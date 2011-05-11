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NvidiaTegra 3'e rakip geldi; Creative'den çift ve dört çekirdekli Cortex-A9 işlemciler

8 yıl
21,5b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarındaki satış patlaması ve geleceğe yönelik güçlü öngörüler, firmaların her koldan bu pazara yatırım yapmasına vesile oluyor. Son kullanıcılar arasında daha çok ses ve çoklu ortam ürünleriyle tanınan Creative, mobil cihazlara yönelik ARM tabanlı işlemci geliştirme yarışısında güçlü bir yer edinmenin planlarını yapıyor.

Creative'in iştiraklerinden ZiiLabs, geçtiğimiz yıllarda duyurduğu özel tasarımlı ARM işlemcileriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kağıt üzerinde güçlü SoC tasarımlarına imza atan firma malesef aynı etkiyi pazarda yaratamadı ve dünya çapında yaygın olarak satışa sunulan Zii işlemcili akıllı telefon veya gelişmiş PMP'lerden bahsetmek mümkün olmadı.

NvidiaTegra 3'e rakip geldi; Creative'den çift ve dört çekirdekli Cortex-A9 işlemciler
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Uzun süredir sessizlik içerisinde olan ama kapalı kapılar ardında özel tasarımlar üzerinde çalıştığı tahmin edilen ZiiLabs, Google'ın Android odaklı I/O Konferansıyla eş zamanlı olarak ZMS-20 ve ZMS-40 adını verdiği, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan çok çekirdekli yeni uygulama işlemcilerinin üzerindeki sır perdesini kaldırdı.

Her ikisi de tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve Android 3.0 (Honeycomb) işletim sistemi için optimize edilen işlemcilerden ZMS-20 modeli 1.5GHz'de çalışan iki adet Cortex-A9 işlemci çekirdeğine, Nvidia Tegra 3 platformuyla rakip olması beklenen ZMS-40 ise iki yerine dört adet Cortex-A9 işlemci çekirdeğine sahip.

ZiiLabs'ın daha önceki uygulama işlemcilerine göre performans çıtasını 4 kat arttırdığı belirtilen yeni işlemcilerden ZMS-20'de ZiiLabs tarafından geliştirilen 48 adet Stemcell medya işlem çekirdeğine yer veriliyor. Tasarımında ARM Neon'a da yer verilen işlemcinin yüksek profilli 1080p videoların altında sorunsuzca kalkabildiği belirtiliyor.

Creative'in ZMS-40 işlemcisinde ise Stemcell medya işlem çekirdeklerinin sayısı iki kat artarak 96'ya çıkıyor. Açıklanan bilgilere göre ZMS-20 işlemcisi 64-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor ve 1GB'a kadar DDR2, LPDDR2 veya DDR3 belleklerle kullanılabiliyor. Ayrıca bağımsız dört kanallı video kontorlcüsü ile 24-bit görüntü desteği sunuyor.

NvidiaTegra 3'e rakip geldi; Creative'den çift ve dört çekirdekli Cortex-A9 işlemciler
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ZMS-20'nin aksine ZMS-40'ın daha derin teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla bilgi bulunmuyor ancak detayların ay sonuna doğru açıklanacağı ifade ediliyor. Her ikisi de 3D desteği için HDMI 1.4 çıkışına destek sunan, Creative Xtreme Fidelity X-Fi ses teknolojisine ve 256-bit AES yeteneklerine sahip olan işlemcilerle zengin internet deneyimi hedefliyor.

OpenGL ES 2.0 3D ve Adobe Flash hızlandırma özellikleriyle donatılan işlemcilerden çift çekirdekli ZMS-20'nin partner firmalar için örneklendirmesi 3. çeyrekte başlayacak yani bu işlemciyi kullanan cihazlar en iyi ihtimalle son çeyrekte çıkacak. ZMS-40 hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor ancak mevcut durum çerçevesinde son çeyrekte hazır olması bekleniyor.

Creative'in yeni işlemcileri ve bu işlemcilerin kullanıldığı çeşitli demo sistemlerin, 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor.


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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Creative olmasaydı şansı olabilirdi. Daha Windows7 de çalışacak düzgün ses kartı yapsınlar da sonra insanlar Creative e belki güvenmeye başlar..
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combo2009 8 yıl
Bizden bu kadar olumsuz yorum alıyorsa iyidir bu ürün diye düşünüyorum.
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ogkasa 8 yıl
bundan 5 yıl önce kimin aklına gelirdiki cep telefonunda 4 çekirdekli işlemci olcak. Daha ben renkli ekran telefonların olmadıgı zamanı biliyorum çokta olmadı 10 15 yıl felandır vay bee çok hızlı gidiyoruz
bundan 5 yıl önce kimin aklına gelirdiki cep telefonunda 4 çekirdekli işlemci olcak. Daha ben renkli ekran telefonların olmadıgı zamanı biliyorum çokta olmadı 1...
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DH Misafiri 7 yıl
panik yok beyler panik yok daha cok cin piyasasina acilacakmis bizim buralara zor gelir tabi trident falan almazsaniz:))
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tolgacem 7 yıl
Ses kartında çip yok mu ? Sanki pazarda armut satıyor bu adamlar. amma muamele yapmıssınız
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DH Misafiri 7 yıl
en iyisini apple yapıyor 3 e al 5 e sat
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soar.kerrigan 7 yıl
offf offf ne adamlar var.

"her urunu bozuk cikiyor"

alma o zaman alla alla tutanmi var.
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draconist 8 yıl
karmaşık
ses alanında rakibi yok şımarıklığının nedeni de bu rakip eksikliği aynı durumu mobil işlemci için yapsın davalarla batırırlar şirketi.


En az 10 markayı rahat sayarım, ses kartı konusu işlemci ve ekran kartı gibi 1'e 1 firmalardan oluşmaz, yani Amd-Intel, Nvidia-Ati(amd) gibi değil.

Creative sadece kişisel bilgisayarlar için çok satan bir firma, hatta benim için Creative ses kartları oyuncak gibidir, hiç bir işe yaramaz, konu sadece müzik dinlemek için ses kartı almak ise Creative tamam bir şey diyemem, ama daha profesyonel çözümler için Creative oldukça zayıf bir firma.

Apogee, M-audio, E-Mu, Alesis, Glyph gibi daha sayabileceğim bir çok ses kartı üreticisi var, bunları müzik dinleyenler değil müzik yapanlar kullanır.
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Father Torque 8 yıl
Aslında tam Creative için bir sektör, donanımı "üret ve unut".
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karmaşık 8 yıl

draconist

karmaşık
ses alanında rakibi yok şımarıklığının nedeni de bu rakip eksikliği aynı durumu mobil işlemci için yapsın davalarla batırırlar şirketi.


En az 10 markayı rahat sayarım, ses kartı konusu işlemci ve ekran kartı gibi 1'e 1 firmalardan oluşmaz, yani Amd-Intel, Nvidia-Ati(amd) gibi değil.

Creative sadece kişisel bilgisayarlar için çok satan bir firma, hatta benim için Creative ses kartları oyuncak gibidir, hiç bir işe yaramaz, konu sadece müzik dinlemek için ses kartı almak ise Creative tamam bir şey diyemem, ama daha profesyonel çözümler için Creative oldukça zayıf bir firma.

Apogee, M-audio, E-Mu, Alesis, Glyph gibi daha sayabileceğim bir çok ses kartı üreticisi var, bunları müzik dinleyenler değil müzik yapanlar kullanır.



müzik dinlemek için kart alanları kastetmiştim Apogee, M-audio, E-Mu, Alesis, Glyph ise müzik dinlemek isteyenlere hitap etmiyor fiyatları çok pahalı kendi kulvarında bir ciddi rakibi olsaydı bunların hiç birini yapamazdı.
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refko 8 yıl
Creative ses sistemi konusununda ve ses kartı konusunda (sürücü hataları hariç) başarılı bir firma; ama bu yeni bir girişim. Bu girişimin hiç avantajı olmasa bile en azından rekabet olur.
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Tanarri 8 yıl
Batuist
her yeni windowsla yeni bir ses kartı sattırmaya kalkan creative her yeni android sürümü için yeni işlemci gereksinimini çıkarır.. bir üst sürümü işlemciniz desteklemiyor yeni bir creative işlemciye sahip telefon alın derler.. kesin..

sesk kartında evet bunu yapabilir de telefonda rakibi çok olunca yaparmı bilmem.. Adamlar normal kulanıcı odaklı ses kartı üreten tek firma olunca banane ne uraşıcam diyoyolar...
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SchutZ 8 yıl
Rekabet her zaman iyidir..Düşünsenize CPU piyasasında sadece Intel in olduğunu, fiyatları düşünemiyorum bile.
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diemcizone 8 yıl
darkaura
creativein dogru calisan hangi urunu varki islemci cikartiyor. bir ses kartlari kaliteli onlarinda hepsinde surucu sorunu var. kaliteli oldugu icin nazini cekiyoruz. daha en saglam urunune duzgun surucu yazamiyan firma mi islemci tasarliyacak.

Onlarda kaliteli değil girişleri paslanıyo hemen.
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darkaura 8 yıl
diemcizone

darkaura

creativein dogru calisan hangi urunu varki islemci cikartiyor. bir ses kartlari kaliteli onlarinda hepsinde surucu sorunu var. kaliteli oldugu icin nazini cekiyoruz. daha en saglam urunune duzgun surucu yazamiyan firma mi islemci tasarliyacak.


Onlarda kaliteli değil girişleri paslanıyo hemen.


cok kaliteli ses veriyor. saglam bir ses sistemiyele farki bariz olan bir urun. laptopa donmeden once her pcde alirdim hic paslanma gormedim. yeni modellerde bir degisiklik olmaydiysa ust segmentlerin girislerinin altin kaplama olmasi lazim. ama genede paslanma varsa sasirmam. creative bu. her isi bastansagma sorunlu yaptigi icin bu kadar laf sayiyoruz. creative 5-10sene oncesine ekran karti dahil cok cesitli oem urunler ureten bir firmaydi. butun urunleride ayri faciaydi. hele infra cd-romlari tam efsanedir. o devri yasayan hemen herkez bilir creativein ne mal oldugunu. firmanin gecmisini bilmeyenler burda bravo diyor ayri.
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Batuist 8 yıl
her yeni windowsla yeni bir ses kartı sattırmaya kalkan creative her yeni android sürümü için yeni işlemci gereksinimini çıkarır.. bir üst sürümü işlemciniz desteklemiyor yeni bir creative işlemciye sahip telefon alın derler.. kesin..
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karmaşık 8 yıl

Batuist

her yeni windowsla yeni bir ses kartı sattırmaya kalkan creative her yeni android sürümü için yeni işlemci gereksinimini çıkarır.. bir üst sürümü işlemciniz desteklemiyor yeni bir creative işlemciye sahip telefon alın derler.. kesin..


ses alanında rakibi yok şımarıklığının nedeni de bu rakip eksikliği aynı durumu mobil işlemci için yapsın davalarla batırırlar şirketi.
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combo2009 8 yıl
Bizden bu kadar olumsuz yorum alıyorsa iyidir bu ürün diye düşünüyorum.
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korsanzeki168 8 yıl
hiç ses karı almadım benimkiler hep onboard geldi...
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