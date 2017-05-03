Nükleer enerji öncelikli yatırımlar arasına alındı

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Nükleer enerji yatırımlarının artması için çalışmalarını sürdüren Bakanlar Kurulu, bu amaç doğrultusunda "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda" değişiklik yaptı. Değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve böylece nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları "öncelikli yatırımlar" kapsamına alındı.
Yapılan bu değişiklik ile birlikte öncelikli yatırımlar arasına giren nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları, hangi şehirde yapılırsa yapılsın 5. bölge teşviklerinden faydalanacak. Normalde Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ta yapılan yatırımlara verilen 5. bölge teşvikleri, nükleer enerji alanında yapılacak yatırımlarda hangi şehirde yapıldığı gözetmeksizin yatırımcılara sunulacak.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında sunulan 5. bölge teşvikleri arasında; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi imkanlar yer alıyor. Bu teşvikler ile nükleer enerji ve lisanlı depoculuk alanında yatırım yapacak girişimcilere gerekli destek sağlanmış olacak.
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yanlisin var
de.statista.com/...
Almanca ama Grafik oldugu icin anlasiliyor, bak dünya kac tane yeni Atom Enerji Santrali yapilacak.
Füsyon Enerji Santralleri gelmeden, Fisyon yani Atom Enerji Santralleri herzaman olacak.
Geriden geldigimiz dogru ama bu bizim sucumuz degil eskilerin sucu.
Eger biz yapana kadar daha büyügünü yapmazlarsa, Türkiye Dünya'nin en büyük Günes Enerji Santralini kuruyor. 1000MW=1GW GES
Buda yetmezmis gibi Avrupanin en büyük Rüzgar Enerji Santralinin Kurulmasi icin adlimlar atildi. 1000MW=1GW RES
bunlar toplam degil kurulacak tek bir parkin üretim kapasiteleri.
Türkiye yesil enerjiye yatirim yapan ülkeler arasinda ilk 5 icerisinde.
adresi. Arama yapıyorsunuz ama Google'ın yönlendirdiği ansiklopedi sayfalarına erişimimiz yok. Ne güzel dövüyoruz ama wikipedia'yı. Ben bilgiye ulaşamayıp seni yola getireceğim, seni adam edeceğim wikipedia. Yok olacaksın, tükeneceksin.
Öyle bir beklenti yok zaten olamazda. Ucuzlaması için tükettiğimiz bedelini alsınlar yeter trt payı gibi ıvır zıvırlarla faturayı şişirmesinler yeter. Enerji açığımız var sanayi için. Kesintisiz düzgün bir enerji sanayimizi geliştirir. Yoksa vatandaşın harcaması için değil sanayinin gelişmesi için.
Ee ezeleninden beri düzen aynı kim geldiyese aynısını yaptı ileride geleceklerde. Bizde forum köşelerinde arkadaş ortamlarında sohpetlerde konuşup duracağız. Kim gelirse gelsin dzen değişmez.
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