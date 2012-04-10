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Nvidia Tegra 3 destekli LG Optimus 4X HD'nin test sonuçları paylaşıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,2b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan (ARM Cortex-A9) ve 1 GB RAM'den güç alan ilk akıllı telefonu Optimus 4X HD'nin test sonuçları TeknoBlog tarafından paylaşıldı.
Elimize ulaşan bilgilere göre LG Optimus 4X HD, Quadrant Benchmark'tan 4.512 puan, AnTuTu Benchmark'tan (v2.7.3) 11.147 puan, NenaMark2'den (v2.2) ise 44.5 FPS gibi bir sonuç elde etmiş. Karşılaştırma yapmak açısından HTC'nin yeni amiral gemisi One X'in sonuçları ise şu şekilde veriliyor;
Quadrant Benchmark: 4.909 puan
AnTuTu Benchmark: 11.030 puan
NenaMark2: 47.6 FPS
HTC One X'in de LG Optimus 4X HD ile benzer şekilde Nvidia Tegra 3 platformu (1.5 GHz) ile 1 GB RAM desteğini arkasına aldığını belirtelim.


http://techblog.gr/mobile/lg-optimus-4x-hd-benchmarks-62222/ Yorum Yaz
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sahoron 7 yıl en beğenilen
Herşeyin donanım olmadığının kanıtı işte yazılım olmadan hızlı olsa neye yarar Lg adam akıllı yazılımcılar almalı.
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DH Misafiri 7 yıl
Çok kararsız kaldım ya bende iphone dan android dünyasına geçmeyi planlıyordum bu iphone'un kısıtlığınına bi türlü alışamadım sıkılıyorum bende S2 almayı düşünüyordum 1500 tl bütçem var youtube ta yapılan karşılaştırmalara göre Htc one x ten daha hızlı s2 nasıl bir şey bu ya :D okutmuşlar mı telefonu napmışlar :) bende kararsız kaldım s3ü mü beklsem gerçi o kadar çokta donanım veriyorlar insanlar alsın diyede çok merak ediyorum 4 çekirdekli bir sisteme ne tür bi dayatma gücü olan bi uygulama vercekler :D bu arada htciciler bu one x in hafızası kaç olucak artık eski htcler gibi 1-2 gb yapmasınlar :)
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alibotan 7 yıl
o kernel versiyonu ne oyle yahu sanki custum ics yuklenmis source kodu yayinlamista 2.xx kernel yuklemisler lg deki gelistiriciler yatiyor 7/24 :-)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl alibotan
alibotan

o kernel versiyonu ne oyle yahu sanki custum ics yuklenmis source kodu yayinlamista 2.xx kernel yuklemisler lg deki gelistiriciler yatiyor 7/24 :-)

HTC ONE X te de böyle.. Fakat ONE XL(Qualcom S4) de 3.0.8 kernel var. Tegra 3 ten kaynaklanıyor galiba....
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soothsayercan 7 yıl
Htc One X ile aynı sayılabilecek sonuçlar ama tabikide Htc birçok extra özelliğiyle tercih sebebi bence
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RAN7843 7 yıl
Adam açık açık suçunu ittiraf etmiş sizde hala konuşuyorsunuz suçunu ittiraf etmesse onun içinde ayrı bir şey konuşursunuzzzzzzz rakip daima lazımm
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Menow 7 yıl
ARM platformunu sonuna kadar destekliyorum.
Windows 8 ARM platformuna geldiğinde CPU pazarı 3-4 sene içinde başkalaşım geçirecek!!!
Biz kullanıcılarda bu değişimi keyifle izleyeceğiz...
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E_Aydin35 7 yıl
En çok'da Lg'nin bu sektörde ki şansını merak ediyorum, ayakta kalabilecekmi? dolusuyla sıkı rakipleri karşısında stratejisi ne olucak.. Am aşunu ekliyim işi zor..:)
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himmet_dal 7 yıl
lg sistemi için alınır yazılımı içinse gidin 3310 kullanın daha rahat edersiniz optimus 3d de milleti 3 ay mahvetti.
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aziz77 7 yıl
lg geçen sene bayağı güven yitirdi.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
ONE X ile yaklaşık olarak aynı test sonuçları.


Bu arada telefon galaxy SII çakması gibi tek tuş yok.Tasarımcılar hiç çalışmıyor galiba lgde zaten mobil bölüm çalışmıyor ki bu çalışsın....
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Rengar Bot 7 yıl
benchmark hersey demek değil bi modern combat bi nfs de fps leri gorelım beyler hemen eleştirmeyin. bu arada cccHTCREYİZccc
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