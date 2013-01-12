OCZ'nin PCIe tabanlı Vector SSD sürücüsü detaylandı

Kısaca CES olarak bilinen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni nesil komponent tanıtımı yapan nadir firmalardan biri de OCZ idi. Şirketin katılımcılara sunduğu yeniliklerden biri PCIe arabirimini kullanan Vector serisi SSD oldu. Toplamda 256GB depolama kapasitesi sunan RAID 0 konfigürasyonundaki alt ünitelerin temel oluşturduğu yeni sürücü, PCIe 2.0 x4 arabirimi üzerinden haberleşiyor. OCZ-Indilinix tarafından geliştirilen Barefoot 3 kontrolcüsünün yönetimindeki SSD'nin depolama için kullanılan NAND Flash çiplerine baktığımızda ise Intel üretimi 25nm MLC yongalar olduğunu görüyoruz.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre üzerinde 512MB büyüklüğünde DDR3 DRAM bellek bulunan yeni depolama sürücüsü, RAID 0 konfigürasyonun sağladığı katkı ile 2.5-inç boyutundaki SATA tabanlı Vector sürücülere kıyasla çok daha yüksek performansa imza atıyor. Test sonuçlarına göre okuma hızı 926.2 MB/saniye, yazma hızı ise 881MB/saniye olan sürücünün 4K-QD64 okuma ve yazma değerleri ise sırasıyla 563MB/saniye ile 501MB/saniye. Özellikle çok izlek başarımı ile öne çıkan Barefoot 3 kontrolcüsünün desteği ile performans konusunda iddialı olan yeni SSD sürücüsünün ne zaman çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şu an için meçhul. Son bir not olarak arka arkaya lanse edilen SSD modelleri gösteriyor ki bu yıl çok daha fazla sayıda PCIe tabanlı sürücünün pazara giriş yaptığına tanık olacağız yani bir yandan performans artarken, diğer taraftan da maliyetler düşecek.