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Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı

Nvidia’nın alt seviyeye sunduğu Turing tabanlı yeni ekran kartı GeForce GTX 1660 Ti yavaş yavaş raflara çıkmaya başladı. Özelleştirilmiş ve hız aşırtmalı ürünler 2500TL seviyesini zorluyor.
2 ay
7,4b
1
19
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın daha uygun maliyetli Turing mimarisini oyunculara sunma projesinin ürünü olan GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı ülkemizde de raflara çıkmaya başladı. Beklenen fiyatın oldukça üzerinde bir seviye mevcut durumda.

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti özellikleri ve fiyatı

İlk gelen bilgilerde ekran kartının 1799TL seviyelerinde olacağı belirtilmişti ancak piyasaya çıkan ilk ürünlerde daha yukarıda bir fiyatlandırma görüyoruz. Örneğin Asus Phoenix GTX 1660 Ti OC modeli 2150TL-2500TL aralığında yer alıyor. Asus Dual Force GTX 1660 Ti OC ise 2500TL civarında seyrediyor.

Ayrıca Bkz. "LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek"

Pascal mimarisinden GTX 1070 ekran kartı 2500TL üzeri bir fiyatlandırmaya sahipken GTX 1060 ekran kartının 1400TL seviyelerine kadar inen versiyonları mevcut. Radeon RX Vega 56 ekran kartı da yine 2000TL üzeri fiyat etiketleriyle bulunabiliyor.

Orta halli bir oyuncu sistemi kurmak isteyenler için Nvidia’nın yeni hamlesi de fayda etmeyecek gibi görünüyor. Radeon RX 580 veya GTX 1060 ekran kartı seçenekleri şimdilik en iyi alternatifler durumunda.

GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı ışın izleme ve yapay zekâ çekirdekleri olmayan Turing birimini temel alıyor. 12nm sürecinde geliştirilen birim 1536 CUDA çekirdeği, 192-bit veri yolunda 6GB GDDR6 bellek, 288GB/s bant genişliği barındırıyor. Ekran kartı pek çok eSpor oyununu 1440p çözünürlüğünde, AAA oyunları ise maksimum çözünürlükte 1080p olarak oynatabiliyor.

 

https://www.techpowerup.com/252907/nvidia-unveils-the-geforce-gtx-1660-ti-6gb-graphics-card Yorum Yaz
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sdbz 2 ay en beğenilen
Ekran kartları için tanzim bekliyoruz aracılar devreden çıksın bu ne ya? 1.750 liralık kartı 2.600 lira vermek zorunda kalıyoruz
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metallurgy 2 ay
Bu fiyatlarla bu kart için diyebileceğimiz tek şey ÇÖP OĞLU ÇÖP.
Bütçesi düşük olanlar rx 570/580, orta halli olanlar vega 56/gtx 1070 (indirim ile 1700 TL'yi gördü) , yüksek olanlar rtx 2060 alıp geçer. Kim bu karta 2250-2500 TL verir ki?
Bu fiyatlarla bu kart için diyebileceğimiz tek şeyÇÖP OĞLU ÇÖP.Bütçesi düşük olanlar rx 570/580, orta halli olanlar vega 56/gtx 1070 (indirim ile ...
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Sliskelion 2 ay
Çok pahalı biraz daha verip 1070ti seviyesine gelen 2060 alırsınız.
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carloska 2 ay
sistem toplamamız gereken fiyata ekran kartı alıyoruz.. emeği geçen herkese teşekkürler...
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kral_besiktas 2 ay
Hiç düşündünüz mü? Yerel seçimlerden sonra fiyatlar ne olur?
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borusan12 2 ay
Kart 1900-2300 TL arasına konuşlanacaktır yakında. Şu anda açıkgöz firmalar elindeki kartları satabilmek için bu karta o fiyatları biçmiş durumdalar.
Kimsenin RX590 veya Ray Tracing konusunda vasat olan RTX2060 tercih etmeyeceğini biliyorlar 1660Ti varken.
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cnr_2010 2 ay
dün ve önceki gün 1660ti geldi ortalığı dağıttı 1800-1900e çıkar diyenleri sahneye bekliyoruz.
o kadar dedik o gördüğünüz modeller 2300-2400e çıkar diye.
açın mesajlara bakın. rx 590a koydu onu yaptı bunu yaptı.
o kadar dedik nvidia düşük fiyata çıkarırsa kendi topuğuna sıkar kendi kartlarını satamaz diye yok amd fanboyu olduk.
markaları savunmayın piyasaya çıksın fiyat belli olsun sonra tartışalım dedik.
alın ne dediysek o oldu.
ama yok rx580 mi çöp olmadı rx 590 mı vega 56 mı?
biz amd manyağı olduğumuz için değil şirketlerin mantığıyla düşündüğümüz için dedik.
söyledim tekrar söylüyorum nvidia işi gücü bırakıp rx 590'a kafayı takmadı siz kafayı taktınız.
tepe tepe kullanın 1660ti'ı o fiyata. 2 3 daha koyup rtx 2060 alınır ya da indirimli rx 590-580 alınır.
ha bir de vega var o konuya hiç girmiyorum yine fan boy diye sallamayın.
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IceRulez 2 ay
2 tane rx 570 sapphire itx modeli alınıp crossfire çalıştırılabilir. köprüde istemiyor. geçen indirime girdi 745 liraydı hepsiburadada....
2 tane rx 570 sanıyorum ki gtx 1070 Tİ performansını rahatlıkla verebilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sdbz 2 ay IceRulez
Rx 570 CF moduyla 1070 Tİ'yı çok rahat geçiyor, tek handikapı güç tüketimi...
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Crashlone 2 ay
tahmin ettiğim fiyattan geldi 1660'ta 1999-2099 arası fiyatlandırma görüceck vatanbilgisayar gibi stokçularda enayilere satar.Şu fiyatlara bakan birisi neden 1660 veya 1660ti alsın gidecek 2060'a yönelecek.
RX 590'a o kadar laf edildi aşağılandı şuan tek mantıklı seçenek RX 590
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miki026 2 ay
Teknolojide geride olduğumuz yetmiyor gibi bu fiyatlarla geriye doğru çağ atlayacağız . Ne yapalım bir kurtarıcı mı bekleyelim yoksa teknolojiyi hayatımızdan mı çıkaralım ?
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forvet09 2 ay
E.kartini bilerek ucuz satmiyorlar. 1700 TL lerde çıkması lazımdı.
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sdbz 2 ay en beğenilen
Ekran kartları için tanzim bekliyoruz aracılar devreden çıksın bu ne ya? 1.750 liralık kartı 2.600 lira vermek zorunda kalıyoruz
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sdbz 2 ay
Rtx 2060 2.500 tl alınabiliyorsa daha düşük bir kart bu fiyata alınmaz
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