’a giderek Nova Launcher son beta sürümünü cihazınıza kurmak. Android 10 sürümüne sahip bir cihazınız yoksa sistem geneli moda ayak uyduran Nova Launcher bir anlam ifade etmese de uygulamanın karanlık modu uzun zamandır mevcut ve oldukça kapsamlı kişiselleştirme olanakları sunuyor.


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    Sentilyon 59 dk. yeni yorumcu
    Önce dâhili simge paketini android 6 dan 9a yukseltsinler sonra android 10 baksınlar
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    koyunsayar 38 dk. Sentilyon
    O simgelerin ne önemi varki? İnsan orijinal simge kullanıyor olsa yandan launcher kurmaz.
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