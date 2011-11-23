Nvidia'dan Tegra 3'ün düşük GPU skoruyla ilgili açıklama geldi

Nvidia'nın yeni nesil Tegra 3 platformunu kullanan Lenovo LePad K2'nin GLBenchmark grafik testinde iPhone 4S ve iPad 2'nin ciddi şekilde geride kalması, 4+1 çekirdekli tasarımına ve 12 çekirdekli yeni GPU'ya sahip olan Tegra 3 platformunun performansıyla ilgili yeni bir tartışma başlamıştı. Konuyla ilgili olarak Nvidia tarafındaki açıklama şirketin Polonya ofisinden geldi ve mobil performans ölçümlerinde kullanılan popüler test uygulamalarının, modern mobil oyun deneyimini yansıtan iyi örnekler olmadığı dile getirildi.

TegraZone içerisindeki oyunların, Tegra platformları üzerinde muhteşem oyun deneyimi sunduğunu belirten Nvidia, Da Vinci, Shadow Gun, Chidori Engine, Sprinkle, Bladeslinger, Riptide GP ve Glowball gibi oyunların dört çekirdekli işlemci ve 12 çekirdekli GPU'nun temel oluşturduğu Tegra 3 platformu için geliştirildiği ve platformun avantajlarından yararlandığını söylüyor. Peki Nvidia'nın bu açıklamayı yapmasına neden olan test sonucu neler söylüyordu.

"Offscreen" ayarlarda gerçekleştirilen GLBenchmark testine göre Tegra 3'lü Lenovo LePad K2, hem iPad 2 hem de iPad 2 ile kıyaslandığında daha düşük işlemci çalışma frekansına sahip iPhone 4S'den daha düşük grafik performansı sergiliyor. Bilindiği üzere iPhone 4S ve iPad 2'de, çift çekirdekli işlemci ve çift çekirdekli PowerVR SGX543MP GPU'suna sahip A5 platformu güç veriyor.