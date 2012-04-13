OLED Birliği, Samsung Galaxy S III'ün ekranını detaylandırdı

Samsung'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Büyük bir gizlilik içerisinde geliştirilen Galaxy S III için Samsung'un ağzını bıçak açmazken, OLED Birliği yeni telefona ilişkin bazı detayları açıkladı. Yeni telefonun 4.6-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekrana sahip olacağını ve 319 ppi piksel yoğunluğu sunacağını belirten OLED Birliği, telefonun çıkış tarihi olarak Mayıs ayını işaret ediyor.

Kısaca SMD olarak bilinen Samsung Mobil Ekran bölümünün geçtiğimiz yıl içerisinde 217 ppi piksel yoğunluğu sunan 4.3-inç Super AMOLED plus, 285 ppi piksel yoğunluğu sunan 4.65-inç Super AMOLED HD ve 285 ppi piksel yoğunluğu sunan 5.3-inç boyutunda Super AMOLED HD olmak üzere üst segmentte üç AMOLED ekran sunduğunu belirten birlik, Galaxy S III ile birlikte 4.6-inç büyüklüğündeki yeni ekranın devreye girerek ppi seviyesini arttıracağını belirtiyor.

Samsung Galaxy S III, Android 4.0 işletim sistemi ve yeni nesil TouchWIZ arayüzü ile piyasaya sürülecek. Seramik gövdeye sahip olacağı konuşulan telefonun, Samsung üretimi 1.5GHz hızında dört çekirdekli Exynos 5 işlemcisinden güç alması, 1GB RAM ve 12MP çözünürlüğünde kamera ile gelmesi de beklenen detaylar arasında yer alıyor. Haziran ayı içerisinde ülkemiz pazarına da giriş yapması beklenen Galaxy S III'ün şimdiden ciddi talep topladığı da gelen haberler arasında.

http://oled-a.org/news_details.cfm?ID=760