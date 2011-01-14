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Nvidia bir milyarıncı Grafik İşlem Birimi'ni (GPU) sattığını açıkladı

8 yıl
8,9b
1
28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU yani Grafik İşlem Birimi kavramını endüstri ile tanıştıran Nvidia, TSMC ile birlikte yaptığı ortak açıklamada bir milyarıncı GPU'yu sattıklarını duyurdu. 1999 yılının Ağustos ayında lanse ettiği GeForce 256 ile birlikte, görsel işlem dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayan firma, 12 yıl sonra bir milyar barajını geçmeyi başardı.

İlk GPU'sundan bu yana 5 farklı DirectX jenerasyonu için çözüm hazırlayan Nvidia, GeForce 256 modeline güç veren NV10 GPU'sunda DirectX 7 desteği sunmuştu. Güncel ürün gamındaki GeForce 500 serisi ekran kartlarında ise DirectX 11 desteği sağlayan Nvidia, grafik işlem ünitelerini bugün, oyunlardan GPGPU uygulamalarına kadar pek çok farklı alanda kullanıyor.


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Tolgá 8 yıl
Bu bir milyar içinde olmak güzel tek kartla
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alpa07 8 yıl
7200gs 9600gt ile devam.
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mertekin 8 yıl
Bugüne kadar 2 Nvidia 2 Ati kart kullandım.
İlkartım FX5200'dü.Sonra Radeon 9250'ye geçtim.Sonra 2600 pro aldım.Şimdi ise 8800GT kullanıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Nvidia'nın bugunki SLI teknolojisi 3Dfx borçlu :)
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khaLed 8 yıl
Nvidia'nın bugunki SLI teknolojisi 3Dfx borçlu diye biliyorum :)
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momentmc 8 yıl
96 yılında Quake 2 oynardık. 3Dfx destekli Vodoo kartlar vardı. Hatta beyazlı - grili bir kutusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Quake 2 multiplayer'da ne oynardık :) ara sıra lag oluşurdu yerel ağda bile düşürürdü bizi oyundan :)

Hey gidi günler. Sonrasında Quake 3 çıktı o zaman da çok işe yaramıştı vodoo serisi kartlar. Ama Nvidia piyasadaki hakimiyetini büyüttü ve Vodoo'yu da satın alıp sonra tarihe karıştırdı diye hatırlıyorum.
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exeter 8 yıl
Efsane kart yukarida.. ge force 256 32mb 128bit... mx400 den iyi kartimdir kendisi...
3dfx olayida su sekilde gelisti diye hatirliyorum
3dfx ten ayrilan muhendisler nvidia yi kurdu. nvidia nin satislari 3dfx i oldukca yipratti. firma daha iyi bir kart serisi cikaramadi ve cokuse gecti. 3dfx cok iyi olsa nvidia satin alip ilerlerdi fakat 3dfx oylece kaldi.
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M@U 8 yıl
exeter

Efsane kart yukarida.. ge force 256 32mb 128bit... mx400 den iyi kartimdir kendisi...
3dfx olayida su sekilde gelisti diye hatirliyorum
3dfx ten ayrilan muhendisler nvidia yi kurdu. nvidia nin satislari 3dfx i oldukca yipratti. firma daha iyi bir kart serisi cikaramadi ve cokuse gecti. 3dfx cok iyi olsa nvidia satin alip ilerlerdi fakat 3dfx oylece kaldi.

3dfx oyun makineleri ve konsollar için çizim kartları üreten bir firmaydı. Bu aletler için oyun yazılmasını sağlayan yazılım da kendilerini aitti (glide'ın gelişmemiş 2d sürümü). Daha sonra pc'ye de el attılar ve piyasayı sarstılar resmen. Sonradan bilindik hadiseler. Kendilerinin Nvidia ile alakaları yoktur. Rakip olmuşlardır, 3dfx battıktan sonra Nvidia tarafından alınmış ve mühendisleri de Nvidia da çalışmaya başlamıştır. Hatta Nvidia o dönemde üzerinde çalışmaya başlayacakları yeni projenin adını da FX koymuştur (GeForce FX). SLI gibi lisanslı bir teknolojiyi de ucuza getirmiştir. :) DX9 destekli nv30 mimarisinde 3dfx mühandislerinin katkıları fazladır diye bilinir.

