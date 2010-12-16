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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra 2'li ilk telefon LG'den; Huzurlarınızda Optimus 2X

8 yıl
12,5b
1
111
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, Nvidia'nın Tegra 2 platfromunu kullanan akıllı telefonununu duyurdu. Hatırlanacağı üzere Tegra 2 platformu, Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği 2010 fuarında lanse edilmiş ancak o günden bu yana dünya çapında ses getirecek bir cihaz veya bilgisayarda kullanılmamıştı. Konuyla ilgili sorular yönelettiğimiz Nvidia yöneticileri, çok sayıda cihaz tasarımı kazandıklarını, akıllı telefon cephesindeki ürünlerin GSM lisans işlemleri, diğer cihazlara göre daha uzun sürdüğünden ve pek çok farklı operatörle iş birliğine gidilmesi gerektiğinden hazırlık çalışmalarının uzun vakit aldığını ifade etmişlerdi. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından "süpertelefonların" yılı olarak nitelendirilen 2011'de çok sayıda yeni akıllı telefon pazara girecek ve bunların bir kısmına da Tegra 2 platformu güç verecek. Eylül ayındaki açıklamasıyla üst seviye akıllı telefonlarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağını resmi olarak duyuran LG, ilk modelini lanse etti.

Üst seviye akıllı telefonlarını Optimus serisi altında sunan LG'nin, Tegra 2 tabanlı yeni modeli Optimus 2X adını taşıyor. Firmanın bu isme yönelmesindeki en büyük etken, Nvidia Tegra 2 platformunun çift çekirdekli tasarıma sahip olması ve dünyanın çift çekirdekli işlemciye sahip ilk telefonu olması. LG Optimus 2X'in detaylarına geçmeden önce dilerseniz detaylarına daha önceki pek çok haberimizde yer verdiğimiz Nvidia Tegra 2 platformunu kısaca hatırlayalım. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alan Tegra 2 platformu, Nvidia tarafından 1GHz'de çalışan çift çekirdekli ilk ARM işlemci olarak lanse edilmişti. Dinamik olarak kontrol edilebilen 8 farklı motordan oluşan yongada sistem formundaki yeni platform, Tayvanlı döküm firması TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. ARM platformunu kullanan benzer çözümlere nazaran sahip olduğu düşük güç tüketimli GeForce grafik mimarisi ile hitap ettiği cihazlarda yüksek grafik ve video kalitesi vaad eden Tegra 2, sınıfındaki en güçlü çözüm olarak gösteriliyor.

Nvidia Tegra 2'li ilk telefon LG'den; Huzurlarınızda Optimus 2X
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Nvidia'nın açıklamalarına göre, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, bugün yaygın olarak kullanılan aynı saat hızındaki tek çekirdekli akıllı telefon platformuna karşı güç verimlilinde de avantaj sağlayabiliyor. Firmanın bu iddiasında 40nm fabrikasyon sürecinin güç verimliliğine getirdiği katkılar ile birlikte Tegra 2 platformunun ölçeklenebilir tasarım özellikleri de büyük önem taşıyor. Şöyle ki; Nvidia Tegra 2 platformunda yer alan ve dinamik olarak kontrol edilebilen görev odaklı motorlar, ihtiyaç duyulmadığı durumlarda uyku moduna alınıyor ve bu sayede örneğin metin odaklı bir uygulamada ses motoru kullanılmayacaksa bu şekilde o motorun gereksiz güç tüketmesinin önüne geçiliyor. Bu noktada Nvidia'nın bir diğer iddiası da şu; çift çekirdekli işlemci tasarımı, tek çekirdekli çözümlere göre genel kullanımda da daha fazla verimlilik sunuyor. Firma, grafik ağırlıklı bir internet sitesinin görüntülenmesinde tek çekirdekli işlemcinin tam yük altına gireceğini ve kendi spesifikasyonu çerçevesindeki en yüksek güç tüketim seviyesinde çalışacağını belirtirken, Tegra 2'de ise görevlerin çekirdekler arasında paylaştırıldığında dolayısıyla her iki çekirdeğin de daha düşük frekansta daha düşük güç tüketimiyle çalışacağını dile getiriyor.

