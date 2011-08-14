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Nvidia: Dört çekirdekli Tegra 3, Tegra 2'den daha az güç tüketiyor

7 yıl
5,9b
1
50
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 platformuyla endüstride bir ilki gerçekleştiren ve çift çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 işlemcisini pazara sunan Nvidia, Kal-El kod adını verdiği yeni platformuyla  bir başka ilke imza atacak ve yine ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan 4 çekirdekli ilk platformu sunacak.
Henüz resmi olarak doğrulanamamakla birlikte Tegra 3 adı altında pazarlanması beklenen yeni platform ilk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmış çok daha kapsamlı ve canlı demo gösterimli bir tanıtım ise Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilmişti.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan  Kal-El platformu, Tegra 2 ile kıyaslandığında hem çekirdek sayısını ikiyet katlıyor hem de iki kat daha fazla işlem birimi içeren aynı zamanda daha gelişmiş grafik özellikleri sunan yeni bir GPU'yu da bünyesinde barındırıyor.
Tegra 2 ile kıyaslandığında çok daha güçlü olmasına rağmen aynı üretim teknolojisiyle hazırlandığı için güç tüketimi büyük merak konusu olan Kal-El için Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2. çeyrek finansal sonuçlarının görüşüldüğü konferanst açıklama yaptı.
Jen Hsun-Huang, dünyanın ilk dört çekirdekli ARM işlemcisi olan Kal-El'in, Tegra 2'den çok daha güçlü olduğunu öte taraftan daha az güç tükettiğini söledi. Kal-El'in her kullanım senarsayonda daha az güç tüketmeyi başardığını söyleyen Huang, bunun çok önemli bir ilerleme olduğunu, bu başarının arkasında değişken SMP tkenolojisinin olduğunu söyledi.
Simetrik Çoklu İşlem olarak açabileceğimiz bu teknoloji sayesinde Kal-El platformu, performans ihtiyacı olduğunda maksimum seviyede çalışırken, yüksek işlem gücü gerekmeyen durumlarda ise daha düşük güç tüketim seviyesine düşürüyor.
Benzer teknolojiler  zaten kullanılmakta ancak Nvidia'nın çözümünün biraz daha farklı olduğu ifade ediliyor. Kal-El için endüstrinin hacimli üretime hazır en gelişmiş güç yönetim devrelerinden birini kullandığı belirtilen firmanın, yazılım tarafında da optimizasyonlarla SMP'nin ileri seviye donanım/yazılım entegrasyonu çalışmasını sağladığı bildiriliyor.
Jen-Hsun Huang, Google'ın  Ice Cream Sandwich kod adlı (Android 4.0) işletim sistemiyle ilgili sorulara ise doğrudan yanıt vermedi. Bilindiği üzere Nvidia'nın Tegra 2 platformu, Honeycomb (Android 3.0, 3.1)  için Google'ın referans platformu olurken, Ice Cream Sandwich'te ise Texas Instruments'ın platform sağlayıcısı olacağı belirtiliyor. 
Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz aylarda Icera firmasını satın almıştı. Mobil iletişim çipleri geliştiren bu firmanın çözümleriyle Qualcomm gibi uygulama ve iletişim işlemcisini paket olarak sunması beklenen Nvidia, bu yöndeki hazırlıklarında da sona gelmek üzere.
Nvidia tepe yöneticisi Icera ile ilgili sorular üzerine, Icera modem taşıyan ilk telefonlarının birinci çeyrekte hazır olacağını söyleyen Huang, üreticilerden çok sayıda tasarım kazandıklarını ayrıca Icera'nın LTE multimode onayını da aldığını sözlerine ekledi.
Bazı firmaların LTE bazılarının ise 3G modem sağladığını ancak LTE 3G, 4G multimode modem sağlayabilen firma sayısının son derece az olduğunu ifade eden Huang, Icera modemlerin Tegra platformuna entegre edileceğini de bir kez daha doğrulamış oldu. 

