Nvidia: Dört çekirdekli Tegra 3, Tegra 2'den daha az güç tüketiyor

Tegra 2 platformuyla endüstride bir ilki gerçekleştiren ve çift çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 işlemcisini pazara sunan Nvidia, Kal-El kod adını verdiği yeni platformuyla bir başka ilke imza atacak ve yine ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan 4 çekirdekli ilk platformu sunacak.

Henüz resmi olarak doğrulanamamakla birlikte Tegra 3 adı altında pazarlanması beklenen yeni platform ilk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmış çok daha kapsamlı ve canlı demo gösterimli bir tanıtım ise Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilmişti.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kal-El platformu, Tegra 2 ile kıyaslandığında hem çekirdek sayısını ikiyet katlıyor hem de iki kat daha fazla işlem birimi içeren aynı zamanda daha gelişmiş grafik özellikleri sunan yeni bir GPU'yu da bünyesinde barındırıyor.

Tegra 2 ile kıyaslandığında çok daha güçlü olmasına rağmen aynı üretim teknolojisiyle hazırlandığı için güç tüketimi büyük merak konusu olan Kal-El için Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2. çeyrek finansal sonuçlarının görüşüldüğü konferanst açıklama yaptı.

Jen Hsun-Huang, dünyanın ilk dört çekirdekli ARM işlemcisi olan Kal-El'in, Tegra 2'den çok daha güçlü olduğunu öte taraftan daha az güç tükettiğini söledi. Kal-El'in her kullanım senarsayonda daha az güç tüketmeyi başardığını söyleyen Huang, bunun çok önemli bir ilerleme olduğunu, bu başarının arkasında değişken SMP tkenolojisinin olduğunu söyledi.

Simetrik Çoklu İşlem olarak açabileceğimiz bu teknoloji sayesinde Kal-El platformu, performans ihtiyacı olduğunda maksimum seviyede çalışırken, yüksek işlem gücü gerekmeyen durumlarda ise daha düşük güç tüketim seviyesine düşürüyor.

Benzer teknolojiler zaten kullanılmakta ancak Nvidia'nın çözümünün biraz daha farklı olduğu ifade ediliyor. Kal-El için endüstrinin hacimli üretime hazır en gelişmiş güç yönetim devrelerinden birini kullandığı belirtilen firmanın, yazılım tarafında da optimizasyonlarla SMP'nin ileri seviye donanım/yazılım entegrasyonu çalışmasını sağladığı bildiriliyor.

Jen-Hsun Huang, Google'ın Ice Cream Sandwich kod adlı (Android 4.0) işletim sistemiyle ilgili sorulara ise doğrudan yanıt vermedi. Bilindiği üzere Nvidia'nın Tegra 2 platformu, Honeycomb (Android 3.0, 3.1) için Google'ın referans platformu olurken, Ice Cream Sandwich'te ise Texas Instruments'ın platform sağlayıcısı olacağı belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz aylarda Icera firmasını satın almıştı. Mobil iletişim çipleri geliştiren bu firmanın çözümleriyle Qualcomm gibi uygulama ve iletişim işlemcisini paket olarak sunması beklenen Nvidia, bu yöndeki hazırlıklarında da sona gelmek üzere.

Nvidia tepe yöneticisi Icera ile ilgili sorular üzerine, Icera modem taşıyan ilk telefonlarının birinci çeyrekte hazır olacağını söyleyen Huang, üreticilerden çok sayıda tasarım kazandıklarını ayrıca Icera'nın LTE multimode onayını da aldığını sözlerine ekledi.

Bazı firmaların LTE bazılarının ise 3G modem sağladığını ancak LTE 3G, 4G multimode modem sağlayabilen firma sayısının son derece az olduğunu ifade eden Huang, Icera modemlerin Tegra platformuna entegre edileceğini de bir kez daha doğrulamış oldu.