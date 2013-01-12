Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ'nin PCIe tabanlı Vector SSD sürücüsü detaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
22
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OCZ'nin PCIe tabanlı Vector SSD sürücüsü detaylandı
Tam Boyutta Gör
Kısaca CES olarak bilinen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni nesil komponent tanıtımı yapan nadir firmalardan biri de OCZ idi. Şirketin katılımcılara sunduğu yeniliklerden biri PCIe arabirimini kullanan Vector serisi SSD oldu. Toplamda 256GB depolama kapasitesi sunan RAID 0 konfigürasyonundaki alt ünitelerin temel oluşturduğu yeni sürücü, PCIe 2.0 x4 arabirimi üzerinden haberleşiyor. OCZ-Indilinix tarafından geliştirilen Barefoot 3 kontrolcüsünün yönetimindeki SSD'nin depolama için kullanılan NAND Flash çiplerine baktığımızda ise Intel üretimi 25nm MLC yongalar olduğunu görüyoruz.
OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre üzerinde 512MB büyüklüğünde DDR3 DRAM bellek bulunan yeni depolama sürücüsü, RAID 0 konfigürasyonun sağladığı katkı ile 2.5-inç boyutundaki SATA tabanlı Vector sürücülere kıyasla çok daha yüksek performansa imza atıyor. Test sonuçlarına göre okuma hızı 926.2 MB/saniye, yazma hızı ise 881MB/saniye olan sürücünün 4K-QD64 okuma ve yazma değerleri ise sırasıyla 563MB/saniye ile 501MB/saniye. Özellikle çok izlek başarımı ile öne çıkan Barefoot 3 kontrolcüsünün desteği ile performans konusunda iddialı olan yeni SSD sürücüsünün ne zaman çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şu an için meçhul. Son bir not olarak arka arkaya lanse edilen SSD modelleri gösteriyor ki bu yıl çok daha fazla sayıda PCIe tabanlı sürücünün pazara giriş yaptığına tanık olacağız yani bir yandan performans artarken, diğer taraftan da maliyetler düşecek.
OCZ'nin PCIe tabanlı Vector SSD sürücüsü detaylandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihcanery 6 yıl en beğenilen
şu anda bilgisayarı hızlandırmak için yapılacak en akıllıca hareket,mekanik disk yerine ssd almak.bilgisayarım hızlansın diye tonla işlemci anakart rama para verirmeyin,yerine sdd alın bakalım ne kadar hızlanıyor bilgisayarınız.günümüz işlemcilerin yapamayacağı işlem yok,bilgisayarı şu anda tek kısıtlayan şey hafıza bu da ssdlerle çözülecek.sata2 sata3 darboğazını pci ile geçmişler,değerler harika geldi bana,saniyede 881mb ..
şu anda bilgisayarı hızlandırmak için yapılacak en akıllıca hareket,mekanik disk yerine ssd almak.bilgisayarım hızlansın diye tonla işlemci anakart rama para ve...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Andro ID 5 yıl
Selam
sony vaio alacam da, su iki vaio arasinda kaldim.
birincisinde, 128 gb sata ve Serial ATA 6 Gb/sn
ikincisinde ise, 256 gb sata ve PCI Express x 4
kullaniliyor. sizce hangisini secmeliyim
sonybizde.com/...
btsony.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
Açıkçası fiyatları çok arttırdılar, 240 GB SSD şu an yurtdışında 149$'dan aşağı bulunamıyor, geçen sene alanlar aldı, alamayanlar artık alamazda, şu durum HDD'ye geri dönmeyi gerektiriyor, fiyatlar düşecek diye bekliyorduk, çok kötü hayal kırıklığı oldu.
240 GB 99$ tam dengeydi, yukarı oynasa bile satıyordu, dengeyi bozdular, ne zaman oturacağı da bilinmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bz9ai 6 yıl
ben bu pci ssdyi daha önce gördüğümü hatırlıyorum.ben mi dejavu oldum yoksa dh haberini yeni mi yaptı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Odyofilci 6 yıl
boray
INTEL Core i7 920 - 4870 - 6Gb Ram - 1 TB SAMSUNG HD103SJ Spinpoint F3 - Thermaltake 750 - Asus P6t sistemim var. sata 2 anakart. acaba bunlardan 1 tane alsam ekran pci slotuna takarak anakart ve işlemci değiştirmeden yüksek okuma ve yazma hızları alabilirmiyim. asus p6t anakartım var uyum sorunu olur mu ve bunların fiyatları hakkında bilgisi olan var mı acaba?

