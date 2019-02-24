Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı

Nvidia’nın daha uygun maliyetli Turing mimarisini oyunculara sunma projesinin ürünü olan GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı ülkemizde de raflara çıkmaya başladı. Beklenen fiyatın oldukça üzerinde bir seviye mevcut durumda.

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti özellikleri ve fiyatı

İlk gelen bilgilerde ekran kartının 1799TL seviyelerinde olacağı belirtilmişti ancak piyasaya çıkan ilk ürünlerde daha yukarıda bir fiyatlandırma görüyoruz. Örneğin Asus Phoenix GTX 1660 Ti OC modeli 2150TL-2500TL aralığında yer alıyor. Asus Dual Force GTX 1660 Ti OC ise 2500TL civarında seyrediyor.

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Pascal mimarisinden GTX 1070 ekran kartı 2500TL üzeri bir fiyatlandırmaya sahipken GTX 1060 ekran kartının 1400TL seviyelerine kadar inen versiyonları mevcut. Radeon RX Vega 56 ekran kartı da yine 2000TL üzeri fiyat etiketleriyle bulunabiliyor.

Orta halli bir oyuncu sistemi kurmak isteyenler için Nvidia’nın yeni hamlesi de fayda etmeyecek gibi görünüyor. Radeon RX 580 veya GTX 1060 ekran kartı seçenekleri şimdilik en iyi alternatifler durumunda.

GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı ışın izleme ve yapay zekâ çekirdekleri olmayan Turing birimini temel alıyor. 12nm sürecinde geliştirilen birim 1536 CUDA çekirdeği, 192-bit veri yolunda 6GB GDDR6 bellek, 288GB/s bant genişliği barındırıyor. Ekran kartı pek çok eSpor oyununu 1440p çözünürlüğünde, AAA oyunları ise maksimum çözünürlükte 1080p olarak oynatabiliyor.