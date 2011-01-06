Nvidia yüksek performanslı işlemci geliştiriyor: Hedef PC'ler, sunucular ve iş istasyonları

Nvidia'nın işlemci pazarına adım atacağı yönündeki iddialar, 2006 yılından yani AMD'nin ATi'yi satın aldığı günlerden beri konuşulmakta. Intel'in grafik pazarına daha fazla yatırım yapacağını açıklamasıyla birlikte sıklık kazanan bu iddialar, zamanla şekil değiştirmiş ve Nvidia'nın, VIA'yı satın alarak x86 lisansı elde etmeyi hedeflediği öne sürülmüştü. Tegra platformuyla birlikte işlemci pazarına yönelik ilk adımını atan ve yongada sistem çözümleri sunmaya başlayan Nvidia, bugün çok önemli bir açıklamaya imza attı.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, geleneksel CES konuşmasında, Project Denver kod adıyla ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştirdiklerini açıkladı. Peki üçüncü versiyonu yakında lanse edilecek, dördüncüsü için de çalışmaların devam ettiği Tegra platformuyla, Denver Projesi olarak isimlendirilen yeni işlemciyi hangi farklar ayırıyor? Her ne kadar Nvidia yeni projenin detaylarını açıklamaktan kaçınsa da, elde ettiğimiz bilgilere göre akıllı telefon gibi düşük güç tüketimli cihazları hedef alan Tegra platformu için geliştirme çalışmaları bu eksende devam edecek. Denver Projesi altında geliştirilen ARM tabanlı yeni nesil işlemci ise yüksek performanslı sistemleri hedef alacak.

Jen-Hsun Huang yeni nesil işlemci projesinin detayları hakkında çok fazla paylaşımda bulunmasa da, Nvidia'nın baş bilimcisi Bill Dally çok önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi aynı zamanda bir akademisyen alan Dally, şirket içerisinde "Project Denver" kod adıyla anılan yeni işlemcinin, Nvidia'nın GPU tasarımlarına benzer şekilde tam entegre olacağını ve çeşitli nedenlerden ötürü endüstri adına büyük önem taşıyacağını ifade ediyor. Bill Dally, Denver Projesi'nin, ARM mimarisinin gelişen performansıyla birlikte bilgi-işlem dünyasının yeni dönemine öncülük edeceğini söyledi. ARM mimarisinin hali hazırda mobil cihazlar için standart mimari olduğunu belirten Dally, Denver Projesi ile birlikte, ARM tabanlı sistemlerin, PC'ler, veri merkezleri, sunucular ve süper-bilgisayarlar ile genişleyeceğini söyledi. Dally konuyla ilgili açıklamasının devamında, Denver Projesinin, bilgisayarları, iş istasyonlarını ve sunucuları, x86 mimarisinin hegomonya ve verimsizliğinden kurtaracağını ifade etti. Denver Projesi'nin seçenekler sunacağını, sistem üreticilerinin RISC mimarisini temel alan yüksek performanslı işlemci seçebileceğini ve bu sayede modern özelliklerle donatılmış bu işlemcinin yüksek performansı daha verimli enerji kullanımıyla sağlayacağını söyledi.

Nvidia GPU ile birleştirilmiş ARM işelmcisinin, bilgi-işlem platformunun geleceği olduğunu belirten Bill Dally, standart komut setlerine sahip yüksek performanslı işlemcinin uygulamaların çok ciddi bir bölümünü çalıştıracağını ve uyumluluk sağlayacağını, yüksek paralellikteki, yüksek verimli GPU'nun ise programların paralel bölümlerini çalıştıracağını belirtti. En ince dizüstü bilgisayarlardan en büyük veri merkezlerine kadar herşeyin içerisinde kullanılacak yeni işlemcinin, nefes kesici performans ve güç verimliliği sunacağı belirtiliyor. Yeni nesil işlemci ile her iki dünyanın da en iyisini sunmayı hedefleyen Nvidia ayrıca mobil çözümler için pil ömrünün geliştirileceğini de belirtiyor. Bu arada Denver Projesi'nin, ARM tabanlı çözümler arasında farklı uygulamalarda kullanılacak, dünyanın ilk yüksek performanslı bilgi-işlem çözümü olacağını da belirtmeden geçmeyelim.