Nvidia Tegra 2'li ilk telefon LG'den; Huzurlarınızda Optimus 2X
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Nvidia Tegra 2 platformunun akıllı telefon endüstrisindeki ilk temsilcisi olan LG Optimus 2X, iki açıdan büyük önem taşıyor. Bunlardan ilki, LG'nin üst seviye telefon pazarında kaybettiği pazar payını yeniden geri alma hedefi. Düşük maliyetli telefon segmentlerinde rekabetçi çözümlere sahip olan firma, bir süredir üst seviye ürün gamında güçlü rakiplerine yanıt verebilecek çözümler sunamıyordu. Bunu değiştirmek isteyen firmanın 2011 hedefleri için Optimus 2X önem taşıyor. Diğer nokta ise çift çekirdekli işlemci kullanan telefonların çıkmasıyla birlikte uygulama desteğinin artması. Bu noktada Tegra 2 platformunun yüksek grafik kalitesi de göz önünde bulundurularak, değişmekte olan üst seviye telefon profiline uygun yazılımlar, LG gibi iddialı üreticilerin katkılarıyla birlikte pazarda bulunabilir olacak gibi görünüyor. Bu kadar detaydan sonra şimdi isterseniz hep birlikte LG Optimus 2X'in açıklanan özelliklerine yakından bakalım.4-inç büyüklüğünde WVGA çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor.

Nvidia Tegra 2'li ilk telefon LG'den; Huzurlarınızda Optimus 2X
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Froyo kod adlı Android 2.2 sürümü sayesinde Adobe Flash 10.1 desteği ile gelen ve bu desteğiğ Tegra 2 platformu üzerinden akıcı bir şekilde sunacağı belirtilen Optimus 2X'in aynı zamanda Gingerbread kod adlı Android 2.3 güncellemesi alacağı da belirtiliyor. 8GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan telefon, daha fazla alan isteyenler için microSD kart ile bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. Arka kısımda 8MP, ön kısımda ise görüntülü konuşma için 1.3MP çözünürlüğünde olmak üzere iki kameraya sahip olan telefonun yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydı yapabildiği belirtiliyor. Yine Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları oynatabilen ve görüntüleri HDMI ara birimi üzerinden daha büyük ekranlı televizyon ya da monitöre aktarabilen Optimus 2X, aynı zamanda sahip olduğu DLNA desteği ile uyumlu cihazlar arasında kablosuz veri aktarımını da mümkün kılıyor. Akselometre ve microUSB portu gibi detaylara sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1500 mAh kapasiteli pil üzerinden sağlıyor.

LG Electronics Mobile Communications tepe yöneticisi ve başkanı Dr. Jong-seok Park konuyla ilgili açıklamasında, "Çift çekirdek teknolojisi, mobil teknolojilerde bir sonraki aşamadır dolayısıya bu teknolojiye sahip ilk telefonu sunmak küçük bir başarı değildir. HDMI gibi özellikleri ve olağanüstü grafik performansı ile Optimus 2X, LG'nin akıllı telefon pazarına bağlılığının kanıtıdır." dedi. LG, Nvidia Tegra 2 tabanlı Optimus 2X modelini, önümüzdeki ay ile birlikte önce anavatanı Güney Kore'de satışa sunacak. Hemen akabinden Avrupa ve diğer Asya pazarlarına giriş yapması beklenen Optimus 2X'in fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi olmasada, üst seviye akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor zira sahip olduğu platformla şu an için duyurusu yapılmış en güçlü telefon olma özelliğini taşıyor.


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monatim 8 yıl
Eee america 4g ye geçiyor bu sene, asıl o zaman yeni modelleri göreceğiz. Niye burada çıkarsın ki adamlar... Para orada, hizmet orada ...
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C@r@nthir 8 yıl
satışa çıkmış amazonda. şu an önsiparişte. amazon.de/...

İsteyen varsa şubatta tr ye gelirken 600 euro gibi bir fiyattan getirebilirim. 5 şubatta elnizde olur.
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iclever 8 yıl
telefon gayet güzel ve özellikli sırf menüsü için iphon 4 e o kadar para verilmez gerci bayanlar verelibilr sonucta onlar bir alo bir mesjat atıyorlar ama teknoloji meraklısı biz erkekler mutlaka etinden sütünden yararlanmak için bu kadar para veririz bence güzel bir teleofn olmuş ama benim gönlümde yatan samsun omnia 7 youtubeden araştırdım ve gerçekten microsoft yazılımı cok güzel yapmış neyse lg ye rekabeti artırdığı icin teşekkür ediyorum
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bonan61 8 yıl
Blutut olmayan telefonun savunulmasını hiç aklım almıyor. Insanların beyni nasıl yıkanmış ki, sorgulamıyorlar 1.5 milyarlık telefona çok basit ama en önemli özellik neden eklenmez diye.
Bu telefonda en az 1.5 milyar olur.
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die_caprio 8 yıl
hala iphone diyenler

iphoneni alda git

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Zafer Kemal 8 yıl
youtube.com/...
galaksy s ile grafik işlemci benchmark için basit bir karşılaştırma..
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Gannicus 8 yıl

