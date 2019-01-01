Epic Games ciddi düşünüyor, Android mağazası da açacak

Bu yılın en iyi çıkış yapan oyun geliştiricisi olmaya aday Epic Games, kısa süre önce açtığı oyun mağazası ile de Steam gibi devlere rakip olmuştu. Epic Games bu kez de Google’a rakip oluyor.

Epic Games hedef büyüttü

Gelen bilgilere göre Epic Games mağazası gelecek yıldan itibaren Android yapımlarına da yer verecek. Fortnite oyununu Google Play mağazasına koymayarak rest çeken Epic Games’in bu hamlesi oldukça önemli.

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Diğer önemli hamle ise geliştiricilere verilecek olan gelir payının yüzde 88 olarak belirlenmesi. Google Play’in yüzde 70 olan payı karşısında Epic Games mağazası geliştiricilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Fortnite oyununu Google Play üzerinden yayınlamayarak aslında güvenlik anlamında büyük bir risk alan Epic Games sonrasında yoğun çalışmalar yaptı ve dengeyi kurmayı başardı. Android mağazasında da bu tecrübelerini kullanacaktır.

Android hamlesi sektörde dengeleri nasıl değiştirir bilinmez. Google Play haricinde de pek çok Android mağazası var ve bazıları ciddi biçimde ekosistemde kendisine büyük bir yer edinmiş durumda. Epic Games sadece Google değil bu mağazalarla da mücadele edecek.