Nvidia 25 milyon Tegra 3 işlemci satmayı hedefliyor

Kal-El kod adını taşıyan 4+1 çekirdekli yeni nesil mobil platformu Tegra 3 ile Nvidia yüksek satış başarısı hedefliyor. Tegra 2 platformunu dünyanın ilk çift çekirdekli ARM Cortex-A9 platformu olarak geçtiğimiz yılın başında kullanıma sunan Nvidia, Honeycomb tabanlı tablet bilgisayarlarda ağırlığını hissettirmiş ancak akıllı telefon arenasında aynı başarıyı sergileyememişti. LG Optimus 2X, Motorola Atrix 4G ve Samsung Galaxy R gibi telefonlarda kendisine yer bulan Nvidia, 2012 içinse daha yüksek başarı hedefliyor ve 25 milyondan fazla Tegra 3 satabileceğini düşünüyor.

Tegra 3 platformu ile Nvidia'nın en büyük avantajı pazara ilk giren firma olması. Üzerinde biri enerji tasarrufu için kullanılan toplam beş adet Cortex-A9 işlemci çekirdeği bulunan platform aynı zamanda 12 uygulama birimine sahip yeni bir grafik işlem birimiyle geliyor. Qualcomm ve Texas Instruments gibi firmaların yol haritasında en iyi ihtimalle önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar dört çekirdekli işlemcilere yönelik hacimli satış görünmediği için Nvidia'nın kendisine çok sayıda akıllı telefon ve tablet bilgisayarda yer bulabileceği düşünülüyor ki son olarak, Qualcomm ile çalışan HTC'nin de Tegra 3 platformunu kullanan akıllı telefon hazırlığında olduğu bildirilmişti.

Akıllı telefon ve tabletler dışında Nvidia, Tegra platformunun otomotiv endüstrisinde de yüksek satış başarısı yakalayacağına inanıyor. Hali hazırda Audi ile yakın işbirliği içerisinde olan şirket özellikle Volkswagen Grubu ile ortak çalışmalar yürütüyor ki bu önemli bir nokta çünkü yeni nesil otomobillerde tasarım ve motor kadar araç içi bilgi-eğlence sistemleri de büyük önem taşıyor. Tüm rakiplerinden daha hızlı olmayı hedefleyen ve uzun vadeli planlamasının ARM dünyasının liderliği üzerine kurgulayan Nvidia, 2012'nin sonlarına doğru da Tegra 4 lansmanı planlıyor.