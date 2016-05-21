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Nubia Z11 Max %83.27 ekran/kasa oranıyla iddialı

ZTE'nin alt markası Nubia Z11 ailesine iki model daha eklemeye hazırlanıyor. Bunlardan Z11 Max büyük ekranına rağmen sunduğu ince çerçeveleriyle dikkat çekeceğe benziyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
18
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Nubia markası altında Z11 ailesinin ilk üyesi olan Z11 mini'yi duyuran ZTE aileye iki yeni model daha kazandırmaya hazırlanıyor. Çin'deki TENAA sertifakalarında ortaya çıkan modeller Z11 ve Z11 Max'ın yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.
Firma genel müdürü ve kurucu ortağı Ni Fei kişisel Çin'in sosyal medya sitesi Weibo hesabı üzerinden Z11 Max ile ilgili bir teaser görüntü yayınladı. Büyük ekranlı telefon sevenler adına sevindirici bir gelişme olan telefon genel müdürün belirttiğine göre %83.27 ekran/kasa oranına sahip.
Oldukça ince çerçevelere sahip olduğu görülen modelin bunu hem ekranın yan kısımlarında hem de üst kısımlarında koruduğu görülüyor. Daha önce sızan TENAA görsellerine göre metal gövdeye sahip olacağı görülen modelin arka tarafında parmak izi okuyucu yer alıyor.
Şu ana kadar sızan bilgilere göre 6.0 inç 1080p dokunmatik ekrana, Qualcomm'un Snapdragon 652 çipsetine ve 4GB RAM miktarına sahip olacak modelde önde 8MP arkada 16MP kameraların yer alması bekleniyor. Arttırılabilir 64GB dahili depolama, 4000mAh bataryanın bulunacağı Z11 Max'ın Android 5.1 Lollipop üzerine kurulu Nubia arayüzü ile geleceği iddia ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2016/05/20/nubia-z11-max-render-revealed-amazing-screen-body-ratio/ Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen
6' ama İphone 6/s plus boyutuna yakın olacak
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Milky Way 3 yıl
GM 5 Plus'taki gibi ekranı kaplayan siyah bir çerçeve yapıp bunu ekrandan saymıyordur umarım.
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DH Misafiri 3 yıl
misafir haklı. otomotiv de avrupa önde, ilk motor ve araba avrupada üretildi. japonların ne bi lamborghini'si ne bugatti'si var. anca dandik honda-toyota. japonların gücü ve teknolojisi bi lambo veya bugatti yapmaya yetmez. japonlar anca bizden iyi. avrupa veya amerikaya rakip bile olamazlar, olmaları söz konusu dahi olamaz ve düşünülemez. aksini düşünen cahildir ve yüksek teknolojiden ve kaliteden anlamıyordur.net ;)
sony anca dc motorlu kayışlı kasetçalar yapar, ya da cd çalar :) önce rakipler gibi ekran-kasa oranını düzeltsin, esnemeyen telefon yapsın. metal cam arası kasa açıklıklarını kapatsın, birde sensorleri ortalı monte etmeyi becersin, sonra kaliteyi belki tartışırız :) birde su geçirmezim demesin, onu becerecek kalite ve saglamlık sonyde yok. elde dağılmadan tek parça durabilen telefon üretsin yeter :) çapını bildiğimiz için beklentimiz büyük değil ve oyüzden buna bile razıyız :)
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DH Misafiri 3 yıl
kocaman çerçeveli ve buna rağmen sanal tuş kullanan kısıtlı teknolgy firması sony e kapak olmuş resmen. zte sony e high technology dersi vermiş :) gücü high technology ye yetmeyen çağdışı. kocaman çerçeveli. dandik ve sensorleri bile ortalı durmayan taşdevri firmasının çöp ürünlerini almayınnnnn. paranızla mağdur olmayın. japonun kendi ne ki* ürünü ne olsun* kalite ve teknoloji sıfır. avrupalı isveçli ericsson zamanında kaliteliydi ama artık değil(ki o zaman kalitesi isveçten geliyodu). çünkü artık avrupa malı değil. uzak doğu malı. dandik japon malı. teknolojiyi yaratan ve yaşatan avrupadır, bunu unutmayın. örnek ohm,, ampere. faraday, tesla, volta vesaire. japonlarda teknoloji sıfır. kafa sıfır. zaten kafa olsa icatları ve yasaları japonlar bulurdu. ama kafa olmadığı için bulamadılar. avrupalılar buldu. bakınız nasa , esa. japonların esamesi bile yok ki uzayda uzay çağında. aya ilk amerikalılar adım attı. caponların haddi değil bu high teknoloji işler. istesede yapamazlar ne akılları ne güçlaeri yeter. anca çayı yarım saatte içerler :)
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kadirirdem 3 yıl
Süper duruyor Apple gordunde utansın nerdeyse 6splus boyutlarinda
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OverClocK1ng 3 yıl
Demek ki neymiş: İstenirse Snapdragon 652 kullanılabiliyormuş...
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aycibin 3 yıl
6" peeeeh insan kullanacak bunu
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Guest-5E274E432 3 yıl
esmerbuyucu
Tepsiye altın semer vursan yine tepsidir.

Öyle mi dersin?
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lkopen 3 yıl
ne yazık ki aktivitesini göremiyoruz bu şirketin Türkiyede
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esmerbuyucu 3 yıl
Tepsiye altın semer vursan yine tepsidir.
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ergenius 3 yıl en beğenilen
6' ama İphone 6/s plus boyutuna yakın olacak
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Barni Moloztaş 3 yıl
bune
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darkdiva 3 yıl
Parmak izi sensörünü arkada yapmak kadar saçma bir şey yok. Israrla da devam ediyorlar.
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darkmehmet 3 yıl darkdiva
darkdiva
Parmak izi sensörünü arkada yapmak kadar saçma bir şey yok. Israrla da devam ediyorlar.

Parmak izi sensörü arkada olan bir telefon kullandınız mı acaba? Eksi ve artıları nelerdir sizce?
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