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Armin van Buuren* 7 yıl
Nvidia GTX590'da da HD6990'dan az 100 Watt az tüketiyorum dedi, ne oldu??? Nvidia1
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gmdoctor 7 yıl
Tegra 2 evet beklenilen tanıtıldığı gibi performanslı çıkmadı çünkü çok geç çıktı bu işlemciler 2010 un Ocak ayında tanıtıldığı düşünülürse daha ortalarda IP4 Samsung Galaxy S bile yoktu ortalarda Nexus One dolaşıyodu.Tegra 2 deki en büyük sorun 1080p videolarda mp4 formatında kayıt edip oynatamaması ama şöylede bi gerçek var ki en optimum çalışan platform sanırım.Isınma problemi sorun çıkaran bi platform değil ama Exynos ve Qualcomm'un biraz gerisinde kaldığı doğrudur.Bunu da Kal El i çıkararak telafi edicektir ki cidden en performanslı çözüm olup Tegra 2 gibi ne çok hata ne de ısınma problemleri olursa 6 aylık dilimde baya iş yapar
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iwas1911 7 yıl
darkaura
tegra2 yi hep telefon uzerinden tartistik ama esas hayak kirikligi tabletde yasandi. tegra2 den daha guclu islemcileri sayarken aslinda en onemlisini atlamisim. apple A5 honeycomb tablet ilk ciktiginda en buyuk kozu guclu tegra2 platformu olacakdi. ama apple kisa surede tegra 2den acik sekilde daha ustun a5 islemcisini cikarinca isler beklendigi gibi olmadi. nvidianin ceosu huang android tabletin basarisizligini uygulama yetersizligine ve daha pek cok nedene bagliyor ama turunun ilk ornegi platformdan ne bekliyordu acaba. tabiyki oturmus iosun yaninda geri kalacakti. tek kozu guclu donanim olabilirdi ama tegra burda isteneni veremeyince sonuc bu oldu.

madem açık şekilde üstün ne diye uğraşıyo samsungun tabletleri piyasaya çıkmasın diye yeni çıkan motorola ve samsungun performansı yuksek modellerinde tegra kullanılıyo kullanılmıyo diye bişey yok cep telefonlarında ben başarısız oldu diyenler için demiştim ben o lafı sen üstüne alınma ama kullanılmıyo diyede bişey yok
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darkaura 7 yıl iwas1911
iwas1911

darkaura

tegra2 yi hep telefon uzerinden tartistik ama esas hayak kirikligi tabletde yasandi. tegra2 den daha guclu islemcileri sayarken aslinda en onemlisini atlamisim. apple A5 honeycomb tablet ilk ciktiginda en buyuk kozu guclu tegra2 platformu olacakdi. ama apple kisa surede tegra 2den acik sekilde daha ustun a5 islemcisini cikarinca isler beklendigi gibi olmadi. nvidianin ceosu huang android tabletin basarisizligini uygulama yetersizligine ve daha pek cok nedene bagliyor ama turunun ilk ornegi platformdan ne bekliyordu acaba. tabiyki oturmus iosun yaninda geri kalacakti. tek kozu guclu donanim olabilirdi ama tegra burda isteneni veremeyince sonuc bu oldu.


madem açık şekilde üstün ne diye uğraşıyo samsungun tabletleri piyasaya çıkmasın diye yeni çıkan motorola ve samsungun performansı yuksek modellerinde tegra kullanılıyo kullanılmıyo diye bişey yok cep telefonlarında ben başarısız oldu diyenler için demiştim ben o lafı sen üstüne alınma ama kullanılmıyo diyede bişey yok



ipade esas tehdit android tabletlerin usb portu. applei korkutan bu. usb olunca tabletin hormonli iphonedan ote bir netbook islevselligine ulasmasi icin hic bir engel yok. ama kisitlamasiz bir usb demek applein appstore ve itunesdan ciddi gelir kaybi demek. bu yuzden androidi geciktirmek icin herseyi yapiyor. oteki turlu rekabet icin kendide usb koymak zorunda kalacak. bir nesli daha usb siz idare edeyim derdinde.

