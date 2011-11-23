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Nvidia'dan Tegra 3'ün düşük GPU skoruyla ilgili açıklama geldi

7 yıl
22,2b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan Tegra 3'ün düşük GPU skoruyla ilgili açıklama geldi
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Nvidia'nın yeni nesil Tegra 3 platformunu kullanan Lenovo LePad K2'nin GLBenchmark grafik testinde iPhone 4S ve iPad 2'nin ciddi şekilde geride kalması,  4+1 çekirdekli tasarımına ve 12 çekirdekli yeni GPU'ya sahip olan Tegra 3 platformunun performansıyla ilgili yeni bir tartışma başlamıştı. Konuyla ilgili olarak Nvidia tarafındaki açıklama şirketin Polonya ofisinden geldi ve mobil performans ölçümlerinde kullanılan popüler test uygulamalarının,  modern mobil oyun deneyimini yansıtan iyi örnekler olmadığı dile getirildi.
TegraZone içerisindeki oyunların, Tegra platformları üzerinde muhteşem oyun deneyimi sunduğunu belirten Nvidia, Da Vinci, Shadow Gun, Chidori Engine, Sprinkle, Bladeslinger, Riptide GP ve Glowball gibi oyunların dört çekirdekli işlemci ve 12 çekirdekli GPU'nun temel oluşturduğu Tegra 3 platformu için geliştirildiği ve platformun avantajlarından yararlandığını söylüyor. Peki Nvidia'nın bu açıklamayı yapmasına neden olan test sonucu neler söylüyordu. 
"Offscreen" ayarlarda gerçekleştirilen GLBenchmark testine göre Tegra 3'lü Lenovo LePad K2, hem iPad 2 hem de iPad 2 ile kıyaslandığında daha düşük işlemci çalışma frekansına sahip iPhone 4S'den daha düşük grafik performansı sergiliyor. Bilindiği üzere iPhone 4S ve iPad 2'de, çift çekirdekli işlemci ve çift çekirdekli PowerVR SGX543MP GPU'suna sahip A5 platformu güç veriyor. 
Nvidia'dan Tegra 3'ün düşük GPU skoruyla ilgili açıklama geldi
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YasinCC 7 yıl en beğenilen
SIMD ve MAD'lar ile değil daha çok shader işlemcileri powervr gpularında esnek dağıtımlı iken nvidia'da esnek dağıtımlı değil 8 Pixel Shader 4 Vertex Shader var. Eğer bu dağıtımlar gpu nun değerlerine göre optimize yapılmaz ise performans düşük olur ancak esnek dağıtımda böyle bir sorun yok.
Bellek kontrolcü olayını ben çözemedim yapan adamlar yetiyor diyor anlam veremiyorum sizin bu yorumlarınıza her işlemci ekran kartı haberinin altında hemen hemen böyle teknik detaylar üzerinden yorum yapmak yeter-yetmez sanki üreten kişilerden daha bilgiliymiş havası veriyor.
Tegra 3 28 nm gelmediği için vasat bana göre
SIMD ve MAD'lar ile değil daha çok shader işlemcileri powervr gpularında esnek dağıtımlı iken nvidia'da esnek dağıtımlı değil 8 Pixel Shader 4 Vertex Shader var...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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filteke 7 yıl
erencexor
yaşasın Nvidia batıyor ! :) yihuu :D

batınca ne olcak? yada eline ne geçecek?
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1 Avatar
djisis 7 yıl
mehmetgirgin
amdnin niye mobil araçlar için işlemcisi yok kapışsalar biraz

Mobil işlemcisi var, yanlız X86 platformunda var mobil işlemcisi,
Bunlar ARM işlemci karıştırmayın,
AMD bu işlemcilere rakip olması için ARM'den lisans alması gerekmekte...
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mazbut 7 yıl
Anlaşıldı Ka-El beta sürümü.. Grey ve Wayne otoban ayrışmasından önceki patika diyelim. Kal-El+ ile sonuçlar belki Iphone ve Ipad civarına çekilir.
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turbo-powwer 7 yıl
YasinCC
SIMD ve MADlar ile değil daha çok shader işlemcileri powervr gpularında esnek dağıtımlı iken nvidiada esnek dağıtımlı değil 8 Pixel Shader 4 Vertex Shader var. Eğer bu dağıtımlar gpu nun değerlerine göre optimize yapılmaz ise performans düşük olur ancak esnek dağıtımda böyle bir sorun yok. Bellek kontrolcü olayını ben çözemedim yapan adamlar yetiyor diyor anlam veremiyorum sizin bu yorumlarınıza her işlemci ekran kartı haberinin altında hemen hemen böyle teknik detaylar üzerinden yorum yapmak yeter-yetmez sanki üreten kişilerden daha bilgiliymiş havası veriyor.Tegra 3 28 nm gelmediği için vasat bana göre

