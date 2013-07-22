Nvidia Shield, 31 Temmuz tarihinde yurtdışında piyasaya çıkacak

Nvidia'nın Android işletim sistemiyle çalışan taşınabilir oyun konsolu Nvidia Shield, 31 Temmuz tarihinde yurt dışında piyasaya çıkacak.





Aslına bakılacak olursa Shield'in 27 Haziran tarihinde satışa sunulması bekleniyordu. Ancak, hakkında net bir açıklama yapılmayan bazı sorunlar nedeniyle çıkış tarihi ertelenmişti. Yeni çıkış tarihini 31 Temmuz olarak belirleyen Nvidia anlaşılan üretim sürecinde yaşadığı problemleri çözmüş durumda.





Android oyunlarının yanı sıra, PC üzerinden oyun akışı sağlayabilen Tegra 4'lü taşınabilir konsolun hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/7/21/4542828/nvidia-shield-july-31-release