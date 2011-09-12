Nvidia, Kal-El+ ve Grey platformlarını da hazırlıyor

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Citi Teknoloji Konferansı'nda şirketin yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kal-El kod adını taşıyan yeni nesil yongada sistem platformuyla dünyada ilk defa mobil cihazlara yönelik 4 çekirdekli ARM platformunu pazara sunmaya hazırlanan Nvidia, 2012 ile birlikte ürün gamını çeşitlendirecek gibi görünüyor.

Jen-Hsun Huang tarafından gösterilen yol haritasına göre Nvidia, son çeyrekte pazara sunacağı Kal-El platformundan aylar sonra yani önümüzdeki yılın ilk aylarında Kal-El+ platformunu da pazara sunacak. Henüz Kal-El+ hakkında çok fazla detay bulunmuyor ancak tahminler, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kal-El'in 28nm versiyonu veya Windows 8'li notebook'lara yönelik daha gelişmiş bir versiyon olacağı yönünde.

Aynı yol haritasına göre daha önce Noel döneminde çıkabileceği konuşulan Kal-El tabanlı akıllı telefonlar güncel planlamaya göre önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde sunulacak gibi görünüyor. Bu noktada Kal-El tabanlı telefonların CES 2012'de lanse edileceğini ve Mobil Dünya Kongresi 2012'yi takip eden süreçte kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Tegra cephesindeki bir diğer gelişme ise Grey kod adını taşıyor. Mobil iletişim yongaları geliştiren Icera firmasını satın alan Nvidia, önümüzdeki dönemde aynı Qualcomm gibi Tegra cephesinde aynı zamanda 3G/4G/LTE desteği sunan iletişim yongalarına sahip paketler de oluşturmayı planlıyor ki bu planın ilk aşaması ise Grey kod adlı model olacak.

Nvidia tepe yöneticisi tarafından gösterilen yol haritasındaki son gelişme ise ekran kartlarına yönelik. Kepler mimarisini temel alan yeni nesil GeForce ailesinin ilk çeyrekte çıkacağı bir kez daha doğrulanırken, aynı mimariyi temel alan Quadro ekran kartlarının ikinci çeyrekte, Tesla serisi profesyonel grafik çözümlerinin de üçüncü çeyrekte çıkacağı doğrulanmış oldu.