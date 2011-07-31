Nvidia, Tegra 2 platformu için MeeGo sürücüsü yayınladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android Honeycomb işletim sistemli tabletler için referans platform olan aynı zamanda çok sayıda Android telefona güç veren Tegra 2 yongada sistem platformu, MeeGo sürücülerine kavuştu. Nvidia tarafından yayınlanan sürücüler sayesinde Motorola Xoom, Asus Transformer ve Samsung Galaxy Tab gibi tabletlere MeeGo kurabilmek mümkün.
Nokia ve Intel öncülüğünde geliştirilen ancak Windows Phone platformuna adapte olan Nokia'nın orta-uzun vadede desteğini kesmesi beklenen MeeGo işletim sistemi için Intel'in çalışmaları ise devam ediyor ve önümüzdeki bir yıl için düşünülen güncellemelerin planladığı ve geliştirme çalışmalarının da başladığı belirtiliyor. Nvidia tarafından dünyanın çift çekirdekli ilk ARM işlemcisi olarak sunulan Tegra 2 platformunun, MeeGo sürücülerine kavuşması büyük önem taşıyor çünkü şimdiye kadar satılan Tegra 2 tabanlı milyonlarca cihaz, yeni sürücülerle birlikte MeeGo işletim sistemine adapte olabilecek.
Nvidia tarafından yakın gelecekte resmi desteğin de sunulması beklenen MeeGo işletim sistemi için son günlerin en popüler cihazı hiç şüphe yok ki Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonu N9. Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan OMAP3 işlemcisinden güç alan 3.9-inç ekranlı telefona ek olarak geliştiricilere özel telefon olarak N950 modeli de hazırlandı.
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Daha ne geleceginden bahsediyoruz. O meego lu cihaz ile neler yapılır neler.
3 hafta önce e7 aldım n9 un fiyatı biraz düsünce havada kapacagim o cihazi.
1000tlnin altında da wp olacak en azından iddalar bu yönde...
N9 çok iyi bir donanımı yok gpusu düşük kamera tuşu hdma yok.Yani sırf meego için o telefona 1500tl veririm diyorsan ayfon 4 al aynı kapıya çıkıyor.Mantık aynı
Meego ile neler yapılabilirmiş?Şimdi açıklığa kavuşturalım.Meegonun kendisimi yoksa 3parti uygulamalarmı seni cezbeden?3.parti uygulamalar derken daha stabil bile çalışacağı meçhul android uygulamalarını mı kastediyorsun?Diğer tarafı baya boşda...
Şimdi meego yani iletim sistemini karşılaştıralım.Sence wp hızlı değilmi?Kullanızılar tarayıcının ayfon4den daha hızlı çalıştığını söylüyorlar ki bu videolardan da anlaşılıyor.Hele ki wp bakalım 1.2ghz ve üstü çift çekirdeklerde nasıl çalışacak henüz bilmiyoruz.anroid uçtu bakalım wp zaten uçuyordu?
Arayüze baktığımızda bana göre 2 tarafta çok stabil işer çıkarmış.Ancak wp alışagelmişin dışında bir fark yaratmış.Bence güzelde olmuş.
Son olarak madem bu kadar bonkörsün n9a 1500tl para verebiliyorsun ve bunu sadece işletim sistemi için veriyorsun o zaman beklemene gerek yok git ayfon 4 al. Ya da diğer türlü düşünelim madem senin için hız stabilite önemliydi neden symbianlı bir tel aldın?Yine ayfon4 alabilirdin üstüne katıp....
tamamiyle çelişkilerle dolusun.Neye önem verdiğin belli değil.İstediğin cihaz kullandığın cihaz yazdığın mesaj hep çelişki.yoksa meego fanboyluğumu doğuyor?Hayır yani bu çelişkilerin başka mantıklı açıklaması yok.
wpli chazlar hele bir çıksın bakalım.beklenen gelişmeyi yapamazsa yerinde sayarsa desteğini yarım yalamak bırakırsa fiyatlar tavan yaparsa ağzına kırmızı biber sürmesini de biliriz hepberaber.Gerçi android gibi bir alternatifi varken bu intihar olur orası ayrı ancak yinede eleştiririz.Ancak şu an için hem erken hemde pozitif bir prognozu var adamaların..Ön yaqrgıya girmeyelim temenni edelim sonra sonuçları görürüz.Hayırlısı...
İyiki Nokia meegodan vazcaydı...
Bunun dediğin şeyle hiçbir alakası yok. MeeGo sadece Intel'in değil diğer yarısı da Nokia'nın. Üstelik Intel'in rakipleri bile destek vermeye başladı. F/P oranı ile Intel'in en büyük rakibi olan AMD MeeGo'ya destek vereceğini açıklamıştı şimdi ise Nvidia destek veriyor. Yani bu konuda sadece Intel'i görüp MeeGo'ya kötü gözle bakmak saçmalık ve bilgisizlik. Nokia'nın kendi işletim sistemi varken ve üzerinde böylesine müthiş bir potansiyel varken kalkıp bir başkasının işletim sistemine bel bağlaması aptallıktan başka bir şey değil. Nokia elindeki iplerin hepsini Microsoft'a vererek artık kontrol sende ne yaparsan yap dedi ve kendi özgürlüğünü kaybetti.
Intel'i sevmiyor olabilirsin ama sırf Intel'e olan düşüncelerin yüzünden böyle bir sistem için bunları yazman yanlış. Her şeyden önce açık kaynaklı bir sistem. WP7 gibi bizi kendi dünyasına hapsetmeyecek.
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