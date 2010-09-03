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Nvidia'dan Fermi tabanlı 7 yeni Mobil GPU: GeForce 400M serisi tamamlanıyor

Nvidia yaptığı açıklamaya DirectX 11 destekli 7 yeni mobil GPU duyurdu, işte detaylar.
8 yıl
7,8b
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25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geç kalmanın sonucu olarak rakibi AMD karşısında pazar kaybı yaşayan Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarına hız veriyor. GeForce GTX 480M ile dünyanın en hızlı mobil grafik yongasını lanse eden Nvidia, en hızlısına ihtiyaç duymayanlar için farklı segmentlere yönelik 7 yeni mobil GPU hazırladı. GeForce 400M serisinin parçası olan ve Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil mobil grafik yongalarını, en güçlüsünden en ekonomiğine doğru şu şekilde sıralayabiliriz; GeForce GTX 470M, GTX 460M, GT 445M, GT 435M, GT 425M, GT 420M ve GT 415M. TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil mobil grafik yongaları DirectX 11 ile birlikte CUDA, PhysX, Optimus, 3DVision ve 3DTV Play gibi teknolojilere destek sunuyorlar. GeForce 300M serisi ile kıyaslandığında ortalama %40 daha hızlı olan yeni grafik çözümleri için Nvidia'nın açıklamalarına göz atmak gerekirse;

Nvidia'dan Fermi tabanlı 7 yeni Mobil GPU: GeForce 400M serisi tamamlanıyor
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- Bugün neyi lanse ediyorsunuz?
Bugün yeni Fermi GPU'larımızı kullanan yeni nesil Optimus notebook'ları lanse ediyoruz. Duyurduğumuz 7 yeni GPU, GeForce 400M serisini oluşturuyor. GeForce 400M serisi, DirectX 11 için baştan inşa edildi ve dizüstü bilgisayarlar için müthiş performans güncellemesini temsil ediyor. Optimus teknolojisiyle birlikte mükemel performans ve harika pil ömrü sunuyoruz. Ve tabii ki GeForce 400M serisi CUDA, 3DVision ve PhsX gibi endüstri lideri grafik teknolojilerini ve performans arttıran Verde notebook sürücülerini getiriyor.

Yeni Seri;

- Performans kullanıcıları için GeForce GT 445M, GT 435M, GT 425M, GT 420M ve GT 415M
- En iyisini isteyenler için GeForce GTX 470M ve GTX 460M modellerinden oluşuyor.

- Yeni GPU'ları önemli kılan nedir?
Yeni GPU'lar, ödüllü Fermi mimarisini kullanıyorlar yani DirectX 11 için baştan tasarlandılar. Optimus teknolojisiyle birlikte GeForce 400M serisi mobil grafik yongaları, farklı kullanım değerleri için mühtiş performans ve harika pil ömrü sunuyorlar: HD video, yüksek çözünürlüklü fotoğraf, hızlandırılmış web deneyimi, 3D içerik ve tabii ki Starcraft II gibi yeni nesil oyunlar.

- GeForce 400M serisi GPU kullanan notebook'lar ne zaman piyasada olacak?
Bugünden itibaren. Acer, Asus, Dell, Lenovo, Samsung ve Toshiba, GeForce 400M serisine destek verirken, daha fazla sayıda OEM üretici de yakında desteğini açıklayacak. Takvimleri hakkında detaylı bilgi için OEM üreticileriyle kontakt kurabilirsiniz.

- GeForce 400 serisi yeni GPU'ların tamamı yeni mimariyi mi baz alıyor?
Evet tüm GPU'lar, Fermi mimarisini baz alıyorlar.

- CUDA desteği sunuyorlar mı?
Evet hepsi CUDA teknolojisini içeriyor, GPU tabanlı işlem uygulamalarını destekliyorlar.

- PhysX desteği sunuyorlar mı?
Evet, GeForce 400M serisi yeni GPU'ların tamamı PhysX desteği sunuyor.

- Nvidia'nın yeni mobil GPU'ları rekabette ne gibi avantajlar sunuyor?
Yeni GPU'lar, ATi çözümleriyle kıyaslandığında iki kata kadar daha yüksek DirectX 11 performansı sunuyor ve sadece Nvidia GPU'ları, mükemmel performans ve harika pil ömrü sunan Optimus teknolojisini destekliyorlar. Tüm bunlara ek olarak sadece GeForce 400M serisi mobil grafik yongaları şu özelliklere sahip;

- Oyun için fizik uygulamaları için PhysX desteği.
- GPU hızlandırmalı uygulamalar için CUDA desteği
- Göz alıcı 3D uygulamalar için 3DVision desteği.
- Yüksek performanslı Verde notebook sürücüleri.

- GeForce 400M serisiyle birlikte Nvidia'nın güncel notebook gamı nasıl şekilleniyor?

Ana akım
- GeForce 305M 
- GeForce 310M 

Performans
- GeForce GT 415M 
- GeForce GT 420M 
- GeForce GT 425M 
- GeForce GT 435M 
- GeForce GT 445M 


En yüksek performans
- GeForce GTX 460M 
- GeForce GTX 470M 
- GeForce GTX 480M 

- Optimus teknolojisine adaptasyon hızı ne seviyede ?
Optimus teknolojisini kendini hızlı bir şekilde sahip olunması zorunlu bir teknoloji olarak konumlandırmayı başardı. Bugün dünyanın en büyük 7 OEM üreticisinden 6'sı, Nvidia Optimus teknolojisine ürünlerinde yer veriyor.

