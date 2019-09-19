Nova Launcher beta sürümü Android 10 için karanlık mod desteği sunmaya başladı

Beta testlerinden sonra sonunda kullanıcılara sunulan Android 10 sürümü, sistem geneli karanlık mod ile geldi. Kullanıcılar tarafından uzun zamandır talep edilen özellik şimdilik sadece Google Pixel modellerinde olsa da kısa süre içerisinde farklı üreticiler de bu sürümü cihazlarına ulaştıracaklardır.

Android ekosisteminde kişiselleştirmenin temellerini oluşturan ana ekran başlatıcıları, daha yaygın adıyla launcher uygulamaları, Nova ile büyük bir yükseliş yakalamıştı. Nova Launcher’ın yeni beta sürümü ise Android 10’un sistem geneli karanlık mod özelliğine uyum sağlayabiliyor. v6.2.2 sürümünde “Sistem” ayarları içerisinde yer alan özellik, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşan stabil sürümde de yer alacaktır.

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