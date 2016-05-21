Nubia Z11 Max %83.27 ekran/kasa oranıyla iddialı

Geçtiğimiz ay Nubia markası altında Z11 ailesinin ilk üyesi olan Z11 mini'yi duyuran ZTE aileye iki yeni model daha kazandırmaya hazırlanıyor. Çin'deki TENAA sertifakalarında ortaya çıkan modeller Z11 ve Z11 Max'ın yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.

Firma genel müdürü ve kurucu ortağı Ni Fei kişisel Çin'in sosyal medya sitesi Weibo hesabı üzerinden Z11 Max ile ilgili bir teaser görüntü yayınladı. Büyük ekranlı telefon sevenler adına sevindirici bir gelişme olan telefon genel müdürün belirttiğine göre %83.27 ekran/kasa oranına sahip.

Oldukça ince çerçevelere sahip olduğu görülen modelin bunu hem ekranın yan kısımlarında hem de üst kısımlarında koruduğu görülüyor. Daha önce sızan TENAA görsellerine göre metal gövdeye sahip olacağı görülen modelin arka tarafında parmak izi okuyucu yer alıyor.

Şu ana kadar sızan bilgilere göre 6.0 inç 1080p dokunmatik ekrana, Qualcomm'un Snapdragon 652 çipsetine ve 4GB RAM miktarına sahip olacak modelde önde 8MP arkada 16MP kameraların yer alması bekleniyor. Arttırılabilir 64GB dahili depolama, 4000mAh bataryanın bulunacağı Z11 Max'ın Android 5.1 Lollipop üzerine kurulu Nubia arayüzü ile geleceği iddia ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2016/05/20/nubia-z11-max-render-revealed-amazing-screen-body-ratio/