su anki durum ne olursa olsun tabletlerin ilk dalgasinda bahsettigim durum yasanmadimi. satislar ortada. lakin tegra 3 daha iyi bir performans sunarsa android usb ve acik sistemiyle ibreyi bir anda tersine cevirebilir. beklentim ve istegim bu yonde. ama tegra2 nin hayal kirikligi oldugunu artik kabul edin.
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createemir 7 yıl
Hızlı olmayacak diyen arkadaşlara söylüyorum.Ps Vita'da Arm Cortex-A9 kullanıldı.Onda GPU olarak SGX543MP4+ kullanıldı.Tegra 2 bu GPU'ya yakın performans veriyo olabilir belkide daha iyidir.Tegra 2'de 8 çekirdekli GPU var.Tegra'3 te 12 çekirdekli.Ayrıca Tegra 2 çift çekirdekli, Tegra 4 çekirdekli.Testlerde Tegra 3'ün Core 2 Duo'dan hızlı olduğu ortaya çıktı.O zaman 5 kat hızlı olabilirmiş.
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl createemir
createemir

Hızlı olmayacak diyen arkadaşlara söylüyorum.Ps Vita'da Arm Cortex-A9 kullanıldı.Onda GPU olarak SGX543MP4+ kullanıldı.Tegra 2 bu GPU'ya yakın performans veriyo olabilir belkide daha iyidir.Tegra 2'de 8 çekirdekli GPU var.Tegra'3 te 12 çekirdekli.Ayrıca Tegra 2 çift çekirdekli, Tegra 4 çekirdekli.Testlerde Tegra 3'ün Core 2 Duo'dan hızlı olduğu ortaya çıktı.O zaman 5 kat hızlı olabilirmiş.


burada bir yanlışlık var.. elimde ps vitaya dair bir veri yok ancak ipad 2 de SGX543MP2+ var.. yani samsung galaxy s te kullanılan ekran kartının bir üst modelinden 2 tane parelel bağlısı.. MP4+ ta ise aynı ekran kartından 4 tane var (daha doğrusu sanal olarak 4 çekirdekli) .. ve her ne kadar yazılımdan mı yoksa donanımdan mı olduüğunu tam bilemeyecek olsak da ipad 2, tegra2 li tabletleri open gl driverlarının kullanıldığı 3d testlerde "3 kata kadar fark" atarak tokatlıyor.. bir motorola xoom kullanıcısı olarak da canımı tek yakan bu.. nvidia tegranın en büyük avantajı bir çok decoding ve fizik işlemlerini harici çiplerle, işlemcisine yük bindirmeden ve çok güç harcamadan yapabilmesi.. bu yüzden 720p filmi orta parlaklıktaki ekranla 10 saate kadar izleyebiliyoruz.. ıce cream sandwich in bir iddiası da nvidia driverlarındaki düzeltmelerle 3d performansının 1.8 kata kadar artacağı.. çünkü şu anda honeycomb un kaynakları yayınlanmadı, ancak bir sürü developer şimdiden nvidia driverlarında bir sürü hata keşfetti bile.. ancak düzeltmeleri mümkün gözükmüyor şimdilik.. eğer dedikleri gibi olursa; nvidia tegra 2 li tabletler çift ekran kartlı ipad2 nin yaklaşık %75-80 i kadar performans verecek demektir ki tek çekirdeğin tek çekirdekle kapışmasında elde edilebilecek en hatırı sayılır değerlerden birisidir bu.. üstelik bir de fizik işlemleri için ayrıca çaba harcamadığını, cpu puanlarının da daha yüksek olduğunu ve ddr2-1Gb ram farkını da koyarsanız, vaadler doğruysa tegra 2 li tabletler ipad 2 yi oyun tahtından indirir..

