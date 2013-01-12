OCZ'nin PCIe tabanlı Vector SSD sürücüsü detaylandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kısaca CES olarak bilinen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni nesil komponent tanıtımı yapan nadir firmalardan biri de OCZ idi. Şirketin katılımcılara sunduğu yeniliklerden biri PCIe arabirimini kullanan Vector serisi SSD oldu. Toplamda 256GB depolama kapasitesi sunan RAID 0 konfigürasyonundaki alt ünitelerin temel oluşturduğu yeni sürücü, PCIe 2.0 x4 arabirimi üzerinden haberleşiyor. OCZ-Indilinix tarafından geliştirilen Barefoot 3 kontrolcüsünün yönetimindeki SSD'nin depolama için kullanılan NAND Flash çiplerine baktığımızda ise Intel üretimi 25nm MLC yongalar olduğunu görüyoruz.
OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre üzerinde 512MB büyüklüğünde DDR3 DRAM bellek bulunan yeni depolama sürücüsü, RAID 0 konfigürasyonun sağladığı katkı ile 2.5-inç boyutundaki SATA tabanlı Vector sürücülere kıyasla çok daha yüksek performansa imza atıyor. Test sonuçlarına göre okuma hızı 926.2 MB/saniye, yazma hızı ise 881MB/saniye olan sürücünün 4K-QD64 okuma ve yazma değerleri ise sırasıyla 563MB/saniye ile 501MB/saniye. Özellikle çok izlek başarımı ile öne çıkan Barefoot 3 kontrolcüsünün desteği ile performans konusunda iddialı olan yeni SSD sürücüsünün ne zaman çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şu an için meçhul. Son bir not olarak arka arkaya lanse edilen SSD modelleri gösteriyor ki bu yıl çok daha fazla sayıda PCIe tabanlı sürücünün pazara giriş yaptığına tanık olacağız yani bir yandan performans artarken, diğer taraftan da maliyetler düşecek.
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sony vaio alacam da, su iki vaio arasinda kaldim.
birincisinde, 128 gb sata ve Serial ATA 6 Gb/sn
ikincisinde ise, 256 gb sata ve PCI Express x 4
kullaniliyor. sizce hangisini secmeliyim
sonybizde.com/...
btsony.com/...
240 GB 99$ tam dengeydi, yukarı oynasa bile satıyordu, dengeyi bozdular, ne zaman oturacağı da bilinmez.
Bendede buna çok yakın bi sistem var , Bildiğim kadarıyla PCI express portunda sata II gibi darboğaz sınırı yok rahatlıkla SSD nin sınırlarını görebilirsin ama tabi normal 2.5 SSD lere göre çok pahalı bu kartlar , ben sistemimde OCZ Agility 3 kullanıyorum okumada 330mb Yazmada 290 mb gibi rakamlara çıkabildim Sata II yüzünden :D
Buna karşılık ise HDD fiyatları hızla düşüyor, Herkes SSD'ye geçmişti şimdi işler tersine dönerse bu büyük kayıp olacak.
Yeni CEO nun gelmesiyle birlikte OCZ artık üst kitleye hitap etmeye başladı, bütün alt modellerin üretimi durduruldu, vertex ve vector ile devam edilcek yola. Alt cihazlardan kar edemiyorlar çünkü NAND ı kendi üretmiyor OCZ Micron ve Sandisk gibi.
sistemim var. sata 2 anakart. acaba bunlardan 1 tane alsam ekran pci slotuna takarak anakart ve işlemci değiştirmeden
yüksek okuma ve yazma hızları alabilirmiyim.
asus p6t anakartım var uyum sorunu olur mu ve bunların fiyatları hakkında bilgisi olan var mı acaba?
aynı şekilde işyerinde ki bilgisayarda seagate ST1003 lü modeli var o da gayet başarılı anlamadım gitti...boot olayı falan gayet iyi seagate olanda
O BULSUN BEN OKURUM DİYENLERE SELAMLAR
diğr yandan bu değerlere sata3 ssdlerin raid0 konfigirasyonu yetişebilir diye düşünüyorum...
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