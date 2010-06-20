OCZ'den ultra-ince dizüstü bilgisayarlar ve tablet PC'ler için 1.8-inç boyutunda yeni SSD sürücler

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Yüksek performanslı bellek üreticisi OCZ, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar ve tablet bilgisayarlar için hazırladığı 1.8-inç boyutundaki yeni SSD modellerini duyurdu. Onyx ve Vertex 2 serileri altında hazırlanan yeni SSD modellerinden daha ekonomik olan Onyx modelleri, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite ile geliyorlar.

SATA-II ara birimine destek sunan ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan Onyx modellerinde yüksek performans için 64MB kapasiteli ön bellek birimine yer verildiğini görüyoruz. Indilinx firmasının Amigos kod adlı kontrolcüsünü kullanan ve TRIM desteği sunan yeni sürücüler, 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Onyx serisi yeni SSD modellerinden 64GB kapasiteli model 145MB/saniye okuma ve 120MB/saniye yazma, 32GB kapasiteli model ise 135MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Vertex 2 serisi altında hazırlanan 1.8-inç boyutundaki yeni modeller, aynı seri altında sunulan 2.5-inç boyutundaki modellerin performansını daha küçük bir form faktöründe sunuyorlar. 60GB ile 240GB arasında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan sürücüler, SandForce firmasının SF-1200 kodlu NAND flash kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyorlar. MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD'ler, uzun ömürlü kullanımda optimum performans için TRIM desteği de sunuyorlar. 285MB/saniyeye kadar okuma ve 275MB/saniyeye kadar yazma hızlarını destekleyen sürücüler, 50.000 IOPS 4kB rastgele yazma performansı sunuyorlar.

1.8-inç boyutundaki Onyx sürücülerini iki yıllık garanti, 1.8-inç boyutundaki Vertex 2 serisini üç yıllık garanti ile satışa sunacak olan OCZ, fiyatlar konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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