Tam da bunları yazmak için girmiştim hocam ağzınıza sağlık.
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NowOrN3wer 7 yıl
Pc de cok guzel isler cikarirkenburda bunu yapmak olmadi
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Psydia 7 yıl
Nvidia CEO'sunun neden "Tegra 3 tabletler 299$ seviyesine inecek" dedigi simdi belli oldu.
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Tanarri 7 yıl
Bu konda cpu ve gpu değil birazda yazılım konuşuyo gibi aplle ürünlerini ps3 diğer nvidia ve diğer üreticileride pc platformu gibi düşüne bilirsiniz. apple ürünleri yazılımda kıral donanımı yüksek olsa bile alır götürür. ama Nvidia oyun sektöründe kıral buda bi gelçek. kendine ayit oyunlar ile kulanıcıyı üzüceğini sanmam tegra 3 ile..
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YasinCC 7 yıl
Dr_Unknown
Artık bunlar içinde kullanıcı testi beklemeye başlayacağız demek :) ipad 2 nin bu kadar hızlı olması tuhaf.Neresi tuhaf. Şu an iPad 2 Dünyanıın en iyi ARM işlemcisine sahip. Çok satması da o yüzden...

İşlemci değil GPU testinin skorları verilen.
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Dr_Unknown 7 yıl
Artık bunlar içinde kullanıcı testi beklemeye başlayacağız demek :) ipad 2 nin bu kadar hızlı olması tuhaf.
Neresi tuhaf. Şu an iPad 2 Dünya'nıın en iyi ARM işlemcisine sahip. Çok satması da o yüzden...
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cagataykoroglu 7 yıl
Dr_Unknown

Artık bunlar içinde kullanıcı testi beklemeye başlayacağız demek :) ipad 2 nin bu kadar hızlı olması tuhaf.

Neresi tuhaf. Şu an iPad 2 Dünya'nıın en iyi ARM işlemcisine sahip. Çok satması da o yüzden...

Apple donanım için satılıyor olsaydı şu an bu durumda olmazdı. iphone ve ipad 2 kullanıyorum ve alırken ne işlemcilerine ne başka donanımına baktım.
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Psydia 7 yıl Dr_Unknown
Dr_Unknown
Artık bunlar içinde kullanıcı testi beklemeye başlayacağız demek :) ipad 2 nin bu kadar hızlı olması tuhaf.
Neresi tuhaf. Şu an iPad 2 Dünya'nıın en iyi ARM işlemcisine sahip. Çok satması da o yüzden...

Apple yazilim konusunda oldugu kadar donanimda da tegra 3 kullanan urunlerden daha iyi. Performans testlerinde sgx543mp2 iphone 4s'teki downclock edilmis haliyle bile tegra3 tabletleri solluyor.
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mehmetgirgin 7 yıl
amdnin niye mobil araçlar için işlemcisi yok kapışsalar biraz
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tunc-rıdvan 7 yıl mehmetgirgin
mehmetgirgin

amdnin niye mobil araçlar için işlemcisi yok kapışsalar biraz

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MuwHinny 7 yıl
Testler peak performance ölçmek için tasarlanmıyor. Örnek bir uygulama üzerinden fps ölçüyor sadece. Benim gördüğüm burdaki fark PowerVR'ın TBDR(Tile-based Deferred Rendering) methodu ile 3d rendering yapmasından kaynaklanıyor. Mobil uygulamalarda deferred rendering'i hızlandırmak için render edilecek sahneden olabildiğince çoklu nesneler üzerindeki çoklu ışık kaynakları ve yarı ve tam geçirgen yüzeyler azaltılıyor. Tegra3 ile PowerVR masaüstü sistemlere has daha genel bir teste tabi tutulsa Tegra3'ün açık ara fark yaratacağını düşünüyorum. Nedeni ise kağıt üzerinde zaten coklu cekirdek yapısı ve çip basına düşen toplam ALU(Arithmetic Logic Unit) sayısının fazla olmasıdır.
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Sunstorms 7 yıl
ipad2 mi satmaktan vazgeçtim
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cagataykoroglu 7 yıl
muratremix
Tegra 2 balondu, patladı. Tegra 3 balondu, o da patladı! Power VR kadar olamadın ya Nvidia yazıklar olsun!

powercr ın arkasında nasıl bir destek var bildiğini sanmıyorum. intel ve apple bile yeterli.
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YasinCC 7 yıl
Abartmaya gerek yok esnek dağıtım olmasa bile GPU gayet güçlü Tegra 3'de genel olarak CPU ya daha çok önem verilmiş

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