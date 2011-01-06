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Nvidia yüksek performanslı işlemci geliştiriyor: Hedef PC'ler, sunucular ve iş istasyonları

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın işlemci pazarına adım atacağı yönündeki iddialar, 2006 yılından yani AMD'nin ATi'yi satın aldığı günlerden beri konuşulmakta. Intel'in grafik pazarına daha fazla yatırım yapacağını açıklamasıyla birlikte sıklık kazanan bu iddialar, zamanla şekil değiştirmiş ve Nvidia'nın, VIA'yı satın alarak x86 lisansı elde etmeyi hedeflediği öne sürülmüştü. Tegra platformuyla birlikte işlemci pazarına yönelik ilk adımını atan ve yongada sistem çözümleri sunmaya başlayan Nvidia, bugün çok önemli bir açıklamaya imza attı.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, geleneksel CES konuşmasında, Project Denver kod adıyla ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştirdiklerini açıkladı. Peki üçüncü versiyonu yakında lanse edilecek, dördüncüsü için de çalışmaların devam ettiği Tegra platformuyla, Denver Projesi olarak isimlendirilen yeni işlemciyi hangi farklar ayırıyor? Her ne kadar Nvidia yeni projenin detaylarını açıklamaktan kaçınsa da, elde ettiğimiz bilgilere göre akıllı telefon gibi düşük güç tüketimli cihazları hedef alan Tegra platformu için geliştirme çalışmaları bu eksende devam edecek. Denver Projesi altında geliştirilen ARM tabanlı yeni nesil işlemci ise yüksek performanslı sistemleri hedef alacak.

Jen-Hsun Huang yeni nesil işlemci projesinin detayları hakkında çok fazla paylaşımda bulunmasa da, Nvidia'nın baş bilimcisi Bill Dally çok önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi aynı zamanda bir akademisyen alan Dally, şirket içerisinde "Project Denver" kod adıyla anılan yeni işlemcinin, Nvidia'nın GPU tasarımlarına benzer şekilde tam entegre olacağını ve çeşitli nedenlerden ötürü endüstri adına büyük önem taşıyacağını ifade ediyor. Bill Dally, Denver Projesi'nin, ARM mimarisinin gelişen performansıyla birlikte bilgi-işlem dünyasının yeni dönemine öncülük edeceğini söyledi. ARM mimarisinin hali hazırda mobil cihazlar için standart mimari olduğunu belirten Dally, Denver Projesi ile birlikte, ARM tabanlı sistemlerin, PC'ler, veri merkezleri, sunucular ve süper-bilgisayarlar ile genişleyeceğini söyledi. Dally konuyla ilgili açıklamasının devamında, Denver Projesinin, bilgisayarları, iş istasyonlarını ve sunucuları, x86 mimarisinin hegomonya ve verimsizliğinden kurtaracağını ifade etti. Denver Projesi'nin seçenekler sunacağını, sistem üreticilerinin RISC mimarisini temel alan yüksek performanslı işlemci seçebileceğini ve bu sayede modern özelliklerle donatılmış bu işlemcinin yüksek performansı daha verimli enerji kullanımıyla sağlayacağını söyledi.

Nvidia GPU ile birleştirilmiş ARM işelmcisinin, bilgi-işlem platformunun geleceği olduğunu belirten Bill Dally, standart komut setlerine sahip yüksek performanslı işlemcinin uygulamaların çok ciddi bir bölümünü çalıştıracağını ve uyumluluk sağlayacağını, yüksek paralellikteki, yüksek verimli GPU'nun ise programların paralel bölümlerini çalıştıracağını belirtti. En ince dizüstü bilgisayarlardan en büyük veri merkezlerine kadar herşeyin içerisinde kullanılacak yeni işlemcinin, nefes kesici performans ve güç verimliliği sunacağı belirtiliyor. Yeni nesil işlemci ile her iki dünyanın da en iyisini sunmayı hedefleyen Nvidia ayrıca mobil çözümler için pil ömrünün geliştirileceğini de belirtiyor. Bu arada Denver Projesi'nin, ARM tabanlı çözümler arasında farklı uygulamalarda kullanılacak, dünyanın ilk yüksek performanslı bilgi-işlem çözümü olacağını da belirtmeden geçmeyelim.


