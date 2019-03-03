OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor

Kripto paralara olan ilginin Avrupa’ya oranla iki kat olduğu ülkemiz borsaların da dikkatini çekiyor. İngiliz DSX borsasının Türk Lirası ile işlemlere başlamasının ardından dev borsalardan OKEx de hamle yaptı.

Türk Lirası hamlesi

Hacim itibariyle en büyük borsalar arasında yer alan OKEx yaptığı açıklamada 26 Mart tarihi itibariyle İstanbul’da bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Kolektif House Maslak adresinde yapılacak etkinliğin başlama saati 19:00.

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Etkinlikte OKEx platformunun resmi olarak Türk Lirası ile ticaretin başladığı müjdesi verilecek. Bununla ilgili bilgilendirme yapılırken blok zinciri teknolojisi ile ilgili de tartışmaların olacağı dile getirildi.

OKEx platformunda Türk Lirası C2C yani müşteriden müşteriye ticaretin standart para bazlı yapıldığı kategoride işleme başlayacak. Kullanıcılar bu alanda doğrudan karşı tarafın elindeki kripto parayı veya standart parayı talep edebiliyor. İşlemler karşı tarafın elindeki varlık kadar oluyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca OKEx yeni müşterilerine 25 USDT ödülü dağıtılacak. Etkinlik gününden itibaren 2 Nisan tarihine kadar OKEx üzerinde ilk kez hesap açan ve kimlik doğrulama sonrasında en az 5 USDT karşılığı kripto para yatıranlar 25 USDT ödül alacak. Kampanya ilk 1000 kişi ile sınırlı.