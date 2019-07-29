Nvidia GeForce kartlara 30 bit renk desteği ekledi

Yeşil ekip son sürücüsüyle AMD’nin ekran kartlarının yıllardır desteklediği özelliği kendi modellerinde de desteklemeye başladı. 30 bit renk desteği şu ana dek Nvidia kanadında sadece Quadro çözümlerinin desteklediği bir özellik olarak karşımıza çıkıyordu.

GeForce Studio Driver 431.70 WHQL

Nvidia’nın GeForce serisi modelleri bugüne kadar her piksel için 16.7 milyon renk üretebiliyorlardı. Yeni yayınlanan GeForce Studio Driver 431.70 WHQL ile birlikte artık normal kartlar da her pikselde 1 milyarın üzerinde renk sunabilecekler.

Nvidia kullanıcıları için güzel bir gelişme olarak kayda geçen yenilik kırmızı ekibin modellerini kullananların yıllardır deneyimleyebildiği bir durumdu. 30 bit renk desteğini kullanabilmeniz için Game Ready sürücüleri yerine Studio Driver başlığı altında yayınlanan yazılımının sisteminizde kurulu olması gerektiğini de not düşelim.

Hatırlayacağınız üzere Nvidia geçtiğimiz mart ayında Quadro modellerini almaya gücü yetmeyen ancak bazı özelliklere de ihtiyacı olan kullanıcıları için sürücülerini ikiye ayırmıştı. Stüdyo sürücüleri sayesinde kartınızın çeşitli üreticilik odaklı yazılımlarda kartınızdan maksimum performans elde edebiliyorsunuz.

https://www.techpowerup.com/257783/nvidia-releases-studio-driver-431-70-whql

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30 bit renk derinliğinin faydası ise renk geçişlerindeşeklinde özetlenebilir. Böylelikle renkler arasındabir görsel elde edilebilecek. Diğer taraftan yeni sürücünün Magix VEGAS Pro v17, Autodesk Arnold, Allegorithmic Substance Painter 2019.2, Blender 2.80, Cinema 4D R21, ve Otoy Octane Render 2019.2 için çeşitli optimizasyonlar içerdiğini de aktaralım.