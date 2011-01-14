Nvidia bir milyarıncı Grafik İşlem Birimi'ni (GPU) sattığını açıkladı

GPU yani Grafik İşlem Birimi kavramını endüstri ile tanıştıran Nvidia, TSMC ile birlikte yaptığı ortak açıklamada bir milyarıncı GPU'yu sattıklarını duyurdu. 1999 yılının Ağustos ayında lanse ettiği GeForce 256 ile birlikte, görsel işlem dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayan firma, 12 yıl sonra bir milyar barajını geçmeyi başardı.

İlk GPU'sundan bu yana 5 farklı DirectX jenerasyonu için çözüm hazırlayan Nvidia, GeForce 256 modeline güç veren NV10 GPU'sunda DirectX 7 desteği sunmuştu. Güncel ürün gamındaki GeForce 500 serisi ekran kartlarında ise DirectX 11 desteği sağlayan Nvidia, grafik işlem ünitelerini bugün, oyunlardan GPGPU uygulamalarına kadar pek çok farklı alanda kullanıyor.