Bendede buna çok yakın bi sistem var , Bildiğim kadarıyla PCI express portunda sata II gibi darboğaz sınırı yok rahatlıkla SSD nin sınırlarını görebilirsin ama tabi normal 2.5 SSD lere göre çok pahalı bu kartlar , ben sistemimde OCZ Agility 3 kullanıyorum okumada 330mb Yazmada 290 mb gibi rakamlara çıkabildim Sata II yüzünden :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
OCZ'den tek isteğim geçen seneki uygun fiyatlı kampanyalarını tekrarlamasıdır, bir çok ürününü piyasadan çekti, satışta az sayıda pahalı modelleri kaldı, geçen sene 99 dolara 240 GB SSD satıyordu OCZ.
Buna karşılık ise HDD fiyatları hızla düşüyor, Herkes SSD'ye geçmişti şimdi işler tersine dönerse bu büyük kayıp olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kim Jong Un 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

OCZ'den tek isteğim geçen seneki uygun fiyatlı kampanyalarını tekrarlamasıdır, bir çok ürününü piyasadan çekti, satışta az sayıda pahalı modelleri kaldı, geçen sene 99 dolara 240 GB SSD satıyordu OCZ.
Buna karşılık ise HDD fiyatları hızla düşüyor, Herkes SSD'ye geçmişti şimdi işler tersine dönerse bu büyük kayıp olacak.

Yeni CEO nun gelmesiyle birlikte OCZ artık üst kitleye hitap etmeye başladı, bütün alt modellerin üretimi durduruldu, vertex ve vector ile devam edilcek yola. Alt cihazlardan kar edemiyorlar çünkü NAND ı kendi üretmiyor OCZ Micron ve Sandisk gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
birazdaha hızlandırsalar pc ye kanatlanıp uçacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
kurumsal bir ürün... veritabanlarını saklamak ve üzerinde hızlı işlem yapmak için güzel ürünler..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boray 6 yıl
INTEL Core i7 920 - 4870 - 6Gb Ram - 1 TB SAMSUNG HD103SJ Spinpoint F3 - Thermaltake 750 - Asus P6t

sistemim var. sata 2 anakart. acaba bunlardan 1 tane alsam ekran pci slotuna takarak anakart ve işlemci değiştirmeden
yüksek okuma ve yazma hızları alabilirmiyim.

asus p6t anakartım var uyum sorunu olur mu ve bunların fiyatları hakkında bilgisi olan var mı acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bmax 6 yıl
bende raid0 düzenek var corsair force gt 120lik iki tane windows 8 pro 64 kurulu oyun veya uygulamalarda çok da aman aman bi durum yok gibi
aynı şekilde işyerinde ki bilgisayarda seagate ST1003 lü modeli var o da gayet başarılı anlamadım gitti...boot olayı falan gayet iyi seagate olanda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramazandeveli 6 yıl
biz ne zaman alacağız ( bize uygun fiyatlara ne zaman gelecek) işin yoksa bekle allah bekle.........bu adama da sinir oluyorum nereden buluyor bu haberleri moralimizi bozuyor bilmemki...
O BULSUN BEN OKURUM DİYENLERE SELAMLAR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
sırf bilgisayarı hızlandırmak adına sata 3 ssdlerde yeterli gelir ancak bu ssd sata 3leri 2 ye katlamış gibi :)
diğr yandan bu değerlere sata3 ssdlerin raid0 konfigirasyonu yetişebilir diye düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kim Jong Un 6 yıl
SSD kullanan biri asla HDD kulllanmaz bir daha primary storage olarak. O kadar alıştım ki. OCZ kendi kontrolcüsüne geçince daha özgün ürünler çıkartmaya başladı, vector ün normal versyonu newegg tarafından editors choice ödülünü aldı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 6 yıl
PCIe ssd'ler sata III sınırlarının ötesine rahatlıkla geçebiliyorlar fakat firmalar notebookları direkt egale ettiklerinden çok sıcak bakmıyorlar. Çünkü 2,5" 7mm lik bir disk ultrabooklardan masa üstüne oradan sunucuya kadar heryerde rahatlıkla kullanılabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 6 yıl en beğenilen
şu anda bilgisayarı hızlandırmak için yapılacak en akıllıca hareket,mekanik disk yerine ssd almak.bilgisayarım hızlansın diye tonla işlemci anakart rama para verirmeyin,yerine sdd alın bakalım ne kadar hızlanıyor bilgisayarınız.günümüz işlemcilerin yapamayacağı işlem yok,bilgisayarı şu anda tek kısıtlayan şey hafıza bu da ssdlerle çözülecek.sata2 sata3 darboğazını pci ile geçmişler,değerler harika geldi bana,saniyede 881mb ..
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1169 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ocz ve
2 etiket daha pcie ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme 6 yıl 2si1: "Benzersiz Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim