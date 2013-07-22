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Nvidia Shield, 31 Temmuz tarihinde yurtdışında piyasaya çıkacak

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nvidia Shield, 31 Temmuz tarihinde yurtdışında piyasaya çıkacak
Nvidia'nın Android işletim sistemiyle çalışan taşınabilir oyun konsolu Nvidia Shield, 31 Temmuz tarihinde yurt dışında piyasaya çıkacak. 

Aslına bakılacak olursa Shield'in 27 Haziran tarihinde satışa sunulması bekleniyordu. Ancak, hakkında net bir açıklama yapılmayan bazı sorunlar nedeniyle çıkış tarihi ertelenmişti. Yeni çıkış tarihini 31 Temmuz olarak belirleyen Nvidia anlaşılan üretim sürecinde yaşadığı problemleri çözmüş durumda.

Android oyunlarının yanı sıra, PC üzerinden oyun akışı sağlayabilen Tegra 4'lü taşınabilir konsolun hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/7/21/4542828/nvidia-shield-july-31-release Yorum Yaz
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regaibyigit. 5 yıl en beğenilen
300 dolar fiyatıyla hiç çıkmasa daha iyi 300 dolara bunu alacağıma sene sonuna kadar bekler 400 dolara ps4 alırım
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motoyama 5 yıl
full hd oyunların optimizasyonu konusunda hala şüphelerim var. ayrıca 800 lira olacağını tahmin edenler var. türkiye pazarına girişi en az 1000-1200 lira aralığında olur bu konsolun şimdiden belirteyim
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okan_cehapelioglu 5 yıl
800 liradan aşağı gelmez arkadaşın dediği gibi bunun yerine ps4 alınır daha iyi
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yagami201 5 yıl
Sırf emülasyon için bile alınacağını düşünmüştüm, ama o parayı vermektense bir tane android telefonlar için çıkan controller'lardan alır, mutlu mesut yaşarım arkadaş, ne gereği var neredeyse hiç exclusive'i olmayacak bir konsola bu kadar para saymaya.
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korsanzeki168 5 yıl
nvidia hep konuşuyor içraat yok
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digimon52 5 yıl
ingiltere de satis patlamasi yapar simdi bu .
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manyakurt 5 yıl
ya nvidia bsg
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Elder Wand 5 yıl
Çok pahalı.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Umutlanmıştık ama
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YaKuBuX 5 yıl
tegra 4 telefonlarda olacağı için bu 'şey'e ihtiyaç olmayacak bence.
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tekin-71 5 yıl
PS vita tarzı android oyun konsolu cıksa içinde en yüksek donanım. Patlama yasanır heralde.
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Ginga Bishounen 5 yıl
Bu bir de ucuz hali. Normalde daha fazlaydı.
Çok satacağından şüpheliyim.
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