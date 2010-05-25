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Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...

Nvidia, GeForce 256 sürücüleriyle oyunlarda %116'ya varan performans vaad ediyor, işte detaylar.
9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 465 modelini duyurmaya hazırlanan Nvidia, son dönemin en önemli sürücü güncellemesini yaparak, GeForce 197 serisinden GeForce 256 serisine atlayarak bir gizi önemli yeniliği de kullanıcıların beğenisine sundu. Beta aşamasındaki 257.15 sürücüsü ile başlayan GeForce 256 ailesi için WHQL sertifikalı ilk sürücünün Haziran ayının başında yayımlanacağı açıklanırken, yeni sürücü ailesiyle birlikte dizüstü bilgisayar GPU'lara yönelik sürücüler de eş zamanlı olarak güncellenmeye başlıyor.

Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...
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Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre GeForce 256 serisi sürücüler, çok sayıda yeni özellik ile birlikte geliştirilmiş performans değerleri sunuyorlar. Özellikle DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 serisine yönelik optimizasyonlar içeren GeForce 257.15 Beta sürücüsü ile oyun performansında ciddi kazanımlar elde edildiği, örneğin Metro 2033 (DX11) oyununda %40, Stone Giant'da (DX11) %116 ve Nvidia tarafından Fermi mimarisi ile lanse edilen 32x CSAA modunda %15 ortalama performans kazanımı sağlandığı belirtiliyor.

Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...
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Oyun performansında ciddi bir artış vaad eden GeForce 256 serisi yeni nesil Nvidia sürücüleri, eklenen yeni özellikler açısından da dikkat çekici olmayı başarıyorlar. Nvidia'nın 3D Blu-Ray destekli ilk sürücüsü olan GeForce 257.15 ile birlikte 3D Blu-ray filmlere destek sunulduğu ve bu sayede daha gerçekçi görsel deneyim sağlandığı belirtilirken, 3D Blu-Ray formundaki ilk fimlerin Haziran ayı ile birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor. "Oyunları daha hızlı çalıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha güzel gösteriyoruz..." sloganını benimseyen Nvidia, yeni sürücü ailesiyle birlikte görsel kalite modlarına yenilerini ekliyor.

Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...
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SLI sistem kurmak isteyenler için yapılan yeni güncellemeler sayesinde, üç yollu SLI kurulumu ile 96x Anti Aliasing desteği de aktifleştiriliyor. Geliştirilen kontrol paneli üzerinden daha yüksek kaliteli ambient occlusion kademesine sahip olan yeni sürücü, çoklu ekran kartı kurulumlarına özel bir takım geliştirmeler ile SLI için daha yüksek performans vaad etmekte ki bilindiği üzere GeForce 400 serisi yüksek SLI başarımıyla da gündeme gelmekte.

Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...
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GeForce 256 serisi yeni nesil sürücüleriyle Nvidia, yazılım tarafında da bir takım yenilikler sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre GeForce 257.15 sürücüsü hem CUDA 3.1 hem de OpenGL 4.0 desteği içermekte. CUDA 3.1 bile GPU tabanlı hızlandırmanın artık daha performanslı (özellikle çift hassasiyetli matematik işlemlerinde) olduğunu belirten firma, OpenGL 4.0 için de geliştirilmiş destek sunuyor. Nvidia'ya göre, yeni sürücüler ile birlikte ilk defa OpenGL 4.0'da tessellation desteği sunulacak ve bu sayede Unigine Heaven 2.1'deki OpenGL 4.0 desteği aktlif olarak kullanılabilecek.

Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, WHQL sertifikalı ilk sürücüsünün Haziran başında çıkması beklenen GeForce 256 serisi için planlanan en önemli yeniliklerden biri de 3DVision Surround desteği olacak. İlk defa GeForce 400 serisi ile lanse edilen ve çoklu monitör kullanımını üçüncü boyuta taşıyan 3DVision Surround teknolojisi için henüz sürücü bulunmuyor ve Nvidia Haziran ayı içerisinde bu sürücüyü yayımlayarak teknolojiyi yaygın kullanıma açmak istiyor.