ancak ne yazık ki bu çok güzel vaadler bir kumar.. ios 5 in reklamları youtube ta boy boy gezerken bir tane ice cream sandwich tanıtımı olmaması beni çok geriyor.. yani bu ice cream le android ya tavan yapar ya da taban bence..
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iwas1911 7 yıl
motorolanın yeni telefonunu görmediniz heralde ne kullanmış bi bakın photon galaxy rıda görmediniz heralde bütün android tabletlerde tegra kullanılıyo ve başarısız lg optimus 2x in videoda kötü sonuç alması tegra kaynaklı degil yazılım ve raminin daha az olmasındandır rrakiplerine göre yazılımı eskidir forumdan takip edin isterseniz lg formunda değişik romlarla kaç puan almışlar bi bakın bakalım evo 3d ile photon 4gnin karşılaştırma videosunu bi izleyin isterseniz aynı çözünürlük aynı ram bakın bakalım hangisi yüksek skor almış alın buda linki phonedog.com/...
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ultiMance 7 yıl

iwas1911
motorolanın yeni telefonunu görmediniz heralde ne kullanmış bi bakın photon galaxy rıda görmediniz heralde bütün android tabletlerde tegra kullanılıyo ve başarısız lg optimus 2x in videoda kötü sonuç alması tegra kaynaklı degil yazılım ve raminin daha az olmasındandır rrakiplerine göre yazılımı eskidir forumdan takip edin isterseniz lg formunda değişik romlarla kaç puan almışlar bi bakın bakalım evo 3d ile photon 4gnin karşılaştırma videosunu bi izleyin isterseniz aynı çözünürlük aynı ram bakın bakalım hangisi yüksek skor almış alın buda linki phonedog.com/...

Ben tabletleri kastetmedim telefonlardan bahsediyorum.Su anda tegra kullanilan telefon sayisi cok az.Htc ve sony ericsson zaten kullanmiyor.Samsung bazi modellerinde kullanabilir.Lg ve motorola da bazi telefonlarinda tegra 2 ye yer verecek
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furkant1 7 yıl
Oyun bakımından şuan Tegra2 den iyisi yok. Fan falan değilim sayısız video ve benchmark izledim Tegra 2 den iyisi yok. En basitinden Donanim haberin S2 - Sensation - X2 tetini izlerseniz bunu ordada belirtiyorlar. Bunun neden sadece oyunlarda yüksek olduğunuda açıklayalım.
Galaxy S2 de tegra kullanılacakken neden Exynos kullanıldı ?
Tegra 2 her türlü oyunlarda üstün olabilir ama masaüstü performansında istedikleri stabiliteyi yakalamak için Tegra üstünde kendi işlemcisinden daha fazla çalışması gerektiğini gördü. Oyun performansıda her oyuna yetebilecek düzeyde, bu yüzden Exynosa geçti. İnternetten izleyebilirsiniz Tegra 2 oyun konusunda en iyisi, fakat masaüstü performansında geride kalıyor..
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darkaura 7 yıl furkant1
furkant1

Oyun bakımından şuan Tegra2 den iyisi yok. Fan falan değilim sayısız video ve benchmark izledim Tegra 2 den iyisi yok. En basitinden Donanim haberin S2 - Sensation - X2 tetini izlerseniz bunu ordada belirtiyorlar. Bunun neden sadece oyunlarda yüksek olduğunuda açıklayalım.
Galaxy S2 de tegra kullanılacakken neden Exynos kullanıldı ?
Tegra 2 her türlü oyunlarda üstün olabilir ama masaüstü performansında istedikleri stabiliteyi yakalamak için Tegra üstünde kendi işlemcisinden daha fazla çalışması gerektiğini gördü. Oyun performansıda her oyuna yetebilecek düzeyde, bu yüzden Exynosa geçti. İnternetten izleyebilirsiniz Tegra 2 oyun konusunda en iyisi, fakat masaüstü performansında geride kalıyor..


tartisilir....

herseyden once donanim haberin inceleme videosunda optimus 2x'in oyunseverlere tavsiye edilmesinin nedeni tegra zone, nvidianin kendi oyun marketindeki oyunlar. tegra 2nin oyunlarda daha yuksek performans gosterdigine dair en ufak ibare yok.

tegra 2nin salt oyun performansina gelirsek; smartbench2011 games de exynos ile hemen hemen ayni skoru almislar. bu noktada biraz daha iyi. ama is quadrantda gelince fark korkunc. agirligini bilmiyorum ama quadrant 3d performansinida skora dahil ediyor. quadrantda iki islemci arasindaki 1000puandan fazla fark hic bir sekilde gozardi edilemez. lg optimus x2 nin skoru 2300-2400 civariyken, galaxy s2 3500u gecebiliyor. ustelik iki telefonun ekran cozunurlukleride ayni. htc sensationdaki gibi ekran cozunurlugu farkli ozrude yok.


sadtneverdie

"çok daha hızlı" anlayışın için söyleyecek söz bulamıyorum.

