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BTK Başkanı'ndan önemli Wikipedia açıklaması

Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2 yıl
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Web Siteleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nda düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye hem de dünya basınında geniş yer bulan Wikipedia yasağı hakkında konuşan Sayan, bazı sayfalar kaldırılmadan Wikipedia'nın açılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Wikipedia'nın bazı sayfaları ile ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını belirten BTK başkanı, alınan hukuki kararlara rağmen bahsi geçen sayfaların kaldırılmadığını ve bu durum devam ettiği sürece erişim yasağının süreceğini ifade etti. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Sayan, "Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" dedi.
Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia'nın birkaç sayfa yüzünden kapanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren BTK başkanı, Türkiye'nin bilgi medeniyeti olduğunu ve tarih boyunca bilene övgü ve değer ile yaklaştığını ifade etti.
"Her zaman 'öğrenen, öğreten ya da onlara hizmet eden olun' düsturuyla hareket ederiz" diyen Sayan, "Bunu bilmeyen ve bulunduğu yerdeki kurallara uyma konusunda ağır davranan site yöneticilerine, Wikipedia'ya bakıp bizi tanımalarının iyi olacağını bildirmek isterim" diye konuştu.
Son dönemde tüm dünyada önemli bir tartışma konusu haline gelen internette yalan haberle mücadele hususuna kendilerinin yıllardır dikkat çektiğini belirten Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olması gerekir" dedi.
Wikipedia'nın açılması için görüşüp, tartışmaya açık olduklarını belirten BTK Başkanı, sitenin açılması yolunda üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
"Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Sayan, "Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" dedi."
Çok ironik olmamış mı.. Ülkede ceza alması gerekenlerin serbest, işini düzgün yapmaya çalışanların (gazeteci vs) ceza evinde olduğu bir durumda bunu söylemesi..
"Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Sayan, "Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" dedi."Çok ironik olmamış mı.....
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1 Yanıt Yanıtla +47
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myhotyro 2 yıl
Tüm ülkenin ansiklopedik bilgiye erişimini toptan kapatmanın açıklaması, mazereti olamaz. Burada Wikipedia değil, bizler cezalandırılmaktayız. Bu kafa ile yarın Google, Yandex gibi arama motorlarını da kapatmayacaklarını kimse garanti edemez.
Tüm ülkenin ansiklopedik bilgiye erişimini toptan kapatmanın açıklaması, mazereti olamaz. Burada Wikipedia değil, bizler cezalandırılmaktayız. Bu kafa ile yarın...
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MustafaC53 2 yıl
İftira eden hak ettigini bulur. Ha size göre wikipedia nın yazdıkları iftira olmayabilir ama devlete göre iftira ve yanlış bilgi.
Devlette geregini yapar, size soracak degil.
Sizin namusunuza iftira atılsa demekki susucaksınız...
İftira eden hak ettigini bulur. Ha size göre wikipedia nın yazdıkları iftira olmayabilir ama devlete göre iftira ve yanlış bilgi.Devlette geregini yapar, s...
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5 Yanıt Yanıtla +13
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kingface 2 yıl
Türkiye açıklamasını bütün detaylarına göre iyice okuyun ona göre yorum yapın doğruyu Türkiye k*rdistanı yazar adamlar siz savunursunuz yorumun yayınlayacağını bilsem neler yazıcamda Allah bu vatanı sizin savunmanıza bırakmasın inşallah
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gokhangokhan33 2 yıl
paypal gibi olacak buda paypalı ne güzel kullanıyorduk türkiye içi yazık oldu ama vikipedini cidden hiç açılmasını istemiyorum vikipedi böyle saçma saçma işlere boyun eğerse ilerde düzgün bilgi alamayız
Giremeyenler vpn ile yine girer zaten
En çok sevdiğimse türkiye saçma saçma işleri engelliyor paypal,vikipedi gibi onlarda restini çekiyor cidden mutlu oluyorum siteler türkiyeye rest çektimi
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Sonuna kadar peşindeyiz reyiz
diyen birisinin "adalet için çalışıyoruz" demesi ironikten de öte. Adalet peşinde olan birisi şahısların peşinde koşmaz.
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napolyon94 2 yıl
wikinin yokluğunu 3 gündür çok çekiyorum
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Hasegawa 2 yıl
Bu yasak haberleri yapilmasa hangi sitenin yasak olup olmadigini bile bimiyorum. Farkinda degilim yani, eminim halkin %95'i boyledir. Yakinda yasaklaya yasaklaya gov.tr disindaki adreslerin hepsi yasak olacak zaten.
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Lotus Expeditor 2 yıl Nevfel
Kişi kendinden bilir işi.
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Nevfel 2 yıl Lotus Expeditor
Boş konuşmak da adet oldu forumda.
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nebulabado 2 yıl
Wikipedia açık bir kaynak sorun olan maddeler için itiraz edilip tartışma sayfası açılabilir. Site yasaklanarak bu maddalere itiraz etme ve düzeltme hakkımızda elimizden alınıyor. Siteyi yasaklamak yerine internet kullanıcılarının bu site üzerindeki baskı oluşturması teşvik edilebilir.
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gidi 2 yıl nebulabado
nebulabado
Wikipedia açık bir kaynak sorun olan maddeler için itiraz edilip tartışma sayfası açılabilir. Site yasaklanarak bu maddalere itiraz etme ve düzeltme hakkımızda elimizden alınıyor. Siteyi yasaklamak yerine internet kullanıcılarının bu site üzerindeki baskı oluşturması teşvik edilebilir.

bi iki sene once ermeni meselesi ile ilgili bir baslikta senin onerdigin yapildi. wikipedia adminleri konuyu kilitledi ve Türkiye'nin aleyhine olacak sekilde sonuc ortaya cikti. Ne yazikki cahil bir toplumuz ve uzerimizde cok kolay sekilde algi olusturulabiliyor. Gezi vb. olaylar ortada. Devlete kopurenlerin iyi niyetinden suphe duyuyorum. Onu yapma bunu yapma ne yapsin bu devlet?
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Lotus Expeditor 2 yıl savsat2000
Bahsettiğiniz madde yaşayan insanlar ve doğrulanabilirlik ilkelerinden dolayı korumaya alınmıştır. Son halinde Türkiye ve kendine darbe kısmı yoktur.
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Lotus Expeditor 2 yıl GetSomeRest
Güzel yanı Wiki diğerlerinden farklı olarak kar amaçlı değil. Yani yola gelmeyecek. Wikileaks yola geldi mi? Tor Project?
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rakanishu 2 yıl
Birisi hakaret ederken kullaklarını tıkamakla aynı şey. Bizim duymuyor olmamız hakareti ortadan kaldırmıyor...
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