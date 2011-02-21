Nvidia, Tegra 3 tabanlı akıllı telefonlar için Aralık ayını işaret ediyor

Nvidia geçtiğimiz hafta sona eren Mobil Dünya Kongresi'nin öne çıkan isimlerinden birisi olmayı başardı. Etkinlik kapsamında Kal-El kod adını taşıyan yeni nesil Tegra 3 platformunun tanıtımı yapan firma, ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan dört adet çekirdek ve 12 çekirdekli yeni grafik birimiyle Tegra 3 platformunun kendi segmentinde rakipsiz olacağını hatta çok daha düşük güç tüketimine rağmen Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift çekirdekli Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha yüksek performans sunacağını ifade etti. Tegra 2 ile kıyaslandığında 5x daha yüksek performans sunacağı belirtilen Tegra 3 platformu hem tabletler de hem de akıllı telefonlar da kullanılacak.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Nvidia, Tegra 3 tabanlı yeni nesil tabletlerin Ağustos ayı gibi yani satışların artış gösterdiği "Okula Dönüş Dönemi" ile birlikte raflardaki yerini almaya başlayacağını ifade ediyor. Yüksek performansı ve güçlü özellikleriyle ilk etapta tabletlerde kullanılacak Tegra 3 platformu, ardından akıllı telefonlarla karşımıza çıkacak. Yine Nvidia'ya göre, üreticilerin Tegra 3 tabanlı telefonları Aralık ayı gibi raflardaki yerini almaya başlayacak ki bu tarih özellikle bazı açılardan büyük önem taşıyor. Bunlardan ilki, Noel dönemi! Aynı okula dönüş döneminde olduğu gibi Noel dönemi de satışların ciddi artış gösterdiği bir dönem ve Nvidia, dört çekirdekli ilk platform olarak pazara giriş yapacak Tegra 3'ün akıllı telefon segmentinde de yüksek başarı göstereceğinden ve tüketicilerin ilgisini üzerinden çekeceğinden emin. Aralık ayının ikinci önemi ise hissedarlara yönelik. Zira Nvidia, endüstrinin dört çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 çözümü olan Tegra 3'ü hem tabletler hem de akıllı telefonlarda ilk defa kullanarak bu alanda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan firma, dört çekirdekli Tegra 3'ü iki önemli alanda da 2011'de pazara rakiplerine fark atmayı hedefliyor.

Nvidia, Tegra 3 platformunun hacimli örneklendirmesine önümüzdeki haftalarda başlamaya hazırlanıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde gösterdiği örnekleri Şubat başında fabrikadan çıkartan Nvidia, yol haritası olarak rakiplerinin önünde yer almayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Texas Instruments, Nvidia'nın bir çeyrek önde olduğunu belirtmişti. Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon işlemcisi için örneklendirmeye 2012 başında, Texas Instruments'ın da en iyi ihitmalle sene sonunda önce benzer çözümlere sahip olamayacağı düşünülürse, Nvidia zamanlama olarak büyük avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Bazı kaynaklara göre ST-Ericsson, Freescale ve Marvell gibi firmaların dört çekirdekli ARM çözümleri, Qualcomm ve TI'ınkilere göre daha erken hazır olabilir ancak iddialı telefon ve tablet üreticileri tarafından tercih edilip edilmeyecekleri hakkında soru işaretleri bulunuyor.