BTK Başkanı'ndan önemli Wikipedia açıklaması

Bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nda düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hem Türkiye hem de dünya basınında geniş yer bulan Wikipedia yasağı hakkında konuşan Sayan, bazı sayfalar kaldırılmadan Wikipedia'nın açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Wikipedia'nın bazı sayfaları ile ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını belirten BTK başkanı, alınan hukuki kararlara rağmen bahsi geçen sayfaların kaldırılmadığını ve bu durum devam ettiği sürece erişim yasağının süreceğini ifade etti. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Sayan, "Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" dedi.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia'nın birkaç sayfa yüzünden kapanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren BTK başkanı, Türkiye'nin bilgi medeniyeti olduğunu ve tarih boyunca bilene övgü ve değer ile yaklaştığını ifade etti.

"Her zaman 'öğrenen, öğreten ya da onlara hizmet eden olun' düsturuyla hareket ederiz" diyen Sayan, "Bunu bilmeyen ve bulunduğu yerdeki kurallara uyma konusunda ağır davranan site yöneticilerine, Wikipedia'ya bakıp bizi tanımalarının iyi olacağını bildirmek isterim" diye konuştu.

Son dönemde tüm dünyada önemli bir tartışma konusu haline gelen internette yalan haberle mücadele hususuna kendilerinin yıllardır dikkat çektiğini belirten Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olması gerekir" dedi.

Wikipedia'nın açılması için görüşüp, tartışmaya açık olduklarını belirten BTK Başkanı, sitenin açılması yolunda üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.