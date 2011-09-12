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Nvidia, Kal-El+ ve Grey platformlarını da hazırlıyor

7 yıl
13,8b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Citi Teknoloji Konferansı'nda şirketin yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kal-El kod adını taşıyan yeni nesil yongada sistem platformuyla dünyada ilk defa mobil cihazlara yönelik  4 çekirdekli  ARM platformunu pazara sunmaya hazırlanan Nvidia, 2012 ile birlikte ürün gamını çeşitlendirecek gibi görünüyor.
Nvidia, Kal-El+ ve Grey platformlarını da hazırlıyor
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Jen-Hsun Huang tarafından gösterilen yol haritasına göre Nvidia, son çeyrekte pazara sunacağı Kal-El platformundan aylar sonra yani önümüzdeki yılın ilk aylarında Kal-El+ platformunu da pazara sunacak. Henüz Kal-El+ hakkında çok fazla detay bulunmuyor ancak  tahminler, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kal-El'in 28nm versiyonu veya Windows 8'li notebook'lara yönelik daha gelişmiş bir versiyon olacağı yönünde.
Aynı yol haritasına göre daha önce Noel döneminde çıkabileceği konuşulan Kal-El tabanlı akıllı telefonlar güncel planlamaya göre önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde sunulacak gibi görünüyor. Bu noktada Kal-El tabanlı telefonların CES 2012'de lanse edileceğini ve Mobil Dünya Kongresi 2012'yi takip eden süreçte kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Tegra cephesindeki bir diğer gelişme ise Grey kod adını taşıyor. Mobil iletişim yongaları geliştiren Icera firmasını satın alan Nvidia, önümüzdeki dönemde aynı Qualcomm gibi Tegra cephesinde aynı zamanda 3G/4G/LTE desteği sunan iletişim yongalarına sahip paketler de oluşturmayı planlıyor ki bu planın ilk aşaması ise Grey kod adlı model olacak.
Nvidia, Kal-El+ ve Grey platformlarını da hazırlıyor
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Nvidia tepe yöneticisi tarafından gösterilen yol haritasındaki son gelişme ise ekran kartlarına yönelik. Kepler mimarisini temel alan yeni nesil GeForce ailesinin ilk çeyrekte çıkacağı bir kez daha doğrulanırken, aynı mimariyi temel alan Quadro ekran kartlarının ikinci çeyrekte, Tesla serisi profesyonel grafik çözümlerinin de üçüncü çeyrekte çıkacağı doğrulanmış oldu. 

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Rainbow6 7 yıl
yavasmi gidiyolar nedir tee 2013 un ortalarina kadar bisi yok gibi ... ekran karti pazarinda da yuklendiler ust uste serilere simdide 2012 ye kadar yeni bisi yok .. bari amd 7000 serisini bu aralar cikarsada ugrasak bisiler bulsak :)
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Zeytinbey 7 yıl
Fiscal year farklı ondan bir yıl geriye gideceksin miladi takvimde karşılığını bulmak için...
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ReDComrade 7 yıl
hala 40nm mi ? birde mobil işlemci olacak :S
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Lepanto 7 yıl
Çekirdek konusundaki sidik yarışı sürüyor. Bu gidişle 2014 başında anca Dalvik emülatörü üzerinden çalışabilen Android yüklü 16 çekirdekli işlemciye sahip cihazlar göreceğiz. Ama kullanıcıların yarısından fazlası telefonu en çok Angry Birds ve Fruit Ninja ile zorlayacak.
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VgaMania 7 yıl
M@U
Hepsi tamam da 2. slayttaki Q1in altında bulunan FY13ü anlayamadım.

FY yani Fiscal Year anlamında kullanılmış
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KalemKolik 7 yıl
hasanaygunoglu
4 çekirdekte asphalt 6 grafikleri verecekse hiç çıkmasın. tek yaptıkları göz boyamak.

Anca kaç çekirdekli olduklarını yazıyorlar sadece işlemci grafik çipinden hiç bahsetmiyorlar açıkca birde bu halleri ile konsolları yakalayacaklar
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LKLC 7 yıl
4 çekirdekte asphalt 6 grafikleri verecekse hiç çıkmasın. tek yaptıkları göz boyamak.
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fx57 7 yıl
@M@U, FY13 Fiscal Year 13 anlamına geliyor yani 2013 mali yılı.
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Godolphin 7 yıl
Ne zaman bu başlığı okusam el kaide diye okuyorum :D
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metallurgy 7 yıl

realcem

Ne zaman bu başlığı okusam el kaide diye okuyorum :D


aynen. ben de ilk gördüğüm de öyle bir şey çağrıştı kafamda
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dehset11 7 yıl Godolphin
realcem
Ne zaman bu başlığı okusam el kaide diye okuyorum :D

:) +1
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KalemKolik 7 yıl
M@U
Hepsi tamam da 2. slayttaki Q1in altında bulunan FY13ü anlayamadım.

Şubat 13 tarihi olabilir
february
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M@U 7 yıl KalemKolik
ScAnMaN

M@U

Hepsi tamam da 2. slayttaki Q1in altında bulunan FY13ü anlayamadım.


Şubat 13 tarihi olabilir

february


Benim aklıma da o gelmişti. Ancak mesajı yazarken gördüm, @fx57 cevabını vermiş. Teşekkürler.


Aklıma geldi de... Acaba yeni nesil kartları en erken Şubat'ta mı görebiliriz? Malum Nvidia'nın mali çeyreği 1 ay geç başlayıp geç bitiyor. Buna göre Ocak ayı 2011'in son çeyreğine dahil oluyor. Yani yeni nesil kartların Nisan'a kadar yolu var, anlamını mı çıkarmalıyız?
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Stanislas Xavier 7 yıl
ARM son gaz yola devam windows 8 ile daha da popüler olacak,intel ve amd de mobil platform için can atıyor ama ellerini çabuk tutsunlar yoksa nvidia gibi üreticilerin mobil piyasadaki başarısına uzaktan bakmakla yetinecekler..
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M@U 7 yıl
Hepsi tamam da 2. slayttaki Q1'in altında bulunan FY13'ü anlayamadım.
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