Jean_Baptiste

youtube.com/...

galaksy s ile grafik işlemci benchmark için basit bir karşılaştırma..



aman tanrısı sgs ölmüş bitmiş
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DH Misafiri 8 yıl
gorduk apple yazılımını daha baska cıhazlarla bluetooth uzerınden anlasamayan kullanıcısını cıleden cıkaran anten problemı yasayan ve daha fazlası.sen ne kotu bıseysın androıd ya :))))
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eric13 8 yıl
İphonun ozelligi yazilimidir ister 50 cekirdekli yap isletim sistemin android olduktan sonra bir ise yaramaz
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Zafer Kemal 8 yıl

eric13

İphonun ozelligi yazilimidir ister 50 cekirdekli yap isletim sistemin android olduktan sonra bir ise yaramaz

Beyler adam Steve Jobs, dağılın..
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SellYourSoul 8 yıl

eric13

İphonun ozelligi yazilimidir ister 50 cekirdekli yap isletim sistemin android olduktan sonra bir ise yaramaz




adamın paçalarından fanboyluk akıyor beyler
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engurlu 8 yıl

eric13
İphonun ozelligi yazilimidir ister 50 cekirdekli yap isletim sistemin android olduktan sonra bir ise yaramaz

evet ne demezsin süper yazılımı var hiç bi halt yapamıyosun...en basit örnek steve jobs neden hareketli arka plan koymuyo..neden gerçek multitasking koymuyo.. biliyoki iphone kasmak tan yerlerde sürünecek..sonra çıkıp konuşurlar iphone çok stabil diye..3310 da çok stabildi maaşallah jet gibi menü geçiş hızı vardı :)))
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TRaMbLeN 8 yıl
bu telefonlar için bluetoth mini klavye ve fare olsa , zaten telefonda hdmi var tak lcd e bilgisayar niyetine kullan .
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D.E.K. 8 yıl
Arkadaşlar Telefon çok güzel gözüküyor ancak bu telefon avrupada piyasaya çıkacak, sonra ülkemize gelecek, sabırsız arkadaşlar yurt dışından alıp önce test edecek, sorunlarını görecek(ki Lg olduğundan sorunlarının çok olacağını düşünüyorum) sonra beklediğimize değmeyecek gibime geliyor.. Ben Htc DHD yi bekliyorum, sanırım DHD ülkemize girdiğinde bu telefon piyasada olacak ve duruma göre ikisinden birini alacağım
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trakya1923 8 yıl
Arkadş düşünsene HDMI çıkışı var.
telefona oyun yükleyeceksin ve tvye takacaksın full hd oyunu oynayacaksın ? yada çektiğin videoyu hd 1080p kalitesinde tv'de izleyebileceksin ?
yada film izleyebileceksin bu telefonla :|
gerçekten süper ötesiiii
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Kissed by Fire 8 yıl

vsclub

Arkadş düşünsene HDMI çıkışı var.

telefona oyun yükleyeceksin ve tvye takacaksın full hd oyunu oynayacaksın ? yada çektiğin videoyu hd 1080p kalitesinde tv'de izleyebileceksin ?

yada film izleyebileceksin bu telefonla :|

gerçekten süper ötesiiii


1080p çıkışı olduğunu zannetmiyorum. 720pdir büyük ihtimal. Ayrıca HDMI çıkışı ilk bu telefonla gelmiyor. (Bknz : Nokia N8, Motorola Droid XT)
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sangreal_1905 8 yıl
bu reklamdakı telefon lg optimus mach LU3000 ayrıca bu telefonda guzel LU3000dede 1ghz ıslemcı 1080p video kydı ve oynatma var
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trakya1923 8 yıl
Arkadş düşünsene HDMI çıkışı var.
telefona oyun yükleyeceksin ve tvye takacaksın full hd oyunu oynayacaksın ? yada çektiğin videoyu hd 1080p kalitesinde tv'de izleyebileceksin ?
yada film izleyebileceksin bu telefonla :|
gerçekten süper ötesiiii
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Gannicus 8 yıl
ohşş titredim bir an yemin ederim


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marantz 8 yıl
adamlar tam istediğim telefonu yapmışlar
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k-s-r-g 8 yıl
Beyler, Iphone'a laf yok. Mükemmel telefondur kendileri. Bu telefon bence daha mükemmel. HDMI ne ya telefonda, yok böyle bişey.
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Dt.Görkem 8 yıl
benim merak ettiğim konu ise dokunmatiği ne alemde güneş varken ekran gözüküyor mu vs vs bakalım göreceğiz... nexus s i bekliordum belki de bunu beklerim...
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