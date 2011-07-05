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Nvidia Tegra 2'li Motorola Droid Bionic, 4 Ağustos'da ABD'de satışa sunulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
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4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın Android işletim sistemi desteğini arkasına alan modeli Droid Bionic'in, Verizon Wireless aracılığıyla yaz döneminde satışa sunulacağına dair gelen bilgilerin ardından yeni bir ekran görüntüsü yayınlandı. Yayınlanan ekran görüntüsüne göre Droid Bionic'in, 4 Ağustos tarihinden itibaren yaygın satışına başlanacak. Aynı görüntüde Droid 3'ün 14 Temmuz'da (Daha önce bu konuda paylaşım yapmıştık), LG Cosmos II ile Samsung Convoy II'nin ağustosta boy göstermeleri bekleniyor.
Hatırlatmak gerekirse 1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 platformunun ve 512 MB RAM'in güç verdiği Droid Bionic, EV-DO / CDMA ağlarıyla uyumlu çalışabiliyor. 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla gelen akıllı telefonda, 16 GB dahili flash bellek, 2 GB ROM, ivme sensörü, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, çift led flaş, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 1930 mAh gibi özellik listesi mevcut.

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séquestre 8 yıl
Kötü bir tasarımı var hakikaten .
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Mimar SaNAN 8 yıl
vay be .... nerden nereye
donanimhaber.com/...
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aaltnz 8 yıl
Tasarımı çabuk eskir(modası çabuk geçer) gibi görünüyor.
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Batuist 8 yıl
DHtaki üst düzey telefon incelemelerinden sonra tegra2 platformu bana nedense hiç cazip gelmiyor. o kadar yüksek bir ücret ödeyeceksem bunu daha başka bir telefona yapardım. zaten motorolayı burada bulmak mümkün değil o yüzden kullanıcılar için sorun değil :)
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