Nvidia, Tegra 2 platformu için MeeGo sürücüsü yayınladı

Android Honeycomb işletim sistemli tabletler için referans platform olan aynı zamanda çok sayıda Android telefona güç veren Tegra 2 yongada sistem platformu, MeeGo sürücülerine kavuştu. Nvidia tarafından yayınlanan sürücüler sayesinde Motorola Xoom, Asus Transformer ve Samsung Galaxy Tab gibi tabletlere MeeGo kurabilmek mümkün.

Nokia ve Intel öncülüğünde geliştirilen ancak Windows Phone platformuna adapte olan Nokia'nın orta-uzun vadede desteğini kesmesi beklenen MeeGo işletim sistemi için Intel'in çalışmaları ise devam ediyor ve önümüzdeki bir yıl için düşünülen güncellemelerin planladığı ve geliştirme çalışmalarının da başladığı belirtiliyor. Nvidia tarafından dünyanın çift çekirdekli ilk ARM işlemcisi olarak sunulan Tegra 2 platformunun, MeeGo sürücülerine kavuşması büyük önem taşıyor çünkü şimdiye kadar satılan Tegra 2 tabanlı milyonlarca cihaz, yeni sürücülerle birlikte MeeGo işletim sistemine adapte olabilecek.

Nvidia tarafından yakın gelecekte resmi desteğin de sunulması beklenen MeeGo işletim sistemi için son günlerin en popüler cihazı hiç şüphe yok ki Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonu N9. Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan OMAP3 işlemcisinden güç alan 3.9-inç ekranlı telefona ek olarak geliştiricilere özel telefon olarak N950 modeli de hazırlandı.