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Epic Games ciddi düşünüyor, Android mağazası da açacak

Oyun mağazası konseptine hızlı bir giriş yapan Epic Games gelecek yıl da Android tarafına el atıyor. Ünlü firma geliştiricilere yüzde 88 gelir payı verecek. Bu oran sektörün çok üzerinde.
4 ay
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en iyi çıkış yapan oyun geliştiricisi olmaya aday Epic Games, kısa süre önce açtığı oyun mağazası ile de Steam gibi devlere rakip olmuştu. Epic Games bu kez de Google’a rakip oluyor.

Epic Games hedef büyüttü

Gelen bilgilere göre Epic Games mağazası gelecek yıldan itibaren Android yapımlarına da yer verecek. Fortnite oyununu Google Play mağazasına koymayarak rest çeken Epic Games’in bu hamlesi oldukça önemli.

Ayrıca Bkz. "Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi"

Diğer önemli hamle ise geliştiricilere verilecek olan gelir payının yüzde 88 olarak belirlenmesi. Google Play’in yüzde 70 olan payı karşısında Epic Games mağazası geliştiricilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Fortnite oyununu Google Play üzerinden yayınlamayarak aslında güvenlik anlamında büyük bir risk alan Epic Games sonrasında yoğun çalışmalar yaptı ve dengeyi kurmayı başardı. Android mağazasında da bu tecrübelerini kullanacaktır.

Android hamlesi sektörde dengeleri nasıl değiştirir bilinmez. Google Play haricinde de pek çok Android mağazası var ve bazıları ciddi biçimde ekosistemde kendisine büyük bir yer edinmiş durumda. Epic Games sadece Google değil bu mağazalarla da mücadele edecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Epic-Games-to-sell-Android-games-through-its-own-app-store-next-year_id112335 Yorum Yaz
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sniper23 4 ay en beğenilen
Gelsin, aga. Market işindeki tekelcilik olayının artık bitmesi gerekli. Rekabet şart yoksa kimsenin değişim yapmaya niyeti yok.
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yorumculuklar 4 ay
Oyun konusunda Steam gibi bir şeyi Android'e getirirlerse çok güzel olur. Google Play oyun yönetimi konusnuda çok kötü, umarım Epic Games mağazaya uygulama almaz. Ama büyük firmalar böyle şeyleri pek tercih etmiyor, Google Play'in sunduğu birçok şey ve ulaştığı büyük bir kesim var.
Oyun konusunda Steam gibi bir şeyi Android'e getirirlerse çok güzel olur. Google Play oyun yönetimi konusnuda çok kötü, umarım Epic Games mağazaya uygulama alma...
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DH Misafiri 4 ay
Bu şirket tam bir şerefsiz Google eziyyetle android çıkarsın bunu tüm şirketlere ücretsiz paylasın sen git onun marketine değil de sırf daha fazla para için kendi marketine yükle tıpkı Windows'a yaptığı gibi.
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nefendim 4 ay
Apple store ‘a da gelecekse varım diyorum.
Apple açsın kapıları
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yorumculuklar 4 ay
Oyun konusunda Steam gibi bir şeyi Android'e getirirlerse çok güzel olur. Google Play oyun yönetimi konusnuda çok kötü, umarım Epic Games mağazaya uygulama almaz. Ama büyük firmalar böyle şeyleri pek tercih etmiyor, Google Play'in sunduğu birçok şey ve ulaştığı büyük bir kesim var.
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danlabilic 4 ay
vaov
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sniper23 4 ay en beğenilen
Gelsin, aga. Market işindeki tekelcilik olayının artık bitmesi gerekli. Rekabet şart yoksa kimsenin değişim yapmaya niyeti yok.
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