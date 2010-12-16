Nvidia Tegra 2'li ilk telefon LG'den; Huzurlarınızda Optimus 2X

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, Nvidia'nın Tegra 2 platfromunu kullanan akıllı telefonununu duyurdu. Hatırlanacağı üzere Tegra 2 platformu, Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği 2010 fuarında lanse edilmiş ancak o günden bu yana dünya çapında ses getirecek bir cihaz veya bilgisayarda kullanılmamıştı. Konuyla ilgili sorular yönelettiğimiz Nvidia yöneticileri, çok sayıda cihaz tasarımı kazandıklarını, akıllı telefon cephesindeki ürünlerin GSM lisans işlemleri, diğer cihazlara göre daha uzun sürdüğünden ve pek çok farklı operatörle iş birliğine gidilmesi gerektiğinden hazırlık çalışmalarının uzun vakit aldığını ifade etmişlerdi. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından "süpertelefonların" yılı olarak nitelendirilen 2011'de çok sayıda yeni akıllı telefon pazara girecek ve bunların bir kısmına da Tegra 2 platformu güç verecek. Eylül ayındaki açıklamasıyla üst seviye akıllı telefonlarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağını resmi olarak duyuran LG, ilk modelini lanse etti.

Üst seviye akıllı telefonlarını Optimus serisi altında sunan LG'nin, Tegra 2 tabanlı yeni modeli Optimus 2X adını taşıyor. Firmanın bu isme yönelmesindeki en büyük etken, Nvidia Tegra 2 platformunun çift çekirdekli tasarıma sahip olması ve dünyanın çift çekirdekli işlemciye sahip ilk telefonu olması. LG Optimus 2X'in detaylarına geçmeden önce dilerseniz detaylarına daha önceki pek çok haberimizde yer verdiğimiz Nvidia Tegra 2 platformunu kısaca hatırlayalım. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alan Tegra 2 platformu, Nvidia tarafından 1GHz'de çalışan çift çekirdekli ilk ARM işlemci olarak lanse edilmişti. Dinamik olarak kontrol edilebilen 8 farklı motordan oluşan yongada sistem formundaki yeni platform, Tayvanlı döküm firması TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. ARM platformunu kullanan benzer çözümlere nazaran sahip olduğu düşük güç tüketimli GeForce grafik mimarisi ile hitap ettiği cihazlarda yüksek grafik ve video kalitesi vaad eden Tegra 2, sınıfındaki en güçlü çözüm olarak gösteriliyor.

Nvidia'nın açıklamalarına göre, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, bugün yaygın olarak kullanılan aynı saat hızındaki tek çekirdekli akıllı telefon platformuna karşı güç verimlilinde de avantaj sağlayabiliyor. Firmanın bu iddiasında 40nm fabrikasyon sürecinin güç verimliliğine getirdiği katkılar ile birlikte Tegra 2 platformunun ölçeklenebilir tasarım özellikleri de büyük önem taşıyor. Şöyle ki; Nvidia Tegra 2 platformunda yer alan ve dinamik olarak kontrol edilebilen görev odaklı motorlar, ihtiyaç duyulmadığı durumlarda uyku moduna alınıyor ve bu sayede örneğin metin odaklı bir uygulamada ses motoru kullanılmayacaksa bu şekilde o motorun gereksiz güç tüketmesinin önüne geçiliyor. Bu noktada Nvidia'nın bir diğer iddiası da şu; çift çekirdekli işlemci tasarımı, tek çekirdekli çözümlere göre genel kullanımda da daha fazla verimlilik sunuyor. Firma, grafik ağırlıklı bir internet sitesinin görüntülenmesinde tek çekirdekli işlemcinin tam yük altına gireceğini ve kendi spesifikasyonu çerçevesindeki en yüksek güç tüketim seviyesinde çalışacağını belirtirken, Tegra 2'de ise görevlerin çekirdekler arasında paylaştırıldığında dolayısıyla her iki çekirdeğin de daha düşük frekansta daha düşük güç tüketimiyle çalışacağını dile getiriyor.

Nvidia Tegra 2 platformunun akıllı telefon endüstrisindeki ilk temsilcisi olan LG Optimus 2X, iki açıdan büyük önem taşıyor. Bunlardan ilki, LG'nin üst seviye telefon pazarında kaybettiği pazar payını yeniden geri alma hedefi. Düşük maliyetli telefon segmentlerinde rekabetçi çözümlere sahip olan firma, bir süredir üst seviye ürün gamında güçlü rakiplerine yanıt verebilecek çözümler sunamıyordu. Bunu değiştirmek isteyen firmanın 2011 hedefleri için Optimus 2X önem taşıyor. Diğer nokta ise çift çekirdekli işlemci kullanan telefonların çıkmasıyla birlikte uygulama desteğinin artması. Bu noktada Tegra 2 platformunun yüksek grafik kalitesi de göz önünde bulundurularak, değişmekte olan üst seviye telefon profiline uygun yazılımlar, LG gibi iddialı üreticilerin katkılarıyla birlikte pazarda bulunabilir olacak gibi görünüyor. Bu kadar detaydan sonra şimdi isterseniz hep birlikte LG Optimus 2X'in açıklanan özelliklerine yakından bakalım.4-inç büyüklüğünde WVGA çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor.

Froyo kod adlı Android 2.2 sürümü sayesinde Adobe Flash 10.1 desteği ile gelen ve bu desteğiğ Tegra 2 platformu üzerinden akıcı bir şekilde sunacağı belirtilen Optimus 2X'in aynı zamanda Gingerbread kod adlı Android 2.3 güncellemesi alacağı da belirtiliyor. 8GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan telefon, daha fazla alan isteyenler için microSD kart ile bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. Arka kısımda 8MP, ön kısımda ise görüntülü konuşma için 1.3MP çözünürlüğünde olmak üzere iki kameraya sahip olan telefonun yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydı yapabildiği belirtiliyor. Yine Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları oynatabilen ve görüntüleri HDMI ara birimi üzerinden daha büyük ekranlı televizyon ya da monitöre aktarabilen Optimus 2X, aynı zamanda sahip olduğu DLNA desteği ile uyumlu cihazlar arasında kablosuz veri aktarımını da mümkün kılıyor. Akselometre ve microUSB portu gibi detaylara sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1500 mAh kapasiteli pil üzerinden sağlıyor.

LG Electronics Mobile Communications tepe yöneticisi ve başkanı Dr. Jong-seok Park konuyla ilgili açıklamasında, "Çift çekirdek teknolojisi, mobil teknolojilerde bir sonraki aşamadır dolayısıya bu teknolojiye sahip ilk telefonu sunmak küçük bir başarı değildir. HDMI gibi özellikleri ve olağanüstü grafik performansı ile Optimus 2X, LG'nin akıllı telefon pazarına bağlılığının kanıtıdır." dedi. LG, Nvidia Tegra 2 tabanlı Optimus 2X modelini, önümüzdeki ay ile birlikte önce anavatanı Güney Kore'de satışa sunacak. Hemen akabinden Avrupa ve diğer Asya pazarlarına giriş yapması beklenen Optimus 2X'in fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi olmasada, üst seviye akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor zira sahip olduğu platformla şu an için duyurusu yapılmış en güçlü telefon olma özelliğini taşıyor.