Nvidia'dan yeni nesil GeForce 256 sürücüleri: SLI ile %116'ya varan performans artışı...

GeForce GTX 465 modelini duyurmaya hazırlanan Nvidia, son dönemin en önemli sürücü güncellemesini yaparak, GeForce 197 serisinden GeForce 256 serisine atlayarak bir gizi önemli yeniliği de kullanıcıların beğenisine sundu. Beta aşamasındaki 257.15 sürücüsü ile başlayan GeForce 256 ailesi için WHQL sertifikalı ilk sürücünün Haziran ayının başında yayımlanacağı açıklanırken, yeni sürücü ailesiyle birlikte dizüstü bilgisayar GPU'lara yönelik sürücüler de eş zamanlı olarak güncellenmeye başlıyor.

Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre GeForce 256 serisi sürücüler, çok sayıda yeni özellik ile birlikte geliştirilmiş performans değerleri sunuyorlar. Özellikle DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 serisine yönelik optimizasyonlar içeren GeForce 257.15 Beta sürücüsü ile oyun performansında ciddi kazanımlar elde edildiği, örneğin Metro 2033 (DX11) oyununda %40, Stone Giant'da (DX11) %116 ve Nvidia tarafından Fermi mimarisi ile lanse edilen 32x CSAA modunda %15 ortalama performans kazanımı sağlandığı belirtiliyor.

Oyun performansında ciddi bir artış vaad eden GeForce 256 serisi yeni nesil Nvidia sürücüleri, eklenen yeni özellikler açısından da dikkat çekici olmayı başarıyorlar. Nvidia'nın 3D Blu-Ray destekli ilk sürücüsü olan GeForce 257.15 ile birlikte 3D Blu-ray filmlere destek sunulduğu ve bu sayede daha gerçekçi görsel deneyim sağlandığı belirtilirken, 3D Blu-Ray formundaki ilk fimlerin Haziran ayı ile birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor. "Oyunları daha hızlı çalıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha güzel gösteriyoruz..." sloganını benimseyen Nvidia, yeni sürücü ailesiyle birlikte görsel kalite modlarına yenilerini ekliyor.