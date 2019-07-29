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Nvidia GeForce kartlara 30 bit renk desteği ekledi

GPU devi son yayınladığı sürücüyle birlikte oyuncu kartlarına da 30 bit desteği sunmaya başladı. Özellik daha önceleri Quadro modellerine has tutulmaktaydı.
2 sa.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Yeşil ekip son sürücüsüyle AMD’nin ekran kartlarının yıllardır desteklediği özelliği kendi modellerinde de desteklemeye başladı. 30 bit renk desteği şu ana dek Nvidia kanadında sadece Quadro çözümlerinin desteklediği bir özellik olarak karşımıza çıkıyordu.

GeForce Studio Driver 431.70 WHQL 

Nvidia’nın GeForce serisi modelleri bugüne kadar her piksel için 16.7 milyon renk üretebiliyorlardı. Yeni yayınlanan GeForce Studio Driver 431.70 WHQL ile birlikte artık normal kartlar da her pikselde 1 milyarın üzerinde renk sunabilecekler.
Nvidia kullanıcıları için güzel bir gelişme olarak kayda geçen yenilik kırmızı ekibin modellerini kullananların yıllardır deneyimleyebildiği bir durumdu. 30 bit renk desteğini kullanabilmeniz için Game Ready sürücüleri yerine Studio Driver başlığı altında yayınlanan yazılımının sisteminizde kurulu olması gerektiğini de not düşelim.
Hatırlayacağınız üzere Nvidia geçtiğimiz mart ayında Quadro modellerini almaya gücü yetmeyen ancak bazı özelliklere de ihtiyacı olan kullanıcıları için sürücülerini ikiye ayırmıştı. Stüdyo sürücüleri sayesinde kartınızın çeşitli üreticilik odaklı yazılımlarda kartınızdan maksimum performans elde edebiliyorsunuz.
30 bit renk derinliğinin faydası ise renk geçişlerinde bantlaşmanın oluşmaması şeklinde özetlenebilir. Böylelikle renkler arasında daha akıcı bir görsel elde edilebilecek. Diğer taraftan yeni sürücünün Magix VEGAS Pro v17, Autodesk Arnold, Allegorithmic Substance Painter 2019.2, Blender 2.80, Cinema 4D R21, ve Otoy Octane Render 2019.2 için çeşitli optimizasyonlar içerdiğini de aktaralım.
https://www.techpowerup.com/257783/nvidia-releases-studio-driver-431-70-whql Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aerosol 34 39 dk.
şu desteği game ready sürücülerine de getirseler keşke
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smart1978 57 dk.
Yani 10 bit milyar renk destegi de gelmistir. Desteklenen ekranlar icin guzel gelisme.
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Bay Robot 1 sa.
Gta vice city deki güneş demek bu bit olayından öyle gözüküyordu...
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Escapetolife 1 sa.
Haber için teşekkürler.
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