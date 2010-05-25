Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...

GeForce GTX 465 modelini duyurmaya hazırlanan Nvidia, son dönemin en önemli sürücü güncellemesini yaparak, GeForce 197 serisinden GeForce 256 serisine atlayarak bir gizi önemli yeniliği de kullanıcıların beğenisine sundu. Beta aşamasındaki 257.15 sürücüsü ile başlayan GeForce 256 ailesi için WHQL sertifikalı ilk sürücünün Haziran ayının başında yayımlanacağı açıklanırken, yeni sürücü ailesiyle birlikte dizüstü bilgisayar GPU'lara yönelik sürücüler de eş zamanlı olarak güncellenmeye başlıyor.
Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre GeForce 256 serisi sürücüler, çok sayıda yeni özellik ile birlikte geliştirilmiş performans değerleri sunuyorlar. Özellikle DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 serisine yönelik optimizasyonlar içeren GeForce 257.15 Beta sürücüsü ile oyun performansında ciddi kazanımlar elde edildiği, örneğin Metro 2033 (DX11) oyununda %40, Stone Giant'da (DX11) %116 ve Nvidia tarafından Fermi mimarisi ile lanse edilen 32x CSAA modunda %15 ortalama performans kazanımı sağlandığı belirtiliyor.
Oyun performansında ciddi bir artış vaad eden GeForce 256 serisi yeni nesil Nvidia sürücüleri, eklenen yeni özellikler açısından da dikkat çekici olmayı başarıyorlar. Nvidia'nın 3D Blu-Ray destekli ilk sürücüsü olan GeForce 257.15 ile birlikte 3D Blu-ray filmlere destek sunulduğu ve bu sayede daha gerçekçi görsel deneyim sağlandığı belirtilirken, 3D Blu-Ray formundaki ilk fimlerin Haziran ayı ile birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor. "Oyunları daha hızlı çalıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha güzel gösteriyoruz..." sloganını benimseyen Nvidia, yeni sürücü ailesiyle birlikte görsel kalite modlarına yenilerini ekliyor.
GeForce 256 serisi yeni nesil sürücüleriyle Nvidia, yazılım tarafında da bir takım yenilikler sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre GeForce 257.15 sürücüsü hem CUDA 3.1 hem de OpenGL 4.0 desteği içermekte. CUDA 3.1 bile GPU tabanlı hızlandırmanın artık daha performanslı (özellikle çift hassasiyetli matematik işlemlerinde) olduğunu belirten firma, OpenGL 4.0 için de geliştirilmiş destek sunuyor. Nvidia'ya göre, yeni sürücüler ile birlikte ilk defa OpenGL 4.0'da tessellation desteği sunulacak ve bu sayede Unigine Heaven 2.1'deki OpenGL 4.0 desteği aktlif olarak kullanılabilecek.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, WHQL sertifikalı ilk sürücüsünün Haziran başında çıkması beklenen GeForce 256 serisi için planlanan en önemli yeniliklerden biri de 3DVision Surround desteği olacak. İlk defa GeForce 400 serisi ile lanse edilen ve çoklu monitör kullanımını üçüncü boyuta taşıyan 3DVision Surround teknolojisi için henüz sürücü bulunmuyor ve Nvidia Haziran ayı içerisinde bu sürücüyü yayımlayarak teknolojiyi yaygın kullanıma açmak istiyor.
GeForce 6 ve üzeri mevcut tüm Nvidia GPU'ları ile uyumlu olan GeForce 257.15 Beta sürücüsünü indirmek için: http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-257.15-beta.html
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Bende gözlemlediğim kadarıyla 1-2 Derece gibi bir artış var..
COK GÜZEL Bİ GRAFİKLE KARŞILAŞTIM ÖNCEKİ SÜRÜCÜYÜYE NAZARAN BİDE FPS ARTIŞI VAR
YANİ İYİ İŞ CIKARMIŞLAR
Driver'dan bahsedildiğinin farkındasın dimi ?
Aynen bu şekilde mantık;Kalıplı bir adamın aklı olmazsa ,gelir bit kadar vücütlu adam aklı ile yere serer,kalıplıyı.Yazılımda o hesap istediği kadar güçlü cihazınız olsun ondan tam verim alamadıktan sonra neye yarar,kasanın içinde yığın oluşturmaktan başka.
şu anda 197.75 i test ediyorum
bitirince yeni konu açıcam kısmetse
en kapsamlı yapilmis test olmasini planliyorum
oha.
Performans artışının içinde incelemeye başladım bakalım GTX 295 de nasıl bir izlenim yaratacak.
3D icin acele etmemek gerek. Nvidia'nin 3D cozumunun suan yurtdisinda ki maliyeti $500 (monitor, gozluk, alici) civarinda.
Forumda bir arkadas alip denemisti ama sonuclardan memnun kalmamisti. Bu teknolojinin biraz daha oturmasini beklemekte fayda vardir.
eski kartım 8600m gt'de bile 3dmark 2006 puanı 3400'den 4100'e çıkmıştı o zamanki driverlarla.