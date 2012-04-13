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OLED Birliği, Samsung Galaxy S III'ün ekranını detaylandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,4b
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92
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Büyük bir gizlilik içerisinde geliştirilen Galaxy S III için Samsung'un ağzını bıçak açmazken, OLED Birliği yeni telefona ilişkin bazı detayları açıkladı. Yeni telefonun 4.6-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekrana sahip olacağını ve 319 ppi piksel yoğunluğu sunacağını belirten OLED Birliği, telefonun çıkış tarihi olarak Mayıs ayını işaret ediyor.
Kısaca SMD olarak bilinen Samsung Mobil Ekran bölümünün geçtiğimiz yıl içerisinde 217 ppi piksel yoğunluğu sunan 4.3-inç Super AMOLED plus, 285 ppi piksel yoğunluğu sunan 4.65-inç Super AMOLED HD ve 285 ppi piksel yoğunluğu sunan 5.3-inç boyutunda Super AMOLED HD olmak üzere üst segmentte üç AMOLED ekran sunduğunu belirten birlik, Galaxy S III ile birlikte 4.6-inç büyüklüğündeki yeni ekranın devreye girerek ppi seviyesini arttıracağını belirtiyor.
Samsung Galaxy S III, Android 4.0 işletim sistemi ve yeni nesil TouchWIZ arayüzü ile piyasaya sürülecek. Seramik gövdeye sahip olacağı konuşulan telefonun, Samsung üretimi 1.5GHz hızında dört çekirdekli Exynos 5 işlemcisinden güç alması, 1GB RAM ve 12MP çözünürlüğünde kamera ile gelmesi de beklenen detaylar arasında yer alıyor. Haziran ayı içerisinde ülkemiz pazarına da giriş yapması beklenen Galaxy S III'ün şimdiden ciddi talep topladığı da gelen haberler arasında.  

http://oled-a.org/news_details.cfm?ID=760 Yorum Yaz
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istanbul2007 7 yıl en beğenilen
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kon3442 7 yıl
SIII çıksa da SIV ü beklemeye başlasak artık
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ozan387 7 yıl
Krabu
4.6 inç ve 319ppi gerçekten muazzam değerler söylenti de olsa samsung AMOLED ile daha büyük ekranlarda daha fazla çözünürlüğü vermeye başladı artık telefonun tek eleştiri alan kısmı sanırım büyüklüğü olucak 4.6 inç ne derece taşınabilir olur tartışılır...

SGS2 nin tuşlarını kaldırdın mı ve o boşluğu ekranla doldurdun mu zaten 4.6 inch e ulaşırsın diye düşünüyorum.
Krabu4.6 inç ve 319ppi gerçekten muazzam değerler söylenti de olsa samsung AMOLED ile daha büyük ekranlarda daha fazla çözünürlüğü vermeye başl...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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virtue28 7 yıl
Her SIII haberinde aynı şeyler, artık bu uyarıyı yapmak gerekiyor zira artık bilmeden yapılan yorumlar, alakasız şeyler vs herkez birşeylerden şikayetçi. Bırakın 6 ayda 3 ayda gelişsin telefonlar, gelişsin ki en iyisini kullanalım. Illaki yeni çıktı diye alacak değilsiniz ki nedir bu takıntı anlamış değilim. Birde haberi tam okumadan yorum yapıyorlar. Resimler S3 e ait değil daha çıkmadı ki belli olsun ama tasarımlar üzerine hala yok şöyle yok böyle yorumlar. Okuyun anlayın öyle yorum yapın... Şöyle böyle olsun diye istek yazılabilir, beklenti olabilir tabi ama bu asılsız her söylentinin ardından kesinleşmiş gibi yorumlar artık iyice sıktı. Son olarak Resmi tanıtım yapılana kadar bu haberlere itibar etmeyin . Hergün çıkıyor böyle haberler kesinleşen birşey yok ...
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burak2011 7 yıl
arkadaşlar şöyle bir haber var bakalım ne kadar doğru.samsung bir sonraki galaxy telefonu 3 mayısta açıklayacakmış

engadget.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
12 milyon ön sipariş toplamış haberleri çıktı ama ne kadar doğru bilemem.
yukardaki tasarıma benzer bir tasarımla çıkarsa ilk alacaklardan biri de ben olurum.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya anlamıyorum ben bu samsung ve Apple ı ya düşünün Ipad 2 daha 2011 de çıktı ne çabuk yeni İpad çıkardılar adıda bir cins Yeni Ipad sonra Samsung S2 ne zaman çıktıki 3 ü çıkarıyorlar yani bence bekleseler iyi olur bu onlara para kaybı olur çünkü herkes 2 yi almaya karar verse bakıcaklar 3 çıktı amayın derler gidin 3 ü alın işte mantıksızlık apple ve samsung da
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Ajan Poğaça 7 yıl
çıksın çıksın almanya dan telefon getirteceğim zaten haziranda, bu çıktığında nexus un fiyatı 400 euro dan düşer mi, s2 420 euro, s3 650 euro civarında olursa 4s alırım direk.
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bilgin_yener 7 yıl
tamam ok güzel haber ve ekran ama o pp değerleri kaldırıcak işlemci koydunuzmu onu söyleyin yoksa görüntü kayması olucakmı haber orda, ama yok, onuda galaxy 4 yaparsınız onda çıkartırsınız pardon.1
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Aѕℓαη66™ 7 yıl
Bi cihazin sarji biktirdiysa guzel ama hassas kiz gibi hic cekilmiyo. S2de bunu cok yasadim guzel ama yapamam
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theyapici 7 yıl
ne akdar çok çekirdek okadar çok güç tüketimi şarj elde gezilir bunla
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mamaker 7 yıl
cidden albenisi var iostan androide geçmek için iyi bi neden olabilecekmi bakalım.
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rcelik21 7 yıl
Ancak bir çekilişten falan kazanırız
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RAN7843 7 yıl
valla artık öyle bir ayarlamışlarki cesss te sony tanıtıyor wmc de htc ve lg tanıtıyor mayıs haziran gibi samsung eylül ekim gibi i phone ,,bu ne yaaa değişik bir piyasa oldu artıkkk bu işte ekmek varrrr
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