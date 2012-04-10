Nvidia Tegra 3 destekli LG Optimus 4X HD'nin test sonuçları paylaşıldı

LG Mobile'ın 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan (ARM Cortex-A9) ve 1 GB RAM'den güç alan ilk akıllı telefonu Optimus 4X HD'nin test sonuçları TeknoBlog tarafından paylaşıldı.

Elimize ulaşan bilgilere göre LG Optimus 4X HD, Quadrant Benchmark'tan 4.512 puan, AnTuTu Benchmark'tan (v2.7.3) 11.147 puan, NenaMark2'den (v2.2) ise 44.5 FPS gibi bir sonuç elde etmiş. Karşılaştırma yapmak açısından HTC'nin yeni amiral gemisi One X'in sonuçları ise şu şekilde veriliyor;

Quadrant Benchmark: 4.909 puan

AnTuTu Benchmark: 11.030 puan



NenaMark2: 47.6 FPS

HTC One X'in de LG Optimus 4X HD ile benzer şekilde Nvidia Tegra 3 platformu (1.5 GHz) ile 1 GB RAM desteğini arkasına aldığını belirtelim.





http://techblog.gr/mobile/lg-optimus-4x-hd-benchmarks-62222/