Çekik gözlü amcamız (Jen-Hsun Huang), sanıyorum ki 1992 yılında AMD'den ayrılmış, 1993 yılında Nvidia'yı kurmuş ve başarısız 1-2 yılın ardından Riva serisi ile 1997'de sağlam şekilde girmiştir piyasaya. 3dfx ile alakası bulunmayan bu abi, acaip şekilde ileri görüşlü bir kişi sanıyorum ki hemen hemen attığı her adımda başarılı olmuş. PC'lerde oyun oynamanın pek de moda olmadığı bir dönemde ekran kartı üreten bir firma kuruyor. Daha sonra 3d işine yön veriyor ve rakibini eritiyor. Karşısına çıkan diğer rakibinin de pek tutunabildiği söylenemez (ATI). Daha da sonrasında profesyonel kanatta ağırlı gösteriyor. Yetmiyor bir de mobil ürünler için platformlar yapıyor. Bu alanların tamamında mutlak başarılar elde ediyor. En son olarak da ARM tabanlı işlemciden bahsedildi ki bu da çok önemli bir gelişme. 2001'den 2008'e kadar yanlış hatırlamıyorsam şirketi 8 kat büyütmeyi başarmış ki bu olağanüstü bir hadisedir.

Özetle 3dfx ile Nvidia'nın kuruluşları birbirinden bağımsızdır. Nvidia'nın başarılı yönetimi ve büyüme hızı karşısında 3dfx tutunamamıştır ve rakibine yem olmuştur. Durum bundan ibaret.
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fx57 8 yıl
@t3, bir kavram olarak GPU, ilk kez Nvidia tarafından 1999 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
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Ethnicity 8 yıl
@yerroner
1969'da bilgisayar varmıydıki O.o
Yada o tarihte bir şirket olarak kurulduysa ne üretiyolardı çok merak ettim doğrusu :D
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yerroner 8 yıl
Loading..

@yerroner
1969'da bilgisayar varmıydıki O.o
Yada o tarihte bir şirket olarak kurulduysa ne üretiyolardı çok merak ettim doğrusu :D

Bilgisayar olarak adlandırdığımız yarı-iletkenlerle bilgi işlem sürecinin geçmişi 2. Dünya Savaşına kadar uzanmaktadır. Böyle düşününce 60lar pek de şaşırtıcı gelmiyor. 70'lerde de atari tarzı basit konsollar çıkıyor hatta yanılmıyorsam (bkz. That '70s Show)
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Finglor 8 yıl

Loading..

@yerroner
1969'da bilgisayar varmıydıki O.o
Yada o tarihte bir şirket olarak kurulduysa ne üretiyolardı çok merak ettim doğrusu :D


Bunu soylemek icin baya bi genc olmak lazim heralde :)
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dreamblue35 8 yıl
voodoo pc de ekran kartı dünyasına damgasını vuran şahıs :)
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murdocklawless 8 yıl
geforce serisinden önce tnt ve tnt2 serileri var. hatta ondan önce firmayı batma noktasına getiren riva128 ve riva 128zx serisi var. hatta onlardan önce nv1 var.
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t3 8 yıl
GPU yani Grafik İşlem Birimi kavramını endüstri ile tanıştıran Nvidia,

3dfx GPU üretmiyormuydu? yada S3?
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yerroner 8 yıl
3dfx ATI ve Nvidiaya nazaran yeni bir firma diye biliyorum. 96-97 gibi 3dfx kullanırdık biz (bkz. Fifa 97).

Bu firmalar daha eski. Nvidianın Riva serisini okurdum eski Gameshow dergilerinde mesela, aklımdadır hala.

Wikipedia diyor ki Nvidia 1993te kurulmuş.

AMD 1969, ATI isde 1985 yılında. Maşallah.
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atyay 8 yıl

t3

GPU yani Grafik İşlem Birimi kavramını endüstri ile tanıştıran Nvidia,

3dfx GPU üretmiyormuydu? yada S3?


gpu ismini uçgen hesaplaması ve ışıklandırma hesaplaması yapmaya başlamasıyla kulanmaya başladı nvidia,bundan önce sadece doku kaplaması ve setup(ne doluğunu bilmiyorum) yapılıyodu,diğer işlemleri yani uçgen ve ışıklandırma hesaplarını işlemci yapıyodu
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keleminabi 8 yıl

t3

GPU yani Grafik İşlem Birimi kavramını endüstri ile tanıştıran Nvidia,

3dfx GPU üretmiyormuydu? yada S3?

Oyunlar için ilk grafik hızlandırıcı (OpenGL kütüphesi altında) voodo 1 olup bu kart 2D desteğine sahip değildi.
Bilgisayara ad onn isimlendirmesi ile 2. cil kart olarak takılır. Çağrıldığında 2D ekran kartının monitor bağlantısını kendi üstüne alır, bu kütüphanenin çağrılarını işlerdi. Nvidia bu firmadan ayrılan mühedisler tarafından kuruldu, ve ilk 2D/3D birlikte destek veren gpu yu üretti.

O yıllarda OpenGL Quake 1 için internetten az güncellemeler indirmiştik.
Hatta çözünürlüğü artırmayı unuttuğumdan çoğu zaman OpenGL kitaplığını kullanamadığımı düşündüğüm zamanlar olmuştu. (İşlemciye hesap yaptırırken quake1 o versiyonlarında kendini en düşük resolitiona alıyor ve open GL ye geçince sizin çözünürlüğü tetrar yükseltmeniz gerekiyordu.)
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