Nükleer enerji öncelikli yatırımlar arasına alındı

Nükleer enerji yatırımlarının artması için çalışmalarını sürdüren Bakanlar Kurulu, bu amaç doğrultusunda "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda" değişiklik yaptı. Değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve böylece nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları "öncelikli yatırımlar" kapsamına alındı.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte öncelikli yatırımlar arasına giren nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları, hangi şehirde yapılırsa yapılsın 5. bölge teşviklerinden faydalanacak. Normalde Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ta yapılan yatırımlara verilen 5. bölge teşvikleri, nükleer enerji alanında yapılacak yatırımlarda hangi şehirde yapıldığı gözetmeksizin yatırımcılara sunulacak.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında sunulan 5. bölge teşvikleri arasında; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi imkanlar yer alıyor. Bu teşvikler ile nükleer enerji ve lisanlı depoculuk alanında yatırım yapacak girişimcilere gerekli destek sağlanmış olacak.