1000+ puan farki cok daha hizli katagorisine sokmuyorsan sana daha ne diyim.
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eXaeL91 7 yıl
Acaba bu tegra 3'ün mü başarısı yoksa tegra 2'nin mi başarısızlığı?
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sadtneverdie 7 yıl
darkaura
tegra2 cikmadan onceki haberlerini hatirlatirim. ayni simdiki tegra3 haberleri kadar iddialiydi. hatta daha iddialiydi. nvidianin iddialarina kalsa tum arm piyasasini ele gecirecek gibi duruyorlardi. netice ne oldu. satti satmadi degil ama en cok satan dominant urunmu hayir. diger tum orneklerinden daha ustunmu hayir. bu yuzden fos cikti dedim. buna en guzel ornek samsung galaxy s2 olur. samsungun kendi exynos islemcisi yetismedigi icin tegra2 ile gelecekti ama htc sensation daha kuvvetli qualcomm snapdragon msm8260 ile gelince hizli bir revizyonla s2 yi exynos islemcisiyle cikardilar. sonucda performasi yetersiz kaldigi icin s2 modeliyle on milyonlarca satma firsatini kacirmis oldu. kisaca belli miktar satmis olsada, honeycomb tabletlerin referans islemcisi olmasina ragmen beklenen ticari basarinin yanina bile yaklasamadi. basarisizlik yok diye israr edecekseniz nvidianin ceo su Huangin kendi agzindan aciklamalarini bulabilirim.

KUsura bakma nasıl bir ticari başarı bekliyorduysan senin beklentilerini karşılamamış. kusurlarına bakma söyleyelim ceo ya ve tegradan sorumlu arkadaşa derhal istifalarını versinler. zaten nvidia nın değeri 2 katına çıkmadı sürekli karda etmiyor. ne yapacaklarını şaşırdılar.
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DH Misafiri 7 yıl
teknoloji uzmanları döktürmüş sanki intelde çalışıyorsunuz bune bu kadar laf diyeceğinize iyi olmasını düşünün :D ya bırakın tegra 2den hem güçlü olsun hem yüksek çözünürlük sağlasın hem daha az güç tüketsin :D
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darkaura 7 yıl
amd fani demissiniz ama tegra2ye fos demem tamemen aksi nedenden. kendisinden cok daha fazla beklentim vardi. hayalkirikligi oldu biraz.
insallah tegra3 daha basarili olur.

ayrica birakim bu takim tutar gibi marka tutmayi. her urunun markanin ovulcek basarilari kadar, yerilcek kusurlarida vardir. kusuru soyliyeni hemen karsi kampin fani ilan etmekde ne oluyor.
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mugurgok 7 yıl
nVidia'ya gıcık kapan Amd fanları yine kendini belli etmiş yorumlarıyla ... Android modellerinin çoğunda yer alan tegra2yi başarısız bulnuşlar. Tegra3üde başarısız bulacak olmaları normal
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ultiMance 7 yıl

mugurgok
nVidia'ya gıcık kapan Amd fanları yine kendini belli etmiş yorumlarıyla ... Android modellerinin çoğunda yer alan tegra2yi başarısız bulnuşlar. Tegra3üde başarısız bulacak olmaları normal

Android modellerinin cogunda yer alan tegra 2 yi ben neden goremiyorum? Tegra 2 nin lg optimus 2x ve motorola atrix de oldugunu biliyoruz. Baska hangi modelde var soyler misiniz? Htc ve sony ericsson tum modellerinde qualcomm kullandi.Motorola genelde ti omap kullaniyor.Lg de keza oyle ti omap cozumlerini kullaniyor.
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