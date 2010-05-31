Nvidia, GeForce GTX 465 modelini duyurdu

Nvidia, teknik özelliklerini ve ilk görsellerini dünyada ilk defa birkaç hafta önce yayınladığımız GeForce GTX 465 modelini, yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Nisan ayından bu yana satılmakta olan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinde olduğu gibi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 352x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'De, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de çalışan GeForce GTX 465, tasarım özellikleri açısından GeForce GTX 470 ile büyük benzerlikler taşıyor ve iki adet 6pin PCIe güç konnektöründen besleniyor.
GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinde olduğu gibi CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere destek sunan GeForce GTX 465, standart olarak iki adet DVI ve mini HDMI portları ile sunulurken, ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı modellerinde DisplayPort ara birimine olacağı da belirtilmekte. Nvidia, GeForce GTX 465 modelini ATi Radeon HD 5850'ye yakın bir seviyeden, yurt dışında 280$ civarı bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuyor.
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İleride eğer GTX485 tarzı bir ürün çıkartıp bu GTX465' in fiyatını daha da aşağılara çekerlerse ben de alabilirim.
Teknik özellikler gayet hoşuma gitti.
Örneğin GTX275 ile kıyaslayacak olursak;
GTX465 te çekirdek hızı 608MHz iken GTX 275 te 633MHz
GTX465 te bellek hızı 3208MHz iken GTX 275 te 2268MHz
GTX465 te Shader model 5.0 iken GTX 275 te 4.0
GTX465 te arayüz PCI-Express 2.1 iken GTX 275 te PCI-Express 2.0
GTX465 te bellek bant genişliği 102.7 GB/s iken GTX 275 te 127 GB/s
GTX465 te mimari 40nm iken GTX 275 te 55nm
GTX465 te transistör sayısı 3.2 milyar iken GTX 275 te 1.4 milyar
GTX465 te bellek veri yolu 256 bit GDDR5 iken GTX 275 te 448 bit GDDR3
GALAXY 1280MB,GeForce GTX470,DDR5,PCI-Ex,320Bit 396.00dolar
tabi biraz daha ekliyip bunu almak daha mantıklı ama
atini hd5850 daha iyi olduhundan Netsipariş
VTX HD5850 (256BIT) 1GB GDDR5 DUAL DVI/TWO PCI 299.14 556.66 almak daha mantıklı :)
tabi cuda ve fizik özeliği önemsemiyosan :)
bunu alacagima sahsen 50 $ daha verir gtx 470 alirim
Fiyatta bir yanlışın var BiLaDeR !..
GTX465 279$
GTX470 349$
GTX480 499$
GTX275 229-249$ ( 55nm lerle kıyaslamak gerekirse )
HD5850 299$
HD5870 399$