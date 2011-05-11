NvidiaTegra 3'e rakip geldi; Creative'den çift ve dört çekirdekli Cortex-A9 işlemciler

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarındaki satış patlaması ve geleceğe yönelik güçlü öngörüler, firmaların her koldan bu pazara yatırım yapmasına vesile oluyor. Son kullanıcılar arasında daha çok ses ve çoklu ortam ürünleriyle tanınan Creative, mobil cihazlara yönelik ARM tabanlı işlemci geliştirme yarışısında güçlü bir yer edinmenin planlarını yapıyor.

Creative'in iştiraklerinden ZiiLabs, geçtiğimiz yıllarda duyurduğu özel tasarımlı ARM işlemcileriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kağıt üzerinde güçlü SoC tasarımlarına imza atan firma malesef aynı etkiyi pazarda yaratamadı ve dünya çapında yaygın olarak satışa sunulan Zii işlemcili akıllı telefon veya gelişmiş PMP'lerden bahsetmek mümkün olmadı.

Uzun süredir sessizlik içerisinde olan ama kapalı kapılar ardında özel tasarımlar üzerinde çalıştığı tahmin edilen ZiiLabs, Google'ın Android odaklı I/O Konferansıyla eş zamanlı olarak ZMS-20 ve ZMS-40 adını verdiği, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan çok çekirdekli yeni uygulama işlemcilerinin üzerindeki sır perdesini kaldırdı.

Her ikisi de tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve Android 3.0 (Honeycomb) işletim sistemi için optimize edilen işlemcilerden ZMS-20 modeli 1.5GHz'de çalışan iki adet Cortex-A9 işlemci çekirdeğine, Nvidia Tegra 3 platformuyla rakip olması beklenen ZMS-40 ise iki yerine dört adet Cortex-A9 işlemci çekirdeğine sahip.

ZiiLabs'ın daha önceki uygulama işlemcilerine göre performans çıtasını 4 kat arttırdığı belirtilen yeni işlemcilerden ZMS-20'de ZiiLabs tarafından geliştirilen 48 adet Stemcell medya işlem çekirdeğine yer veriliyor. Tasarımında ARM Neon'a da yer verilen işlemcinin yüksek profilli 1080p videoların altında sorunsuzca kalkabildiği belirtiliyor.

Creative'in ZMS-40 işlemcisinde ise Stemcell medya işlem çekirdeklerinin sayısı iki kat artarak 96'ya çıkıyor. Açıklanan bilgilere göre ZMS-20 işlemcisi 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve 1GB'a kadar DDR2, LPDDR2 veya DDR3 belleklerle kullanılabiliyor. Ayrıca bağımsız dört kanallı video kontorlcüsü ile 24-bit görüntü desteği sunuyor.

ZMS-20'nin aksine ZMS-40'ın daha derin teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor ancak detayların ay sonuna doğru açıklanacağı ifade ediliyor. Her ikisi de 3D desteği için HDMI 1.4 çıkışına destek sunan, Creative Xtreme Fidelity X-Fi ses teknolojisine ve 256-bit AES yeteneklerine sahip olan işlemcilerle zengin internet deneyimi hedefliyor.

OpenGL ES 2.0 3D ve Adobe Flash hızlandırma özellikleriyle donatılan işlemcilerden çift çekirdekli ZMS-20'nin partner firmalar için örneklendirmesi 3. çeyrekte başlayacak yani bu işlemciyi kullanan cihazlar en iyi ihtimalle son çeyrekte çıkacak. ZMS-40 hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor ancak mevcut durum çerçevesinde son çeyrekte hazır olması bekleniyor.

Creative'in yeni işlemcileri ve bu işlemcilerin kullanıldığı çeşitli demo sistemlerin, 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor.