Nvidia Tegra 3 destekli LG Optimus 4X HD'nin test sonuçları paylaşıldı

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LG Mobile'ın 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan (ARM Cortex-A9) ve 1 GB RAM'den güç alan ilk akıllı telefonu Optimus 4X HD'nin test sonuçları TeknoBlog tarafından paylaşıldı.
Elimize ulaşan bilgilere göre LG Optimus 4X HD, Quadrant Benchmark'tan 4.512 puan, AnTuTu Benchmark'tan (v2.7.3) 11.147 puan, NenaMark2'den (v2.2) ise 44.5 FPS gibi bir sonuç elde etmiş. Karşılaştırma yapmak açısından HTC'nin yeni amiral gemisi One X'in sonuçları ise şu şekilde veriliyor;
Quadrant Benchmark: 4.909 puan
AnTuTu Benchmark: 11.030 puan
NenaMark2: 47.6 FPS
HTC One X'in de LG Optimus 4X HD ile benzer şekilde Nvidia Tegra 3 platformu (1.5 GHz) ile 1 GB RAM desteğini arkasına aldığını belirtelim.
http://techblog.gr/mobile/lg-optimus-4x-hd-benchmarks-62222/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC ONE X te de böyle.. Fakat ONE XL(Qualcom S4) de 3.0.8 kernel var. Tegra 3 ten kaynaklanıyor galiba....
Windows 8 ARM platformuna geldiğinde CPU pazarı 3-4 sene içinde başkalaşım geçirecek!!!
Biz kullanıcılarda bu değişimi keyifle izleyeceğiz...
Bu arada telefon galaxy SII çakması gibi tek tuş yok.Tasarımcılar hiç çalışmıyor galiba lgde zaten mobil bölüm çalışmıyor ki bu çalışsın....
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