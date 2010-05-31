Nvidia, GeForce GTX 465 modelini duyurdu

Nvidia, teknik özelliklerini ve ilk görsellerini dünyada ilk defa birkaç hafta önce yayınladığımız GeForce GTX 465 modelini, yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Nisan ayından bu yana satılmakta olan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinde olduğu gibi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'De, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de çalışan GeForce GTX 465, tasarım özellikleri açısından GeForce GTX 470 ile büyük benzerlikler taşıyor ve iki adet 6pin PCIe güç konnektöründen besleniyor.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinde olduğu gibi CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere destek sunan GeForce GTX 465, standart olarak iki adet DVI ve mini HDMI portları ile sunulurken, ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı modellerinde DisplayPort ara birimine olacağı da belirtilmekte. Nvidia, GeForce GTX 465 modelini ATi Radeon HD 5850'ye yakın bir seviyeden, yurt dışında 280$ civarı bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuyor.