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OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor

En büyük borsalardan OKEx ay sonunda Türk Lirası ile işlem yapmaya başlayacak. C2C kategorisinde başlayacak olan ticaret şerefine İstanbul’da da bir etkinlik düzenleniyor.
2 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto paralara olan ilginin Avrupa’ya oranla iki kat olduğu ülkemiz borsaların da dikkatini çekiyor. İngiliz DSX borsasının Türk Lirası ile işlemlere başlamasının ardından dev borsalardan OKEx de hamle yaptı.

Türk Lirası hamlesi

Hacim itibariyle en büyük borsalar arasında yer alan OKEx yaptığı açıklamada 26 Mart tarihi itibariyle İstanbul’da bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Kolektif House Maslak adresinde yapılacak etkinliğin başlama saati 19:00.

Ayrıca Bkz. "Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor"

Etkinlikte OKEx platformunun resmi olarak Türk Lirası ile ticaretin başladığı müjdesi verilecek. Bununla ilgili bilgilendirme yapılırken blok zinciri teknolojisi ile ilgili de tartışmaların olacağı dile getirildi.

OKEx platformunda Türk Lirası C2C yani müşteriden müşteriye ticaretin standart para bazlı yapıldığı kategoride işleme başlayacak. Kullanıcılar bu alanda doğrudan karşı tarafın elindeki kripto parayı veya standart parayı talep edebiliyor. İşlemler karşı tarafın elindeki varlık kadar oluyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca OKEx yeni müşterilerine 25 USDT ödülü dağıtılacak. Etkinlik gününden itibaren 2 Nisan tarihine kadar OKEx üzerinde ilk kez hesap açan ve kimlik doğrulama sonrasında en az 5 USDT karşılığı kripto para yatıranlar 25 USDT ödül alacak. Kampanya ilk 1000 kişi ile sınırlı.

 

https://www.eventbrite.hk/e/okex-c2c-network-launch-event-turkey-tickets-56167462392 Yorum Yaz
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tuncayyilmaz36 2 ay
Bence piyasanın sağlam borsalarından. Bazı zamanlar güzel kampanyaları oluyor. Ancak pasaport kişi sayısı az. Kimse pasaportunu bu işler için kolay kolay kullanmaz.
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scorpion20 2 ay tuncayyilmaz36
imei kayıt için pasaport kaydı satan milletiz buna da buluruz bi çözüm
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DH Misafiri 2 ay
Güzel içerik.
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DH Misafiri 2 ay
paranizi kaptirmayin... sonra cok aglarsiniz...
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denizbay1 2 ay
Evet, kimlik doğrulaması sadece Pasaport ile oluyor! Manyak mı bunlar?
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Bay Robot 2 ay
Bunların sitesine girdiğim zamanda daha ingilizce çeviriyi yapamamışlardı çoğu şey korece(sanırım)ydi. Türk lirası ile işlem yapsa ne yapmasa ne türk lirası yatıramıyoruz ki...
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tuncayyilmaz36 2 ay
Kimlik doğrulama (KYC) için sadece pasaport kabul ediliyor. Kimlik kart veya ehliyet kabul edilmiyor.
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