GeForce 6 ve üzeri mevcut tüm Nvidia GPU'ları ile uyumlu olan GeForce 257.15 Beta sürücüsünü indirmek için: http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-257.15-beta.html


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DH Misafiri 8 yıl
iki driver arasında ısı farkı var mı?
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Furkán 8 yıl

DH Misafiri

iki driver arasında ısı farkı var mı?


Bende gözlemlediğim kadarıyla 1-2 Derece gibi bir artış var..
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huseyincarnege 8 yıl
GTX 480 DE DENEME FIRSATINA ERDİHİM SÜRÜCÜYÜ MÜKEMEL GIRAFİK FARKI VE FPS ARTIŞIVAR NVİDİYAYI MESELA METRO2033DE

COK GÜZEL Bİ GRAFİKLE KARŞILAŞTIM ÖNCEKİ SÜRÜCÜYÜYE NAZARAN BİDE FPS ARTIŞI VAR

YANİ İYİ İŞ CIKARMIŞLAR



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brkkyk 9 yıl
Kontrol panelinde physx'in cpu tarafından mı üstlenileceğini yoksa gpu tarafından mı üstlenileceğini seçebiliyorsunuz.
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chaos7 9 yıl
gtx260 se ye yarar mı sizce? nvdia nin stesinde ekran kartıma sürücü secerken sadece 197. cikiyor
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı hakkında bir bilgi varmıdır?
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Furkán 9 yıl

DH Misafiri

fiyatı hakkında bir bilgi varmıdır?

Driver'dan bahsedildiğinin farkındasın dimi ?
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sertacaygun 9 yıl
Yazılım önemli konu usta... Donanım ne kadar güçlü olursa olsun, yazılım onu kullanamazsa gerisi boş.
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krstarica 9 yıl

sertacaygun

Yazılım önemli konu usta... Donanım ne kadar güçlü olursa olsun, yazılım onu kullanamazsa gerisi boş.

Aynen bu şekilde mantık;Kalıplı bir adamın aklı olmazsa ,gelir bit kadar vücütlu adam aklı ile yere serer,kalıplıyı.Yazılımda o hesap istediği kadar güçlü cihazınız olsun ondan tam verim alamadıktan sonra neye yarar,kasanın içinde yığın oluşturmaktan başka.
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CeFurkan 9 yıl
driver testlerine başladım

şu anda 197.75 i test ediyorum

bitirince yeni konu açıcam kısmetse

en kapsamlı yapilmis test olmasini planliyorum
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ayzer 9 yıl
envidyanın yaptığı en iyi iş sürücüler...
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car_26 9 yıl
üç yollu SLI kurulumu ile 96x Anti Aliasing desteği de aktifleştiriliyor.
oha.
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H.E.B Sup 9 yıl
Güzel iş
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eric13 9 yıl
komedi gibi forum bir allahınkuluda yüzde 116 lık artışın sadece stone giant isimli demoda ve özel bir durumda olduğuna dikkat çekmiyor ....
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Slayer_ 9 yıl
çift gpu olan gtx295 bu artışın içinde mi?
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krstarica 9 yıl

Slayer_

çift gpu olan gtx295 bu artışın içinde mi?

Performans artışının içinde incelemeye başladım bakalım GTX 295 de nasıl bir izlenim yaratacak.
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Bethrezen 9 yıl
Masallah yok yok, Nvidia iyi is cikarmis.

3D icin acele etmemek gerek. Nvidia'nin 3D cozumunun suan yurtdisinda ki maliyeti $500 (monitor, gozluk, alici) civarinda.

Forumda bir arkadas alip denemisti ama sonuclardan memnun kalmamisti. Bu teknolojinin biraz daha oturmasini beklemekte fayda vardir.
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Guest 9 yıl
benim gibi geforce 9xxx serisi kullanıcıları için durum çok değişmeyecektir ama zannedersem bu uçuş fermi tabanlarda oluyor. yine de beta'yı indirip deniyicem.
eski kartım 8600m gt'de bile 3dmark 2006 puanı 3400'den 4100'e çıkmıştı o zamanki driverlarla.
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