Nvidia'nın duyurusunu yaptığı yeni nesil mobil grafik yongaları arasında en dikkat çekici olan çözüm aynı zamanda performanslı çözüm olan GeForce GTX 470M. GeForce GTX 480M'in ardında Nvidia'nın mobil dünya için hazırladığı ikinci en iddialı GPU olan GeForce GTX 470M, 288x paralel işlem birimine sahip. 192-bit bellek veri yolu desteği ile gelen GeForce GTX 470M, 1GB'a kadar GDDR5 bellek desteği sunuyor. Grafik işlem birimi 535MHz'de, paralel işlem birimleri ise 1100MHz'de görev yapıyor.

GeForce GTX 460M ise 192x paralel işlem birimiyle geliyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB'a kadar GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460M, 675MHz GPU ve 1350MHz paralel işlemci hızlarıyla geliyor. Yüksek performans sınıfındaki modellerin yanında GeForce 400M serisinin en ekonomik modeli olan GeForce GT415M'e değinmeden geçmeyelin. 48x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan mobil grafik yongası, GDDR3 bellek desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 500MHz'de, paralel işelm birimleri ise 1000MHz'de görev yapan GeForce GT 415M'de 512MB'a kadar bellek desteği sunuluyor.

Nvidia'dan Fermi tabanlı 7 yeni Mobil GPU: GeForce 400M serisi tamamlanıyor
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Nvidia'dan Fermi tabanlı 7 yeni Mobil GPU: GeForce 400M serisi tamamlanıyor
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thebrujah 8 yıl
hala 40nm.. 32 hatta 25 lere inmesi gerekirdi üretim teknolojisinin o zaman bu özellikleri 10 watt ın altında sunabilirlerdi.. nası olsa satıyoruz kafasından keşke vazgeçseler.. bizde düzgün ısınmayan uzun süre mobil kalabilen sistemler kullansak..
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DH Misafiri 8 yıl
@ acerium
masaüstü olsa haklısın ama bunlar notebooklar için. pil ömrü kısalıyor sonuçta bu çok önemli.
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yc#1 8 yıl
64-bit veriyolundan sonunda vazgeçilmiş.
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Acerium 8 yıl
güç tüketimi fazla imiş sen önce odada boşuna yanan ışığı söndür.10 tane gtx480 gücü eder..
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hellmare 8 yıl
gt445 baya iyi değerlere sahip umarım beklediğime değecek dercede hızlı olur. Yoksa 1.5 yıldır bekleyip ati 5730 dan çok daha hızlı olmayan bir kart çıkar ve fiyatları uçacak olursa çok yazık olur bana :-)
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Man From Atlantis 8 yıl
* GPU information for nVIDIA GeForce GTS 455 (GF104)
* GPU information for nVIDIA GeForce GTX 470M (GF104M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 415M (GF108M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 420 (GF108)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 420M (GF108M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 425M (GF108M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 430 (GF108)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 435M (GF106M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 435M (GF108M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 440 (GF106)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GT 445M (GF106M)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GTS 450 (GF106)
* Preliminary GPU information for nVIDIA GeForce GTX 460M (GF106M)
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yenerbalcı 8 yıl
hellmare

gt445 baya iyi değerlere sahip umarım beklediğime değecek dercede hızlı olur. Yoksa 1.5 yıldır bekleyip ati 5730 dan çok daha hızlı olmayan bir kart çıkar ve fiyatları uçacak olursa çok yazık olur bana :-)


Bence GT 435M daha iyi

ucuz - az güç tüketimi - performanslı
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KANUNI61 8 yıl
arada 20 w daha fazla 50 ye 70 miş
bu şu anlama gelir 2 cel dahafazla pil ve 1 kg dahafazla demekdir
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Dovahkiin 8 yıl
Optimus Ati'de de var mı yoksa Nvidia'ya mı özgü?
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Batuist 8 yıl

Man From Atlantis

[image]http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/400M/400M-9.jpg[image]
[image]http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/400M/400M-7.jpg[image]
[image]http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/400M/400M-8.jpg[image]



hardwarecanucks.com/...

evet ama biz 480M 100W diye biliyorduk... tabloda öyle değil???
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T-MAC*1 8 yıl
@OverClocKing
O zaman Nvidia'nın bu mantığıyla bir tane GT420 li dizüstü alıp,bunu GT440-445 yapaliriz =))
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OverClocK1ng 8 yıl
Şuraya bakın. GT 420 - 425 ve 435 üçü de aynı GPU. Ama saat hızlarını değiştirip sanki başka GPU imiş gibi adlarını da farklı koyup fazla fiyata satıyorlar.
Swindler System By nVidia. (nVidia'dan Üçkağıtçı Sistemi)
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atyay 8 yıl

OverClocKing

Şuraya bakın. GT 420 - 425 ve 435 üçü de aynı GPU. Ama saat hızlarını değiştirip sanki başka GPU imiş gibi adlarını da farklı koyup fazla fiyata satıyorlar.

Swindler System By nVidia. (nVidia'dan Üçkağıtçı Sistemi)

aynı durum amd içinde geçerli:)
notebookcheck-tr.com/...
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Batuist 8 yıl
güç tüketimleri hakkında bilgi yok...
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=lachesis= 8 yıl

Batuist

güç tüketimleri hakkında bilgi yok...

beklemedeyiz
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