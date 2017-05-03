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Nükleer enerji öncelikli yatırımlar arasına alındı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları "öncelikli yatırımlar" kapsamına alındı. Böylece bu alandaki yatırımcılara daha fazla teşvik sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Nükleer enerji yatırımlarının artması için çalışmalarını sürdüren Bakanlar Kurulu, bu amaç doğrultusunda "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda" değişiklik yaptı. Değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve böylece nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları "öncelikli yatırımlar" kapsamına alındı.
Yapılan bu değişiklik ile birlikte öncelikli yatırımlar arasına giren nükleer enerji ve lisanslı depoculuk yatırımları, hangi şehirde yapılırsa yapılsın 5. bölge teşviklerinden faydalanacak. Normalde Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat'ta yapılan yatırımlara verilen 5. bölge teşvikleri, nükleer enerji alanında yapılacak yatırımlarda hangi şehirde yapıldığı gözetmeksizin yatırımcılara sunulacak.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında sunulan 5. bölge teşvikleri arasında; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi imkanlar yer alıyor. Bu teşvikler ile nükleer enerji ve lisanlı depoculuk alanında yatırım yapacak girişimcilere gerekli destek sağlanmış olacak.

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Sazankiller 2 yıl en beğenilen pranis
Bu haberler seçimle ilgili çıkıyor diyordunuz seçim gecti şimdi akraba arkadaşa sıra geldi öylemi kökünüz kurusun
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pranis 2 yıl
Bakalım hangi akraba veya iş ortağı kapacak bunu ihaleyi :)
2 Yanıt Yanıtla +21
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Bluflame 2 yıl
nükleer enerjiye sahip olmak demek onun getirdiği bir çok yüksek teknolojik tecrübeye ve yan sanayii alt yapısına sahip olmaktır, büyük ülkelerin hiçbiri tamamen nükleerden vazgeçmez, payını azaltır o kadar.
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Kurshoo 2 yıl
Her konuda olduğu gibi bu konuda da 50 yıl geriden geliyoruz. Dünya nükleer i terk ediyor biz başlıyoruz. Avrupa ve Amerika yenilenebilir enerji dışında enerji yatırımı yapmıyor. Biz ise modası geçmiş ve bir o kadar da tehlikeli, çevreye zararlı bir sistemi kurmak için taklalar atıyoruz. İç anadolu ve güneyde o kadar çok güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli var ki 5 tane Türkiyeye yetecek kadar enerji üretilebilir.
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xDarkAngelx 2 yıl Kurshoo
Kurshoo

Her konuda olduğu gibi bu konuda da 50 yıl geriden geliyoruz. Dünya nükleer i terk ediyor biz başlıyoruz. Avrupa ve Amerika yenilenebilir enerji dışında enerji yatırımı yapmıyor. Biz ise modası geçmiş ve bir o kadar da tehlikeli, çevreye zararlı bir sistemi kurmak için taklalar atıyoruz. İç anadolu ve güneyde o kadar çok güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli var ki 5 tane Türkiyeye yetecek kadar enerji üretilebilir.

yanlisin var

de.statista.com/...

Almanca ama Grafik oldugu icin anlasiliyor, bak dünya kac tane yeni Atom Enerji Santrali yapilacak.
Füsyon Enerji Santralleri gelmeden, Fisyon yani Atom Enerji Santralleri herzaman olacak.

Geriden geldigimiz dogru ama bu bizim sucumuz degil eskilerin sucu.

Eger biz yapana kadar daha büyügünü yapmazlarsa, Türkiye Dünya'nin en büyük Günes Enerji Santralini kuruyor. 1000MW=1GW GES
Buda yetmezmis gibi Avrupanin en büyük Rüzgar Enerji Santralinin Kurulmasi icin adlimlar atildi. 1000MW=1GW RES

bunlar toplam degil kurulacak tek bir parkin üretim kapasiteleri.
Türkiye yesil enerjiye yatirim yapan ülkeler arasinda ilk 5 icerisinde.
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kadirirdem 2 yıl
İşte bu,Güzel güzel devam...
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Captain_Ivy 2 yıl
Ülke kalkınmasını değil de, akrabalarına cebine giren parayı konuşur olmuşsunuz. Vay be..
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myhotyro 2 yıl
Google'da "Nükleer Enerji" yazıp aratın. Gelen altı satırlık kısa açıklama tr.wikipedia.org/... adresinden alıntılanmış. Aramada ilk sonuç tr.wikipedia.org/... adresi. İkinci sonuç tr.wikipedia.org/...
adresi. Arama yapıyorsunuz ama Google'ın yönlendirdiği ansiklopedi sayfalarına erişimimiz yok. Ne güzel dövüyoruz ama wikipedia'yı. Ben bilgiye ulaşamayıp seni yola getireceğim, seni adam edeceğim wikipedia. Yok olacaksın, tükeneceksin.
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LORDTEK 2 yıl
TUA ve YUTAM ne oldu acaba? Nükleer de çok önemli ama TUA'yı da unutmamak gerekir.
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kenan109 2 yıl
Heryer nükleer santral olsa bile aldığımız elektriğin ucuzlayacagına inanan var mı?
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1ses1 2 yıl kenan109
kenan109

Heryer nükleer santral olsa bile aldığımız elektriğin ucuzlayacagına inanan var mı?

Öyle bir beklenti yok zaten olamazda. Ucuzlaması için tükettiğimiz bedelini alsınlar yeter trt payı gibi ıvır zıvırlarla faturayı şişirmesinler yeter. Enerji açığımız var sanayi için. Kesintisiz düzgün bir enerji sanayimizi geliştirir. Yoksa vatandaşın harcaması için değil sanayinin gelişmesi için.
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pranis 2 yıl
Bakalım hangi akraba veya iş ortağı kapacak bunu ihaleyi :)
2 Yanıt Yanıtla +21
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Sazankiller 2 yıl pranis
Bu haberler seçimle ilgili çıkıyor diyordunuz seçim gecti şimdi akraba arkadaşa sıra geldi öylemi kökünüz kurusun
1 Yanıt Yanıtla +49
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1ses1 2 yıl pranis
pranis

Bakalım hangi akraba veya iş ortağı kapacak bunu ihaleyi :)

Ee ezeleninden beri düzen aynı kim geldiyese aynısını yaptı ileride geleceklerde. Bizde forum köşelerinde arkadaş ortamlarında sohpetlerde konuşup duracağız. Kim gelirse gelsin dzen değişmez.
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