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DH Misafiri 8 yıl
RISC mimarili işlemcilerde yüksek verimlilikte, kapsamda ve yoğunlukta kod yazmanın zor olacağı kanaatindeyim, üstelik x86 pazardaki payı ve mevcut hazır kütüphaneleriyle nVidia'nın (Intel'in SandyBridge mimarisi ile daha önce Larrabee projesi ile deneyip başaramadığı GPU işlem teknolojisine) cılız bir yanıttan öteye geçebileceğini öngörmüyorum. Yorumları okuduğumda piyasa işleyişine pek de hakim olmayan bir kitle görüyorum, zira çoğunluk artık harici bir ekran kartı ihtiyacının kalmayışını, piyasayı kızdıracak hareketlendirip fiyatları aşağı çekecek bir hamle olarak görüyor ancak unutulmamalı ki bugün üst düzey grafik yongaları aslında bir anlamda daha düşük nitelikli kartların satışlarıyla finanse ediliyordu, hafızam yanıltmıyorsa nVidia gf100 çipseti için başlangıçta %40 gibi bir verimlilikten söz ediyordu. Üretilen tüm çipler için beklenen kar yalnızca satılabilecek olanlardan bekleniyordu.
Muhtemelen düşük özellikli kartları Intel nedeniyle daha ucuza ve zor koşullarda satacak olan nv üst düzey hedefleyen kullanıcılardan bu farkı almak zorunda kalacak. Yani bu firmaların birbirlerinin rakiplerinin alanlarına girmesi son kullanıcı için pek de muhteşem sonuçlar doğurmayacak, ama tabi rekabet iyidir... Bu arada işlemcilerin GPU'ya göre çok zayıf kaldığını söyleyenler acaba bilgisayarı oyundan başka bir amaçla kullanıyorlar mı?
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
gerçekten intelin suyu kaynadı artık bi arma 2 visibility açtım sonuna kjadar son sistem olasa yetmiyo şuanki işlemciler gerçekten gpuya göre çok zayıf
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theyapici 8 yıl
düz mantıkla şöyle proje x 86 lisansım yok.x86 işlemci üretemiyorum.Sonuç bende kendi yoluma bakarım.İnşallah birşeyler kapabilir pastadan ama ortalıkta 2 ejder mi desem yoksa amd-intel çift başlı kartalalr varken çok büyük bir potasnsiyeli olması lazım ki kabul görsün.Birde ekran kartına da iş yaptıracak yeni 580 in watt değeri malum enerji verimliliği ile iş yapma potansiyelini dengelemek şart hadi hayırlısı.
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Volkanbaba 8 yıl
amd gibi iki kulvardada yer almak istiyor.İnşallah yeni teknoloji yada mimari yaparlarda bir faydaları olur
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Rocco85 8 yıl
Doğrusunu Söylemk Gerekirse Şuandaki işlermcilerin frekansından çalışacak ve 4-6-8 çekirdeğe kadar çıkacak bir RISC mimarili yapıyı çalışırken görmek isterim. Çünkü bu hayal gibi gelen yapılar x86 gibi CISC mimarili bir yapıya göre inanılmaz performans verir.Bekleyip göreceğiz.
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cabbarkemal 8 yıl
Microsoft; windows 8 ile Arm işlemcileri destekleyeceğini açıklamıştı.
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apokoc 8 yıl
:S vaybe daha neler duyucaz kim bilir
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yelkowan 8 yıl

Başlığı okuduğumda çok heyacanlandım ama yazının devamında
işlemcilerin Arm tabanlı olduğunu görünce heyecanım azaldı.
x86 mimarisinden daha güçlü bir Arm işlemcisi kulağa biraz
uçuk gelse de önümüzdeki yıllarda Nvidia'nın intele Arm tabanlı
işlemcilerle rakip olup olamayacağını izlemek baya güzel olacak.

Herkes gibi benim de dileğim her nasıl olacaksa olsun rekabetin
bir an önce olması gereken yere gelmesi yıllardır işlemci piyasasında
kıran kırana rekabete açız açıkçası.:)
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WinteR 8 yıl
Nvidia Ces 2011'de biz de varızdemek için demedik şey bırakmamış, bu fuarın açılımını tam bilmiyorum ama genelde bir ürün tanıtılır, bilmem kaçıncı alfabeden de olsa prototype'i filan sunulur, Nvidia'da mikrofonu eline alan...
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